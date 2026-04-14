Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем

Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в визитом в Китай. Он уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И заявил, что укрепление связей с Китаем отвечает интересам Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by Pyzhou is licensed under GFDL Шанхай, Китай

"Китай должен рассматривать Европу, как и Испанию, как место для инвестиций, а также как партнёра для реализации промышленных проектов. Я твердо верю, что в интересах Испании и Европы укреплять связи с Китаем", — цитирует председателя испанского правительства ТАСС.

По его словам, одна из целей поездки в Пекин заключается в "продвижении к экономическим отношениям, которые должны быть гораздо более тесными, здоровыми и сбалансированными".

Санчес считает, что "нынешний торговый дисбаланс между Европой и Китаем, а также между Испанией и КНР, чрезмерен", А потому следует сделать всё возможное, чтобы это исправить.

Премьер также сообщил, что в ходе визита планирует подписать десять экономических соглашений.

Нынешняя поездка Санчеса в Китай является четвёртой за четыре года. В ноябре 2025 года король Испании Филипп VI впервые посетил с официальным визитом Китайскую народную республику.

Активны отнюдь не только испанцы. В январе-феврале этого года в Пекине побывали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Канады Марк Карни.

Впервые за восемь лет Китай с 31 марта по 2 апреля 2026 года посетила делегация Европарламента. Возглавила её председатель комитета по внутреннему рынку и защите прав потребителей Анна Каваццини. В ходе визита в Пекин и Шанхай евродепутаты обсуждали вопросы цифровой торговли, электронной коммерции и стандартов безопасности продукции.

Разумеется, подобная активность неспроста. Евросоюз тем самым даёт понять США, что свет клином на них не сошёлся. И если нынешняя администрация будет пытаться усилить давление на Европу, то она найдёт, где и как это давление компенсировать.

В США, конечно, всё это видят. И реагируют. Например, после визита Стармера в Китай Трамп назвал сближение с Пекином "очень опасным" для Британии.

Предупреждение получила и Канада после того, как премьер Марк Карни заключил экономические соглашения с Китаем. Трамп пригрозил Оттаве пошлинами, дав понять, что не потерпит "ухода" союзников в китайский лагерь.

Как угрозу оценивает возможное сближение Европы и Китая и американская пресса, даже критически настроенная по отношению к Трампу. Хоть и подчёркивается, что это сам президент США свой политикой подталкивает к такому сближению, однако этот процесс в американских СМИ критикуется. Дескать, это стратегическая ошибка со стороны европейцев.

При этом надо понимать, что о настоящем развороте Европы в сторону Китая пока речи не идёт. Намёки Вашингтону более чем прозрачны, но пока это намёки. Хоть и раздражающие американцев.

Европейцы настаивают на устранении того, что они называют дисбалансом в торговле с Китаем. В рамках устранения этого дисбаланса в отношении китайской автотехники были введены повышенные таможенные тарифы, что стало серьёзным раздражителем в двусторонних отношениях.

Здесь ещё надо некоторое внимание уделить цифрам. В 2025 году общий товарооборот между Китаем и Евросоюзом составил 828,1 миллиарда долларов. Плюс 5,4 процента по сравнению с 2024 годом.

При этом экспорт Китая в страны сообщества составил 559,9 миллиардов долларов (+8,4 процента), а импорт из ЕС — 268,2 миллиардов долларов (-0,4 процента).

Разница заметная, потому европейцы и волнуются. Но верно и то, что никто не заинтересован в сокращении товарооборота между Китаем и ЕС. Так что при всех разногласиях, до разрыва дело точно не дойдёт. Несмотря на то, что по этому поводу думают в Вашингтоне.