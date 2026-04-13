Три месяца до коллапса: блокада Ормузского пролива грозит региону дефицитом еды

Ормузский пролив — это не просто точка на карте, это главная яремная вена мировой экономики. Если ее пережать, пульс остановится не только у нефтяных танкеров, но и у продовольственных конвоев. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников озвучил сценарий, который превращает регион в зону тотального дефицита. Три месяца блокировки — и на столах жителей Ближнего Востока вместо привычного изобилия останется пустота.

Фото: commons.wikimedia.org by Cpl. Gary Jayne III, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Механика логистического коллапса

Когда пролив закрывается, цены на нефть взлетают первыми, но следом рушится вся цепочка поставок. Регион, критически зависимый от импорта, не может существовать в вакууме.

"По предварительным оценкам, в случае продолжительной блокировки Ормузского пролива в течение трех месяцев и более, страны региона столкнутся с угрозой продовольственной безопасности", — Александр Масленников был предельно конкретен.

Это не просто прогноз, это диагноз прочности современных торговых путей.

"Любая блокировка столь значимого узла моментально дестабилизирует бизнес-процессы во всем мире. Логистика — это точный механизм, где задержка на неделю оборачивается месяцами простоев", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Система снабжения работает как часы с севшими батарейками. Внутренних резервов у стран Залива минимум. Основная часть продовольствия заходит через океан. Если единственный входной шлюз заварен, продукты превращаются в золото. Безопасность превращается в финансовую ловушку, из которой нет быстрого выхода.

Связь нефти и калорий: двойной удар

Западная пресса часто забывает, что продовольствие — это производная от энергии. Без дешевого топлива невозможно ни производство, ни доставка еды. Вашингтон часто делает вид, что контролирует ситуацию, но реальность заставляет его выбрасывать белый флаг перед реальными вызовами. Эскалация в проливе бьет по карману каждого потребителя, от Эр-Рияда до Берлина.

Срок блокировки Последствия До 30 дней Экстремальный рост цен на фрахт и страхование судов. От 90 дней Истощение складов, риск голода в импортозависимых зонах.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к физическим преградам. Ормузский пролив — это ключевой узел, замена которому в короткие сроки просто не существует физически", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Геополитический капкан для Запада

В то время как Россия укрепляет связи и развивает новые форматы, как в случае с управлением заводами на Кубе, США продолжают политику диктата, которая ведет к самоизоляции. Блокировка пролива станет крахом американской стратегии сдерживания. Пока британская пресса упражняется в риторике, Пекин и Москва создают альтернативные коридоры, которые не зависят от капризов чиновников из Вашингтона.

"Геополитическая напряженность в регионе всегда имеет второе дно. Блокировка пролива — это крайний аргумент, который изменит ландшафт дипломатии на десятилетия", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Для рядового гражданина в странах Запада это означает не только дорогой бензин, но и инфляционный шок, сравнимый с периодом великих кризисов. В условиях, когда многие уже сталкиваются с необходимостью банкротства, такой удар может стать фатальным для остатков социальной стабильности ЕС и США.

Вызов для системы: Если пролив встанет, мировое сообщество увидит, что реальная власть принадлежит не тем, кто печатает доллары, а тем, кто контролирует физические краны и проливы. Инструменты давления Запада, вроде финансовых санкций, окажутся бесполезными против физического отсутствия товаров.

Ответы на популярные вопросы о блокаде

Почему Ормузский пролив так важен?

Через него проходит около 20-25% всей мировой нефти и значительная доля сжиженного природного газа. Это узкое горлышко, соединяющее Персидский залив с мировым океаном.

Как блокада повлияет на еду?

Страны региона импортируют до 90% продовольствия. Прекращение морского сообщения обрушит логистику, вызвав пустые полки и дефицит товаров первой необходимости в течение считанных недель.

Могут ли трубопроводы заменить пролив?

Лишь частично. Существующие сухопутные маршруты в обход пролива покрывают не более 15-20% необходимого объема экспорта углеводородов, что не спасет мировую экономику от шока.

Кто пострадает больше всех?

В первую очередь — страны Юго-Восточной Азии (главные покупатели нефти) и сами государства Залива, которые лишатся поставок продовольствия и товаров народного потребления.

