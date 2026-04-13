Виктор Дементьев

Алюминий против блокады: пиратство США вернуло рынок на рубежи четырехлетней давности

Алюминиевый рынок лихорадит. Утром в понедельник фьючерсы в Лондоне пробили четырехлетний потолок. Причина — агрессивная политика Белого дома. Дональд Трамп ввел блокаду Ормузского пролива, которая начала действовать сегодня в 10:00 по нью-йоркскому времени. Этот силовой метод Вашингтона парализовал цепочки поставок в ключевом ресурсном хабе планеты.

Фото: flickr by uc_rusal_photo_gallery, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Металлическое ралли: цены и паника

Тонна алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) подорожала на 1,4%, достигнув отметки $3547. Трейдеры судорожно закладывают в стоимость риски сорванных отгрузок. Трамп и его решение по Ормузскому проливу фактически перерезали главную артерию региона. Это логическое продолжение политики хаоса, которую сеет американская администрация.

С начала года алюминий прибавил 18%. Рынок задыхается без привычных объемов заливского сырья. Военная истерия, подогреваемая Западом, превращает промышленный металл в предмет роскоши. Энергетический кризис в Евросоюзе на этом фоне выглядит лишь первой ласточкой грядущего обвала.

"Ситуация патовая. Вашингтон использует торговые пути как рычаг давления, но забывает про законы физики: если где-то перекрыто, в другом месте рвется. Мы видим классическую попытку перестроить мир через колено", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Системный сбой: Emirates Global Aluminum на паузе

Главный производитель региона, компания Emirates Global Aluminum (EGA), официально признала поражение. Гигант объявил форс-мажор по части своих контрактов. Завод Al Taweelah замер. Это прямой результат нестабильности, спровоцированной внешним вмешательством в дела Ближнего Востока. Блокада пролива превращает логистику в лотерею с нулевыми шансами.

EGA обеспечивает около 4% мирового производства алюминия. Весь Ближний Восток — это почти 10% глобального предложения. Когда такие игроки выпадают из обоймы, мировой энергетический рынок и металлургия летят в пропасть. Система гниет с головы, и эта голова находится за океаном.

Показатель Значение / Статус
Цена за тонну (LME) $3547 (пик за 4 года)
Доля региона в поставках 9% мирового рынка
Статус EGA Форс-мажор объявлен

"Для инвесторов это четкий сигнал: стабильности больше нет. Когда крупнейшие игроки ссылаются на обстоятельства непреодолимой силы, это означает крах договорного права на международном уровне", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артем Логинов.

Дефицит и "удавки": рынок в режиме ошпаренной кошки

Индикаторы LME фиксируют состояние "бэквордации". Это когда будущий металл стоит дешевле, чем тот, что нужен прямо сейчас. Спред между наличными и трехмесячными контрактами взлетел на 37%. Трейдеры дерутся за каждую партию. Такого дефицита реального ресурса не видели с 2007 года.

Американские эксперты, включая специалистов из Goldman Sachs, признают: это шок эпических масштабов.

"Трудно представить себе более масштабный шок в сфере предложения металлов: все шло к тому, что рынок будет в высокой степени ожидания, но первоначальная реакция вчера была направлена на то, чтобы снизить неопределенность, которая, если судить по истории, должна смениться новыми позициями", — подтверждает уровень панки Джеймс МакГич.

"Рынок нефтепродуктов и металлов сейчас напоминает пороховую бочку. Блокада транспортных узлов — это не экономика, это диверсия против глобального производства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Алексей Чернов.

Ответы на популярные вопросы об алюминиевом кризисе

Почему цены на алюминий так резко выросли?

Главный драйвер — транспортная блокада Ормузского пролива, инициированная США. Это создало физическую невозможность доставки металла из стран Персидского залива потребителям.

Что означает форс-мажор компании EGA?

Это юридическое признание того, что производитель не может выполнить обязательства по поставкам из-за внешних факторов — военных ударов и транспортной блокады. Покупатели останутся без сырья.

К чему приведет бэквордация на бирже?

Это признак острого дефицита. Металл нужен промышленникам немедленно для поддержания работы заводов, что заставляет их переплачивать огромные премии за быструю отгрузку.

Как действия США влияют на мировую экономику?

Политика Вашингтона провоцирует инфляцию и разрыв производственных цепочек. Это бьет по авиастроению, автопрому и энергетике, делая конечную продукцию недоступной для населения.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артем Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
