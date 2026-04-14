Саудиты требуют от США снять блокаду Ормузского пролива

Власти Саудовской Аравии требуют от США снять блокаду Ормузского пролива и возобновить переговоры с Ираном. Речь идёт именно об американской блокаде, которая началась в понедельник.

Фото: commons.wikimedia.org by lawepw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саудовская Аравия, столица Эр-Рияд

В Саудовской Аравии есть опасения, что в итоге Иран закрепит контроль над проливом по окончании конфликта. Что, как считают в королевстве, станет экономической катастрофой для стран Персидского залива.

Кроме того, саудиты полагают вполне вероятным ответный шаг Ирана. Это перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море. Через него сейчас идёт основная часть экспорта Саудовской Аравии.

При этом есть данные, будто Саудовская Аравия получила гарантии от йеменских хуситов, которые обязались не наносить удары ни по территории королевства, ни по саудовским кораблям, следующим через Баб-эль-Мандебский пролив. Правда, эта информация официально не подтверждена. То есть на уровне слухов.

При этом источники The Wall Street Journal отмечают, что ситуация крайне шаткая. И хуситы могут в любой момент начать удары. Или взимать плату с судовладельцев за транзит через пролив.

До нападения США и Израиля на Иран в феврале этого года через Ормузский пролив ежедневно транспортировалось порядка 15-20 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.

В начале марте трафик через этот пролив был фактически блокирован Ираном в качестве ответа на американо-израильские атаки.

Спустя некоторое время движение судов возобновилось. Разрешение получили дружественные Ирану страны. Но и они за плату.

Но Саудовская Аравия к числу таких государств с точки зрения Тегерана не относится. А стало быть, экспортировать свою продукцию через Ормузский пролив не может.

У саудитов есть трубопровод до порта Янбу на Красном море. За две недели марта оттуда было отправлено до 4,6 миллионов баррелей нефти в день. Это более чем в три раза выше среднего показателя за 2025 год.

В 2025 году среднесуточный объём сырой нефти и нефтепродуктов, проходивший через Баб-эль-Мандебский пролив, составил около 4,2 миллиона баррелей в день. Разница с поставками через Ормузский пролив очевидна.

При этом еще в 2023 году через пролив возле берегов Йемене ежедневно в среднем направлялось более восьми миллионов баррелей. Но атаки хуситов на суда привели к тому, что значительная часть грузов стала направляться по другим маршрутам, даже вокруг Африки.

И трафик до прежних показателей так и не восстановился даже после того, как хуситы взяли на себя обязательство прекратить атаки.

При этом следует напомнить, что в этом направлении не могут экспортировать нефть многие страны Персидского залива. А те, что могут, не имеют возможности резко нарастить поставки из-за логистических ограничений (пропускная способность трубопроводов, портов и так далее).

Но вернёмся к американской блокаде Ормузского пролива, которая началась в понедельник. Суть её в том, что флот США будет задерживать иранские танкеры. Таким образом в Вашингтоне рассчитывают побудить Тегеран к продолжению переговоров. Первый раунд в Пакистане в минувшие выходные закончился без ощутимых результатов.

По крайней мере, публично о каких-либо достижениях не объявлялось. Хотя и взаимные удары стороны не возобновили. Во всяком случае в тех масштабах, которые были до объявления перемирия перед началом переговоров.