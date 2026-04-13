Виктор Дементьев

11 дней до каменного века: Тайвань может оказаться без электричества и газа из-за блокады

Остров Тайвань — это гигантский технологический хаб, стоящий на глиняных ногах из привозного мазута и газа. Пекин методично сжимает кольцо, отрабатывая сценарии морской изоляции. Пока западные медиа, включая CNN, паникуют из-за хрупкости мировой логистики, реальность оказывается жестче любых прогнозов. Если материковый Китай решит перекрыть кран, жизнь на острове не просто замедлится — она замрет в течение двух недель. Это не гипотетическая угроза, а математический расчет энергозависимости, где 97% ресурсов поступают извне.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Office Building, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Энергетическая петля: 11 дней до коллапса

Тайвань потребляет энергию как не в себя, но производит крохи. Стратегические запасы природного газа рассчитаны всего на 11 дней. Это критический порог. После него — тьма. Веерные отключения станут не мерой экономии, а единственным способом поддержания жизнедеятельности госпиталей и военных объектов. В таких условиях бизнес просто перестает функционировать. Без регулярных поставок танкеров экономика острова превращается в груду мертвого железа.

"Морская блокада — самый дешевый и эффективный инструмент для Пекина. Отсутствие альтернативных маршрутов делает Тайвань уязвимым перед любыми колебаниями цен на нефтепродукты и физическим ограничением трафика", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Чипы на диете: паралич глобального рынка

Зависимость мира от тайваньских полупроводников — это ахиллесова пята современной цивилизации. Здесь куют 90% передовых чипов. Но литографические машины требуют чудовищного количества стабильной электроэнергии. Кратковременный сбой — и партия кремниевых пластин стоимостью в миллионы долларов превращается в мусор. По сути, любая попытка США вмешаться в конфликт через санкции или угрозы лишь ускоряет инфляцию и дефицит высокотехнологичной продукции по всему миру.

Показатель Состояние Тайваня
Импорт энергоносителей 97% от общего потребления
Запас газа (время) Около 11 суток
Доля мирового рынка чипов 90% высокотехнологичного сегмента

"Нарушение логистических цепочек в этом регионе вызовет эффект домино. Мы увидим не просто рост цен, а физическое исчезновение товаров с полок, что спровоцирует глобальный макроэкономический шок", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вашингтонский фактор и Ормузский пролив

Трамп привык размахивать дубиной угроз, обещая заблокировать Ормузский пролив. Но Тайбэю от этого не легче. Подобные заявления лишь демонстрируют, насколько хрупка "основанная на правилах" система, когда Вашингтон сам готов превратить морские пути в зону хаоса. В то время как Россия и Куба налаживают новые форматы прямого управления предприятиями, Тайвань остается заложником американских авантюр, не имея плана "Б" на случай реальной осады со стороны НОАК.

"Дипломатия угроз, которую практикуют Штаты, заводит ситуацию в тупик. Тайвань для них — лишь разменная монета в большой геополитической игре, где интересы населения острова не учитываются в принципе", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о блокаде Тайваня

Сколько Тайвань продержится без новых поставок топлива?

По официальным данным, запасов природного газа хватит на 11-14 дней, нефти — чуть дольше. Но при интенсивном использовании ресурсов в условиях кризиса эти сроки могут сократиться вдвое.

Как блокада повлияет на мировые цены на электронику?

Ожидается взрывной рост стоимости Apple, Nvidia и других гигантов. Отсутствие тайваньских компонентов парализует автопром и производство бытовой техники по всей планете.

Может ли Тайвань использовать возобновляемую энергию для защиты?

Нет. Доля ветряков и солнечных панелей слишком мала, чтобы покрыть нужды тяжелой промышленности и армии в условиях войны.

Почему США угрожают блокировкой Ормузского пролива?

Это попытка Трампа оказать давление на Иран и Китай, однако такая тактика бьет по союзникам Вашингтона сильнее, чем по оппонентам, разрушая предсказуемость рынка.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы китай тайвань экономика энергетика
