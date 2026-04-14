Виктор Дементьев

Авиакомпании бьют в набат: запасов керосина в Европе хватит всего на три недели

Европейская авиация пошла на снижение без шасси. Отраслевое лобби Airlines for Europe (A4E) выкатило Брюсселю ультиматум. Причина — конфликт США и Израиля против Ирана. Небо закрыто. Керосин тает. Перевозчики требуют чрезвычайного вмешательства ЕС, чтобы не превратиться в музеи металлолома под открытым небом.

Фото: airliners.net by Kenneth Iwelumo is licensed under GNU Free Documentation License
Аэропорт Хитроу

Топливный голод и блокада Ормуза

Логистика в коме. После закрытия стратегического Ормузского пролива сектор задыхается без керосина. Запасы выгорают быстрее, чем чиновники подписывают циркуляры. Блокада Ормузского пролива уже перекосила не только рынок металлов, но и заставила аэропорты считать дни до полной остановки насосов.

"Ситуация критическая. Если Брюссель не внедрит механизм совместных закупок топлива, как это было с газом, мы увидим паралич крупнейших хабов уже через три недели", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Прогнозы Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) еще мрачнее. Системный дефицит наступит к маю. Авиакомпании просят ЕС пересмотреть правила нефтяных резервов. Сейчас страны обязаны хранить 90-дневный запас нефти, но в этих нормативах нет ни слова о специфическом авиационном керосине.

Пакет спасения: от налогов до закупок

Перевозчики требуют сбросить балласт. В списке — временная отмена углеродного налога и ликвидация авиационных сборов. Рынок лихорадит, инфляция в Еврозоне и так бьет по карманам пассажиров, а рост цен на билеты из-за дефицита топлива добьет спрос.

Требование A4E Ожидаемый эффект
Общие закупки керосина Стабилизация поставок и цен
Заморозка углеродного рынка Снижение операционных расходов
Защита слотов Сохранение прав на маршруты при отменах

Еврокомиссия обещает выкатить свои предложения 22 апреля. Однако брюссельские бюрократы славятся умением тянуть резину, пока бизнес идет ко дну. Глава ЕК уже давно готовит почву для того, чтобы электроэнергия и топливо оставались дорогими, прикрываясь зеленой повесткой.

"Мы наблюдаем очередной акт юридической эквилибристики. Брюссель пытается купировать последствия своей внешней политики за счет бизнеса, как это было в случае, когда Евросоюз махинировал с активами. Сейчас им нужно срочно легализовать экстренные субсидии, чтобы Lufthansa и Air France не объявили дефолт", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Мертвые зоны в небе

С 28 февраля, начала активной фазы конфликта, небо над Персидским заливом превратилось в запретную зону. Регулятор EASA запретил полеты над ОАЭ и Катаром. Это не просто крюк в три часа — это сотни тонн лишнего сгоревшего топлива. Пока Европа ищет связи с Китаем, ее логистические артерии через Ближний Восток перерезаны.

Авиакомпании оказались в ловушке: летать долго и дорого или не летать вовсе. При этом банки уже нервно смотрят на кредитные рейтинги перевозчиков. Чтобы защитить свои инвестиции, фонды требуют от ЕС четких гарантий по компенсациям.

"Геополитический риск сейчас — главный фактор в экономике. Азиатский транзит встал, а Азия сократила закупки СПГ и других ресурсов, подстраиваясь под новую реальность. Евросоюз опоздал с мерами мониторинга минимум на месяц", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в авиации

Почему авиакомпании требуют отмены налогов?

Рост цен на топливо и удлинение маршрутов из-за облета Ирана и залива делают рейсы убыточными. Налоги — единственная статья расходов, на которую ЕС может повлиять мгновенно.

Как блокада Ормузского пролива влияет на керосин?

Через пролив проходят основные танкерные маршруты с нефтепродуктами из стран Персидского залива в Европу. Альтернативные пути длиннее и дороже в разы.

Что будет с билетами в ближайшее время?

Если ЕС не введет субсидии, цены на авиаперелеты вырастут на 30-50% из-за дефицита предложения и роста операционных затрат перевозчиков.

Может ли ЕС заставить страны делиться топливом?

Юридически — сложно. Сейчас нет обязательств по хранению именно керосина. Именно поэтому A4E требует срочного изменения законодательства о 90-дневных резервах.

Экспертная проверка: геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров, юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев, макроэкономист Артём Логинов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы авиация евросоюз ближний восток энергетический кризис
