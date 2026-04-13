Азия резко сократила закупки СПГ. Что будет дальше — непонятно

Азиатские государства резко сократили импорт сжиженного природного газа. Показатели упали до самых низких значений с 2020 года, когда была пандемия.

Фото: commons.wikimedia.org by Matthew Smith @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Поставки СПГ за месяц в совокупности упали ниже 600 тысяч тонн. Игроки азиатского рынка ожидают продолжительного дефицита газа, поскольку Вашингтон и Тегеран не смогли договориться о мире в ходе переговоров, прошедших в Пакистане, отмечает издание "Нефть и капитал".

Что касается данных по странам, то за минувший месяц сократились на 30 процентов в годовом выражении. В Индию — на 20 процентов.

Отгрузки партий сжиженного природного газа в Японию и Южную Корею сократились до минимальных значений ковидного 2020 года. В этих условиях газовая генерация в Японии уже сократила свою мощность.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива с 17:00 мск в понедельник. Американские военные собираются останавливать и проверять все суда, которые заходят в иранские порты или выходят из них.

Это при том, что нормальный трафик через Ормузский пролив и так уже прекращён. Через пролив проходят в лучшем случае единицы судов (по согласованию с Ираном). В том время как до конфликта в среднем ежедневно через Ормузский пролив проходило 135 танкеров и сухогрузов.

Для понимания масштабов происходящего. По итогам 2025 года общий объём импорта сжиженного природного газа в страны Азии составил около 276 миллионов тонн.

Причём эта цифра сократилась по сравнению с 2024 годом. Это было вызвано в первую очередь снижением закупок со стороны Китая на фоне высоких мировых цен.

Однако несмотря на падения спроса, именно эта страна осталась крупнейшим покупателем СПГ в Азии. За 2025 год Китайская народная республика импортировала примерно 63,6 миллиона тонн СПГ.

Снижение объёмов (на 15,7 процентов за десять месяцев года) связано с тем, что Китай активно наращивал трубопроводные поставки газа из России и Центральной Азии, а также сокращал закупки дорогого спотового (то есть поставкой в течение одного-трёх месяцев) СПГ.

Южная Корея показала небольшой, но уверенный рост. Ее импорт по итогам года составил 47 миллионов тонн, что на полпроцента больше, чем в 2024 году. При этом закупки российского СПГ Кореей выросли на 16 процентов, достигнув 2,49 миллиона тонн.

Япония демонстрирует стабильное потребление на уровне около 60 миллионов тонн в год (за первую половину года было импортировано 29,9 млн тонн). Страна остается одним из мировых лидеров по импорту СПГ, японские объёмы закупок стабильны. Если есть, где покупать, конечно.

Надо ещё добавить, что более 28 процентов импортируемого сжиженного природного газа Китай получил в прошлом году из Катара.

У Южной Кореи этот показатель ниже, порядка 15 процентов. Но тоже значительный.

А вот для Индии, Пакистана, Бангладеш, Сингапура катарский газ имел ключевое значение. Потому и энергетический кризис на них отразился быстрее.

Как стабилизировать поставки, вряд ли кто сейчас понимает. Китай в лучшем положении, поскольку значительные объёмы получает по трубопроводам. А вот у остальных ситуация куда сложнее.

И ведь за поставки придётся конкурировать с Европой, которой нужно готовится к следующему отопительному сезону. Очевидно, что страны Евросоюза могут платить за газ дороже, нежели многие азиатские страны. То есть даже перехватывать идущие туда газовозы. Такое уже бывало.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
