Олег Артюков

Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем

Премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в визитом в Китай. Он уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И заявил, что укрепление связей с Китаем отвечает интересам Европы.

Шанхай, Китай

"Китай должен рассматривать Европу, как и Испанию, как место для инвестиций, а также как партнёра для реализации промышленных проектов. Я твердо верю, что в интересах Испании и Европы укреплять связи с Китаем", — цитирует председателя испанского правительства ТАСС.

По его словам, одна из целей поездки в Пекин заключается в "продвижении к экономическим отношениям, которые должны быть гораздо более тесными, здоровыми и сбалансированными".

Санчес считает, что "нынешний торговый дисбаланс между Европой и Китаем, а также между Испанией и КНР, чрезмерен", А потому следует сделать всё возможное, чтобы это исправить.

Премьер также сообщил, что в ходе визита планирует подписать десять экономических соглашений.

Нынешняя поездка Санчеса в Китай является четвёртой за четыре года. В ноябре 2025 года король Испании Филипп VI впервые посетил с официальным визитом Китайскую народную республику.

Активны отнюдь не только испанцы. В январе-феврале этого года в Пекине побывали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Ирландии Михол Мартин, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Канады Марк Карни.

Впервые за восемь лет Китай с 31 марта по 2 апреля 2026 года посетила делегация Европарламента. Возглавила её председатель комитета по внутреннему рынку и защите прав потребителей Анна Каваццини. В ходе визита в Пекин и Шанхай евродепутаты обсуждали вопросы цифровой торговли, электронной коммерции и стандартов безопасности продукции.

Разумеется, подобная активность неспроста. Евросоюз тем самым даёт понять США, что свет клином на них не сошёлся. И если нынешняя администрация будет пытаться усилить давление на Европу, то она найдёт, где и как это давление компенсировать.

В США, конечно, всё это видят. И реагируют. Например, после визита Стармера в Китай Трамп назвал сближение с Пекином "очень опасным" для Британии.

Предупреждение получила и Канада после того, как премьер Марк Карни заключил экономические соглашения с Китаем. Трамп пригрозил Оттаве пошлинами, дав понять, что не потерпит "ухода" союзников в китайский лагерь.

Как угрозу оценивает возможное сближение Европы и Китая и американская пресса, даже критически настроенная по отношению к Трампу. Хоть и подчёркивается, что это сам президент США свой политикой подталкивает к такому сближению, однако этот процесс в американских СМИ критикуется. Дескать, это стратегическая ошибка со стороны европейцев.

При этом надо понимать, что о настоящем развороте Европы в сторону Китая пока речи не идёт. Намёки Вашингтону более чем прозрачны, но пока это намёки. Хоть и раздражающие американцев.

Европейцы настаивают на устранении того, что они называют дисбалансом в торговле с Китаем. В рамках устранения этого дисбаланса в отношении китайской автотехники были введены повышенные таможенные тарифы, что стало серьёзным раздражителем в двусторонних отношениях.

Здесь ещё надо некоторое внимание уделить цифрам. В 2025 году общий товарооборот между Китаем и Евросоюзом составил 828,1 миллиарда долларов. Плюс 5,4 процента по сравнению с 2024 годом.

При этом экспорт Китая в страны сообщества составил 559,9 миллиардов долларов (+8,4 процента), а импорт из ЕС — 268,2 миллиардов долларов (-0,4 процента).

Разница заметная, потому европейцы и волнуются. Но верно и то, что никто не заинтересован в сокращении товарооборота между Китаем и ЕС. Так что при всех разногласиях, до разрыва дело точно не дойдёт. Несмотря на то, что по этому поводу думают в Вашингтоне.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Эрдоган вспомнил о Нагорном Карабахе как примере для будущего вторжения в Израиль
Эндокринолог Диана Генварская: смена обстановки не помогает восстановиться от усталости и стресса
Тамбовская область получит 107 миллионов рублей на цифровизацию медицинских систем
Аналитик Деревягин предложил отменить согласие родителей на труд детей в школах
Ловушка на асфальте: чем опасна путаница между белой и желтой разметкой
Космический кипятильник: как удары метеоритов превращали камни в колыбель жизни
Короткий поводок ГИБДД: как меняются правила вождения после 60 лет
Тайник под мантией: ученые раскрыли загадку несовпадения возраста земной коры
Питбайки без правил с самого старта: как игрушка превратилась в проблему на дорогах
Смартфон-убийца: почему российские водители массово игнорируют ПДД вне зоны камер
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Новости спорта
Невидимка среди льдов: исследователи случайно наткнулись на новый остров в Антарктике
Открытия
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой

Партия Орбана разгромно проиграла оппозиции, что не объяснить вмешательством в выборы. Это, казалось бы, очень плохой исход для России, но нюанс.

Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Эрдоган вспомнил о Нагорном Карабахе как примере для будущего вторжения в Израиль
Никто не заставит вас переплачивать: лучшие предложения по отдыху на Черном море
Больше, чем просто мышца: как диафрагмальная гимнастика меняет внутреннее здоровье
Грецкие орехи едят неправильно почти все: скрытая причина, которая портит их пользу
Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив
Раньше это сходило с рук — теперь за такое могут выдворить из России: новый закон удивил
Эндокринолог Диана Генварская: смена обстановки не помогает восстановиться от усталости и стресса
Тамбовская область получит 107 миллионов рублей на цифровизацию медицинских систем
Мелкие и крупные собаки стареют по разным правилам: одинаковый возраст превращается в разные судьбы
Гастрономическая эстетика за копейки: экспресс-рецепт сочного плова с курицей
