Удар по евробюрократии: Банк России вскрыл махинации Евросоюза с нашими активами

Брюссель сорвал юридическую резьбу. В попытке намертво приварить российские активы к европейским счетам, чиновники ЕС попросту выкинули собственные законы на свалку. Банк России подал иск в суд Люксембурга, и это не просто жалоба — это детальный аудит институционального подлога. Евробюрократы решили, что правила игры можно переписывать на ходу, лишь бы не спрашивать мнения несогласных внутри своего блока. Юридическая конструкция, которую они возвели, напоминает карточный домик, построенный на фундаменте из прямого обмана.

Евросоюз

Процессуальный подлог: как ЕС обошел вето

Суть претензии Банка России предельно проста: ЕС использовал "черный ход" в законодательстве. Чтобы заморозить активы бессрочно, нужно единогласное одобрение всех стран. Но в Брюсселе понимали, что диалог с Москвой для многих остается приоритетом, и вето неизбежно. Тогда они достали из рукава статью 122 ДФЕС. Она предназначена для экстренных экономических ситуаций, вроде дефицита энергии, и позволяет принимать решения большинством голосов. Это чистой воды административный допинг.

"Это юридическое мошенничество. Статья 122 — это аварийный клапан для внутренних проблем ЕС, а не инструмент внешней агрессии. Использование её для санкций превращает право в инструмент политической целесообразности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Когда политическая воля Вашингтона давит на Брюссель, раскол внутри западного альянса становится очевидным. Вместо того чтобы следовать букве закона, Еврокомиссия выбрала путь наименьшего сопротивления. Они подменили правовое основание, чтобы лишить суверенные государства права голоса. Это не просто бюрократическая ошибка, а сознательный взлом системы сдержек и противовесов. Пока Москва меняет тактику защиты своих интересов в море, ЦБ РФ переходит в контратаку в залах суда.

Столкновение статей: 122 против 215

В иске Банка России четко указано: "Истец утверждает, что регламент был принят на неверном правовом основании". Ограничительные меры против третьих стран — это епархия статьи 215 ДФЕС. Она жесткая, требует консенсуса и не терпит самодеятельности. Брюссель же решил, что вмешательство Еврокомиссии оправдано любой "чрезвычайщиной". Это создает опасный прецедент: завтра любую частную собственность или госактив могут изъять, просто объявив ситуацию "особой".

Такой подход напоминает попытку починить тонкую электронику кувалдой. Еврочиновники нарушили принцип пропорциональности. Бессрочная блокировка — это фактически конфискация без приговора. В то время как кризис в Евросоюзе усугубляется, Брюссель тратит ресурсы на легализацию грабежа. Это бьет по репутации евро как резервной валюты сильнее, чем любая инфляция.

"ЕС фактически злоупотребил своими полномочиями. С точки зрения корпоративного права, это как если бы миноритарии захватили совет директоров через подделку устава", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Последствия для европейского правового поля

Если суд в Люксембурге проигнорирует этот иск, европейское право можно официально считать мертвым. Это будет означать, что российские элиты и активы находятся в зоне правового произвола, где договоры не стоят бумаги, на которой написаны. Брюссель создал "юридического кентавра", который нежизнеспособен в долгосрочной перспективе. Каждая такая махинация лишь укрепляет решимость Москвы искать альтернативные финансовые пути.

"Мы видим деградацию правового комплаенса на уровне целого межгосударственного объединения. Когда процедура обходится ради политического выхлопа, риски для всех инвесторов становятся запредельными", — объяснила в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

США продолжают диктовать условия, используя ЕС как буфер. Однако энергетическая безопасность КНР и других крупных игроков теперь под вопросом именно из-за таких прецедентов. Если можно безнаказанно блокировать суверенные деньги России, значит, никто не застрахован. Это провоцирует глобальный исход капитала из западных юрисдикций. В Британии уже зреет кризис из-за налоговых реформ, а правовой хаос в Брюсселе только подливает масла в огонь.

Ответы на популярные вопросы о блокировке активов

Почему Банк России подал иск именно сейчас?

Регулятор методично оспаривает каждое незаконное действие. В конце февраля был подан основной иск против регламента ЕС в суд в Люксембурге по статье 263 ДФЕС.

В чем главный обман Евросоюза?

В использовании статьи 122 ДФЕС вместо 215-й. Это позволило Брюсселю принять решение без единогласного одобрения всех стран-членов, исключив возможность вето.

Что такое "принцип пропорциональности", который нарушил ЕС?

Это требование, чтобы меры не превышали необходимые границы. Бессрочная блокировка суверенных денег — это крайняя и не обоснованная мера, фактически лишающая собственника прав навсегда.

Может ли решение суда изменить ситуацию?

Юридически — да. Если суд признает регламент принятым на неверной основе, он должен быть аннулирован. Политически это станет мощнейшим ударом по легитимности всей санкционной политики ЕС.

