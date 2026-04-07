Секретные маршруты в обход запретов: страны Европы тихо готовятся к развороту на восток

Хранилища пустеют, а цены на топливо бьют рекорды, вынуждая европейские столицы в обход Брюсселя искать выходы на российские поставки.
ЕС готовится к энергетическому кризису на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет El País.
По данным газеты, в Брюсселе обсуждают меры экономии — от ограничения температуры кондиционеров до сокращения авиаперелётов и стимулирования удалённой работы, а часть стран уже поднимает вопрос о возобновлении закупок энергоресурсов у России. Среди них упоминаются Венгрия, Словакия, Австрия, а также Бельгия, Франция и Испания. Собственно, это страны активно закупающие газ У РФ и сейчас.
Ситуация с газом в Европе не просто кризисная, а на грани чрезвычайной, так как газовые хранилища заполнены в среднем примерно на 28%, а цены на газ за месяц с небольшим выросли более чем на 55%. При этом зависимость от поставок СПГ из США составляет 57%, но на них надежды мало, так как они перенаправляются в Азию из-за более высоких рыночных цен. Если же учитывать не только СПГ, но и трубопроводный газ, то на американские поставки приходится около 27-28% от общего объема импортируемого в ЕС газа (то, что имела Россия до санкций).
Согласно недавнему отчету аналитического центра Bruegel, "удвоение цен на газ приведет к увеличению европейских затрат на импорт газа примерно на 100 миллиардов евро в течение следующих 12 месяцев". Наиболее зависима от СПГ с Ближнего Востока — Италия, получая от Катара около 30% своего газа. Премьер Джорджа Мелони в начале апреля посетила страны Залива в попытках договориться о бесперебойных поставках, но вернулась ни с чем.
По нефтепродуктам ситуация менее плачевная, но также не вызывает оптимизма. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, только за первые 10 дней конфликта европейским налогоплательщикам пришлось дополнительно потратить 3 миллиарда евро (3,4 млрд долл.) на импорт нефти. Та же Италия ввела нормирование авиатоплива, повсеместно растут цены в розницу на бензин и дизель, правительства вынуждены снимать с цены на топливо налоги, а это увеличивает дефицит бюджетов.
По расчётам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, запасы топлива в Евросоюзе могут исчерпаться примерно к 20 апреля, а атаки ВСУ на нефтегазовую инфраструктуру России только ускорят тренд на трансформацию позиции европейцев. Когда в странах не будет топлива и газа, то правительства стран ЕС начнут сами заключать договора с Кремлем в обход Брюсселя.
Брюссель будет вынужден отменить ввод с 25 апреля эмбарго на поставки СПГ из РФ по краткосрочным контрактам. Импорт же российского трубопроводного газа в Европу по "Турецкому потоку" в марте уже вырос на 22% в годовом исчислении, сообщает Reuters.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз должен отменить санкции на импорт российской нефти и газа, предпринять шаги по восстановлению поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" и положить конец войне на Украине, чтобы справиться с энергетическим кризисом, вызванным войной в Иране.
Такая же позиция у премьера Венгрии Виктора Орбана. Если его партия победит через неделю на парламентских выборах, то это будет сигнал Брюсселю — сдавайтесь. Рано или поздно, но и Германия попросит консультаций у России по запуску уцелевшей ветки "Северного потока". Другой вопрос, каково будет решение Москвы, так как президент Владимир Путин сначала пригрозил перенаправить газ в Азию, а затем уточнил, что по долгосрочным договорам допускает продолжение поставок в Европу.
