Олег Артюков

Глава Еврокомиссии пообещала европейцам дорогие нефть и газ на постоянной основе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила толику "оптимизма" жителям стран Евросоюза.

Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
По её словам, электроэнергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в ЕС в ближайшее время. Фон дер Ляйен назвала сие обстоятельство "мрачной реальностью".

"Для нашего континента мрачная реальность такова, что энергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в ближайшие годы", — цитирует её агентство "Прайм".

По словам главы ЕК, альтернативой должны стать возобновляемые источники энергии и атомная энергетика, особенно развитие систем малых модульных атомных реакторов.

При этом, стоит напомнить, в её родной Германии к АЭС ещё некоторое время назад относились весьма скептически. А в неродной Франции, наоборот, атомные станции в почёте. И по этой причине проблем с электроэнергией Франция не испытывает.

Понятно, что для еврочиновников это сейчас пример, всячески достойный подражания. Впрочем, фон дер Ляйен никогда особо и не выступала против АЭС. Правда, и в поддержку тоже, до недавнего времени. А сейчас уже и вариантов-то не то чтобы много.

После нападения США и Израиля на Иран государства Евросоюза дополнительно потратили на топливо более 22 миллиардов евро.

"С начала конфликта прошло 44 дня. Цена, уплаченная за импорт ископаемого топлива, выросла на 22 миллиарда евро за 44 дня, что демонстрирует огромное влияние всего этого на наши экономики", — сказала фон дер Ляйен.

Вроде в масштабах всех государств сообщества цифра не такая уж и большая. Впрочем, она продолжает расти. Сегодня, напомним, ещё и американцы начали блокировать Ормузский пролив. Что падению цен на нефть и газ едва ли поспособствует.

Да и потом, это непредусмотренные расходы, их не планировали. А счёт уже идёт на десятки миллиардов евро.

Понятно, что возникающие проблемы надо как-то решать. Что ещё предлагают в Брюсселе, помимо малых модульных атомных реакторов, которые ещё надо построить?

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия предложить использовать нефтяные резервы в Евросоюзе. И тем самым, повлиять на цены.

Напомним, после начала конфликта в рамках скоординированных действий 32 стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА) было принято решение о высвобождении 400 миллионов баррелей запасов.

Крупнейшим, к слову сказать, в истории агентства.

Из этого объёма на долю США пришлось от 170 до 172 миллионов баррелей. Япония высвободила около 80 миллионов баррелей. Великобритания также предоставила 13,5 миллиона баррелей из своих национальных запасов. О готовности высвободить 19,5 миллионов баррелей заявляли и в Германии.

Но это, разумеется, временная мера. Переждать, пока не закончится конфликт и не возобновятся поставки через Ормузский пролив. А вот когда это произойдёт, в каких объёмах и на каких условиях эти поставки возобновятся, пока совершенно неясно.

Ну а пока в Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) констатируют, что объём мировой переработки нефти снизился в марте 2026 года на пять миллионов баррелей в сутки по сравнению с февралем, до 77,1 миллионов баррелей.

Как следует из отчёта организации, это стало самым большим снижением с апреля 2020 года, то есть со времён пандемии коронавируса.

Тогда объёмы потребления нефти тоже резко упали после того, как во многих странах резко упали объёмы перевозок, в первую очередь пассажирских.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
