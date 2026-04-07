Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

SCMP: в Индии вновь стали называть Россию доверенным другом

Экономика » Правила игры » Бизнес

После того, как Россия пришла на помощь Индии во время глобального энергетического кризиса, среди чиновников и политических аналитиков вновь зазвучали слова "Москва — надёжный друг Индии в любую погоду", говорится в материале издания из Гонконга South China Morning Post.

Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В пятницу первый заместитель премьер-министра России Денис Мантуров заявил, что Москва готова увеличить поставки нефти и сжиженного природного газа в Индию на фоне хаоса на энергетических рынках, вызванного нападением США и Израиля на Иран.

Мантуров сделал это заявление по итогам двухдневного визита в Индию, в ходе которого он провел встречи с премьер-министром Нарендрой Моди, министром иностранных дел Субрахманьямом Джайшанкаром и другими индийскими министрами для обсуждения торговли, энергетики и промышленного сотрудничества.

Визит состоялся в тот момент, когда Нью-Дели ведёт переговоры с Москвой о возобновлении прямых поставок российского СПГ впервые с начала конфликта на Украине в 2022 году.

В то же время индийские нефтеперерабатывающие заводы возобновили крупные закупки российской нефти, обеспечив заказы на 60 миллионов баррелей на апрель, сообщили на прошлой неделе индийские официальные лица.

Стоит заметить, что индийские НПЗ и не прекращали закупки российской нефти после того, как осенью прошлого года США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Вероятно, гонконгское издание имеет в виду предприятия, принадлежащие крупным компаниям, которые и в самом деле сократили импорт энергоресурсов из России.

"Реальность такова, что российская нефть, поступающая в Индию, используется не только для внутреннего потребления. Большая её часть перерабатывается и экспортируется в Европу и другие страны", — заявил SCMP аналитик Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара Рахул Ванкхеде.

"Это подчеркивает более широкую геоэкономическую договорённость, в рамках которой множество сторон — Индия, Россия и даже западные экономики — заинтересованы в поддержании стабильности энергетических потоков, несмотря на санкции", — добавил он.

Двусторонние отношения Индии и России находились под давлением с августа, когда президент США Дональд Трамп ввёл пошлины в отношении Индии за покупку нефти у России, пытаясь заставить страну отказаться от российского энергетического сектора.

В последние дни несколько индийских аналитиков, выступая на местном телевидении, назвали Россию "надёжным другом" Индии.

Эти комментарии подкрепляют позицию Моди, который в июле 2024 года во время визита в Россию назвал Москву "другом на все времена".

А декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил Индию для участия в ежегодном двустороннем саммите двух стран, напоминает South China Morning Post.

Стоит отметить, что конфликт на Ближнем Востоке, следствием которого стало прекращение транзита нефти и газа через Ормузский пролив, на данный момент наиболее сильно отразился на странах Южной Азии. И Индии в том числе.

Власти этой страны ранее обратились к гражданам с просьбой не создавать ажиотаж и не запасаться топливом. Хотя, как уже приходилось неоднократно отмечать, не факт, что подобные воззвания помогут.

Не менее сложная ситуация в соседних Бангладеш, Шри-Ланке, Пакистане.

Представители властей Шри-Ланки на днях сообщили, что достигли соглашения с Россией о поставках нефти. Которые должны начаться в середине апреля.

Сейчас идут согласования о финансовой стороне вопроса, то есть как будут осуществляться расчёты за поставки энергоресурсов.

Власти Бангладеш также сообщали о заинтересованности в возобновлении импорта нефти из России. Пока же правительство страны распорядилось сократить расходы в энергетическом секторе, включая электрическую и газовую генерацию, на 30 процентов.

Кроме того, принято решение сократить рабочее время в офисах, торговых центрах и на рынках по всей стране.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть индия энергетика поставки энергоресурсов
Сейчас читают
Популярное
Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.