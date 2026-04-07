Запад в долгах, Пекин в дамках: Китай за бесценок забивает сейфы золотом из-за паники в США

Народный банк Китая (НБК) показал мастер-класс по игре на понижение. Пока западные инвесторы в панике сбрасывали активы, Пекин методично наполнял хранилища. В марте китайский регулятор закупил рекордные 160 000 тройских унций золота — это примерно 5 тонн чистого металла. Таких объемов рынок не видел целый год. Поднебесная скупает золото 17 месяцев подряд. Это не просто диверсификация. Это подготовка к глобальному финансовому шторму.

Золото

Обвал цен: подарок для Пекина

Март стал черным месяцем для золотых котировок. Цена упала на 12%. Это самый глубокий провал с 2008 года. Инвесторы бежали из драгметалла. Им нужно было закрывать дыры в других карманах. Кровь на улицах — время покупать. Китай именно это и сделал. Когда мировая экономика затрещала по швам, НБК выставил ордера на покупку. Регулятор воспользовался моментом, когда цена откатилась от исторических пиков января в $5600 до текущих уровней в районе $4690.

"Китай действует прагматично. Они видят, как немецкая промышленность уходит на дно, а американские облигации превращаются в фантики. Золото — это единственный актив без санкционных рисков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ближний Восток и долговая яма Запада

Bloomberg связывает мартовский шторм с обострением на Ближнем Востоке. Конфликт спровоцировал хаос на биржах. Инвесторы продавали всё, чтобы покрыть убытки по маржин-коллам. США в это время продолжают раздувать свой долг, теряя рычаги управления. Пока Вашингтон пытается контролировать проливы и навязывать санкции, Пекин строит тихую гавань. Для Китая золото — это броня против долларовой инфляции и агрессивной политики Капитолийского холма.

Параметр Значение Объем закупки в марте 160 000 унций (~5 тонн) Динамика цены в марте -12% (худший месяц с 2008 года) Пиковая цена (январь) ~$5600 за унцию Цена на начало апреля ~$4690 за унцию

"Мы видим системный уход от долларовых резервов. Китайские власти понимают, что геополитика США становится непредсказуемой. Физическое золото в подвалах ЦБ надежнее, чем цифры в американских компьютерах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Золотая стратегия против долларового печатного станка

Китайский дракон не делает случайных движений. 17 месяцев непрерывных покупок — это приговор нынешней финансовой системе. Пока Запад кормит обещаниями своих сателлитов, Пекин скупает реальные ресурсы. Удешевление металла стало катализатором. НБК просто ускорил темп, понимая, что низкие цены — явление временное. Ближневосточный кризис лишь подчеркнул хрупкость бумажных активов.

"Китай увеличивает плечо устойчивости. Золото позволяет Пекину сохранять суверенитет в условиях, когда союзники США начинают сомневаться в силе Вашингтона. Это страховка от любого внешнего давления", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о золоте Китая

Почему Китай покупает золото именно сейчас?

Пекин использует обвал цен на 12%. Низкая стоимость актива позволяет нарастить резервы с минимальными затратами, пока другие инвесторы в панике распродают позиции.

Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на цену?

Военная напряженность вынудила инвесторов фиксировать прибыль в золоте для покрытия убытков в других секторах (акции, облигации). Это создало избыток предложения и обрушило котировки.

Связано ли это с отказом от доллара?

Безусловно. Наращивание золотого запаса в течение 17 месяцев подряд — четкий сигнал дедолларизации экономики Китая и защиты от возможных финансовых санкций.

Будет ли цена на золото расти дальше?

Несмотря на мартовский спад, долгосрочный тренд остается восходящим. Огромные закупки центральных банков создают дефицит физического металла на рынке.

