Цифровой след в суде: как работнику доказать права без письменного трудового договора

Отсутствие подписанного трудового договора не лишает специалиста защиты со стороны закона, если он фактически приступил к исполнению своих обязанностей. Многие сотрудники, работающие без официального оформления, ошибочно считают себя уязвимыми, однако правовая система предоставляет механизмы для восстановления справедливости и взыскания причитающихся выплат. Как трудовой договор и его наличие остаются ключевым элементом безопасности, пояснила адвокат Московской коллегии адвокатов "Sed Lex" Вера Ефремова.
По словам Ефремовой, если работодатель уклоняется от заключения соглашения, это является прямым нарушением законодательства.
"Если этого не сделано, это нарушение, работодатель может быть оштрафован. Работник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, указать о нарушениях своих трудовых прав. Трудовая инспекция проведет проверку, выявит нарушение. Сначала предписание выносится работодателю, потом уже штраф за нарушение трудового законодательства", — рассказала Ефремова.
В подобных условиях на сотрудника автоматически начинают распространяться все гарантии, предусмотренные ТК РФ, так как фактический допуск к деятельности приравнивается к официальному найму.
Эксперт подчеркнула, что работодатель обязан юридически закрепить отношения с человеком с первого же дня начала выполнения им задач. Для подтверждения факта работы суды принимают широкий спектр доказательств: от внутренней переписки и данных систем контроля доступа до свидетельских показаний коллег и выписок о движении средств.
"Статистика споров о невыплате зарплаты или незаконных увольнениях показывает, что суды все чаще встают на сторону работника, если представлены цифровые следы трудовой деятельности. Современные компании, избегая найма, рискуют столкнуться не только с административными штрафами, но и с репутационными издержками, что в конечном итоге обходится бизнесу гораздо дороже", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Максим Ковалев.
Для суда подойдут любые косвенные подтверждения: выписки банковских переводов, скриншоты переписки с руководством, электронные пропуска или записи в рабочих журналах.
Необходимо собрать все имеющиеся доказательства деятельности и направить жалобу в государственную инспекцию труда для инициирования внеплановой проверки предприятия.
За уклонение от заключения трудового договора работодатель может получить предписание об устранении нарушений, а также административный штраф, который значительно превышает стоимость оформления сотрудника.
Да, как только человек фактически приступил к работе с ведома или по поручению работодателя, на него распространяются базовые права, включая право на оплату труда и соблюдение режима рабочего времени.
