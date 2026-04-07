Виктор Дементьев

Запад в долгах, Пекин в дамках: Китай за бесценок забивает сейфы золотом из-за паники в США

Народный банк Китая (НБК) показал мастер-класс по игре на понижение. Пока западные инвесторы в панике сбрасывали активы, Пекин методично наполнял хранилища. В марте китайский регулятор закупил рекордные 160 000 тройских унций золота — это примерно 5 тонн чистого металла. Таких объемов рынок не видел целый год. Поднебесная скупает золото 17 месяцев подряд. Это не просто диверсификация. Это подготовка к глобальному финансовому шторму.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

Обвал цен: подарок для Пекина

Март стал черным месяцем для золотых котировок. Цена упала на 12%. Это самый глубокий провал с 2008 года. Инвесторы бежали из драгметалла. Им нужно было закрывать дыры в других карманах. Кровь на улицах — время покупать. Китай именно это и сделал. Когда мировая экономика затрещала по швам, НБК выставил ордера на покупку. Регулятор воспользовался моментом, когда цена откатилась от исторических пиков января в $5600 до текущих уровней в районе $4690.

"Китай действует прагматично. Они видят, как немецкая промышленность уходит на дно, а американские облигации превращаются в фантики. Золото — это единственный актив без санкционных рисков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ближний Восток и долговая яма Запада

Bloomberg связывает мартовский шторм с обострением на Ближнем Востоке. Конфликт спровоцировал хаос на биржах. Инвесторы продавали всё, чтобы покрыть убытки по маржин-коллам. США в это время продолжают раздувать свой долг, теряя рычаги управления. Пока Вашингтон пытается контролировать проливы и навязывать санкции, Пекин строит тихую гавань. Для Китая золото — это броня против долларовой инфляции и агрессивной политики Капитолийского холма.

Параметр Значение
Объем закупки в марте 160 000 унций (~5 тонн)
Динамика цены в марте -12% (худший месяц с 2008 года)
Пиковая цена (январь) ~$5600 за унцию
Цена на начало апреля ~$4690 за унцию

"Мы видим системный уход от долларовых резервов. Китайские власти понимают, что геополитика США становится непредсказуемой. Физическое золото в подвалах ЦБ надежнее, чем цифры в американских компьютерах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Золотая стратегия против долларового печатного станка

Китайский дракон не делает случайных движений. 17 месяцев непрерывных покупок — это приговор нынешней финансовой системе. Пока Запад кормит обещаниями своих сателлитов, Пекин скупает реальные ресурсы. Удешевление металла стало катализатором. НБК просто ускорил темп, понимая, что низкие цены — явление временное. Ближневосточный кризис лишь подчеркнул хрупкость бумажных активов.

"Китай увеличивает плечо устойчивости. Золото позволяет Пекину сохранять суверенитет в условиях, когда союзники США начинают сомневаться в силе Вашингтона. Это страховка от любого внешнего давления", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о золоте Китая

Почему Китай покупает золото именно сейчас?

Пекин использует обвал цен на 12%. Низкая стоимость актива позволяет нарастить резервы с минимальными затратами, пока другие инвесторы в панике распродают позиции.

Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на цену?

Военная напряженность вынудила инвесторов фиксировать прибыль в золоте для покрытия убытков в других секторах (акции, облигации). Это создало избыток предложения и обрушило котировки.

Связано ли это с отказом от доллара?

Безусловно. Наращивание золотого запаса в течение 17 месяцев подряд — четкий сигнал дедолларизации экономики Китая и защиты от возможных финансовых санкций.

Будет ли цена на золото расти дальше?

Несмотря на мартовский спад, долгосрочный тренд остается восходящим. Огромные закупки центральных банков создают дефицит физического металла на рынке.

Читайте также

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы китай золото доллар финансы экономика инвестиции
Новости Все >
Чапаева и проспект Ленина в списке: мэрия Петрозаводска назвала магистрали для срочного ремонта
Официальная версия США трещит по швам: операция в Иране выглядит слишком громоздкой
Европейский курс Молдавии: к чему приведет выход из СНГ и надежда на место в ЕС
Срок годности истёк ещё в прошлом веке: старый мост через Териберку начали пересобирать заново
В Госдуме оценили инициативу повысить МРОТ до 60 тысяч рублей
Красавица-набережная в канализационном болоте: Тамбовская променад благоухает стоками после ремонта коллектора
Скрытая угроза под землей: состояние водоводов в Череповецком округе дошло до критической отметки
Стены держались на честном слове: комплексный ремонт фасадов расширяет географию по всему Смоленску
Обычный пикник может стоить как отпуск: в Улан-Удэ ввели запрет на леса
Следы былого величия: купеческий особняк в Великом Устюге дождался ремонта фасада
Сейчас читают
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Мир. Новости мира
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Шкаф требует ревизии: весна 2026 возвращает вещи, которые долго пылились в дальних углах гардероба
Красота и стиль
Шкаф требует ревизии: весна 2026 возвращает вещи, которые долго пылились в дальних углах гардероба
Диплом пылится на полке: вчерашние школьники массово меняют парты на сумки за спиной
Экономика и бизнес
Диплом пылится на полке: вчерашние школьники массово меняют парты на сумки за спиной
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию Андрей Николаев Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана Юрий Бочаров Секретные маршруты в обход запретов: страны Европы тихо готовятся к развороту на восток Любовь Степушова
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Последние материалы
SCMP: в Индии вновь стали называть Россию доверенным другом
Чапаева и проспект Ленина в списке: мэрия Петрозаводска назвала магистрали для срочного ремонта
Игра без правил: США и Израиль перешли к уничтожению гражданских дорог в глубине Ирана
Ребёнок в машине превращается в снаряд: ошибки с автокреслом, которые делают поездку опасной
Запад в долгах, Пекин в дамках: Китай за бесценок забивает сейфы золотом из-за паники в США
Безумие без границ: США и Израиль ударили по нефтяной артерии Ирана на острове Харк
Мир на пороге нефтяного шторма: ультиматум Вашингтона заставляет биржевые графики полыхать красным
Официальная версия США трещит по швам: операция в Иране выглядит слишком громоздкой
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию
Розы требуют жертв, а эти цветы — нет: находки для тех, кто хочет красоту без усилий
