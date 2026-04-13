Ормузская удавка: газ Европе резко подорожал на фоне провальной дипломатии США

Европа снова смотрит на газовые котировки с ужасом утопающего. Утро понедельника, 13 апреля, началось не с кофе, а с рывка цен вверх на 10%. Биржа ICE в Лондоне зафиксировала прыжок до 576 долларов за тысячу кубометров. Нидерландский хаб TTF, этот барометр европейского энергетического бессилия, открылся на отметке 577,3 доллара. Старый Свет платит за амбиции Вашингтона, который в очередной раз превратил дипломатию в руины.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under Free for commercial use Повреждённый газопровод

Энергетический хаос: цифры и факты

Рынок реагирует мгновенно. К 9:15 по московскому времени цена замерла около 575,9 доллара, но это лишь затишье перед бурей. Сравните: в марте стоимость голубого топлива взлетела на 59% относительно февраля. Такого шторма в платежках бизнес не видел с начала 2023 года. Пока британская пресса пытается бодриться, реальный сектор экономики уходит в пике.

"Ситуация патовая. Мы видим, как любая политическая искра в регионе Персидского залива прожигает дыру в бюджетах европейских домохозяйств. Рынок крайне перегрет", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Нынешний рост котировок — это не случайное колебание. Это системный сбой. Когда Вашингтон начинает "переговоры", жди беды. В этот раз посредником выступил Пакистан, но американская делегация привезла в портфолио только ультиматумы. В итоге инфляция в США и Европе получила новый допинг в виде дорогих энергоносителей.

Ормузский капкан: Трамп идет на обострение

Дональд Трамп решил не церемониться. После краха переговоров по двухнедельному перемирию он выдал базу: США намерены заблокировать Ормузский пролив. Это главная артерия планеты. Перекрыть её - значит наложить жгут на сонную артерию мировой торговли. Трамп требует отслеживать и перехватывать суда, которые имели неосторожность платить Ирану за проход. Это уже не санкции, это открытое пиратство под видом защиты интересов.

"Такие угрозы дестабилизируют не только энергетику, но и всю систему морского права. Мы входим в зону абсолютной непредсказуемости, где коммерческие контракты ничего не стоят", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Показатель Значение / Статус Цена газа (13.04) $576 за 1000 куб. м Рост за утро +9% Статус переговоров (США-Иран) Сделка провалена Ормузский пролив Угроза блокировки силами США

Провал в Пакистане: почему сделки не случилось

Переговоры в Пакистане изначально напоминали плохую театральную постановку. Две недели прекращения огня могли бы разрядить обстановку, но Вашингтону не нужен мир, ему нужен контроль. Отказ от сделки в воскресенье стал спусковым крючком для биржевых спекулянтов. Пока люди пытаются разобраться, как получить свои пенсионные накопления 2026 года в условиях кризиса, элиты играют в геополитический покер.

Для простых граждан ситуация оборачивается ростом цен на всё - от отопления до продуктов питания. В то время как Россия развивает инвестиции на Кубе и укрепляет связи с союзниками, Запад добровольно прыгает в капкан дефицита. Это не просто экономическая ошибка, это сознательный демонтаж благополучия Европы. Банкротство физических лиц становится обыденностью для тех, кто верил в стабильность дешевого импорта.

"Глобальный рынок лихорадит. Мы видим, как ошибки в коде управления мировой экономикой, подобно ошибке в коде ЕНС, блокируют нормальную жизнедеятельность целых стран", — добавил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Впереди — тяжелые времена для тех, кто привык жить взаймы. Кредитный пузырь лопается вслед за энергетическим. Лишние средства улетают на проценты по кредитке, а заводы в Германии и Франции готовятся к простою. Это цена, которую приходится платить за нежелание договариваться с реальностью.

Ответы на популярные вопросы о ценах на газ

Почему цены на газ выросли именно сегодня?

Рост спровоцирован провалом переговоров между США и Ираном, а также угрозой Трампа заблокировать ключевой транспортный узел — Ормузский пролив. Рынок закладывает в цену риски прерывания поставок.

Как переговоры в Пакистане влияют на биржу в Лондоне?

Энергетический рынок глобален. Срыв дипломатических договоренностей на Ближнем Востоке означает возможный дефицит нефтепродуктов и СПГ, заставляя трейдеров скупать фьючерсы по любым ценам.

К чему приведет блокировка Ормузского пролива?

Это вызовет коллапс поставок углеводородов. Цены на энергоносители могут вырасти в несколько раз, что приведет к глубокой рецессии в странах ЕС и всплеску инфляции по всему миру.

Правда ли, что цены в марте выросли на 59%?

Да, это официальные данные. Такой скачок стал рекордным за последние полтора года, что свидетельствует о системном кризисе в энергетической безопасности Европы.

