Любовь Степушова

Секретные маршруты в обход запретов: страны Европы тихо готовятся к развороту на восток

Экономика » Производство » Энергетика

Хранилища пустеют, а цены на топливо бьют рекорды, вынуждая европейские столицы в обход Брюсселя искать выходы на российские поставки.

Фото: Wikipedia by JoachimKohlerBremen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газа в Европе нет и не предвидится

ЕС готовится к энергетическому кризису на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет El País.

По данным газеты, в Брюсселе обсуждают меры экономии — от ограничения температуры кондиционеров до сокращения авиаперелётов и стимулирования удалённой работы, а часть стран уже поднимает вопрос о возобновлении закупок энергоресурсов у России. Среди них упоминаются Венгрия, Словакия, Австрия, а также Бельгия, Франция и Испания. Собственно, это страны активно закупающие газ У РФ и сейчас.

Ситуация с газом в Европе не просто кризисная, а на грани чрезвычайной, так как газовые хранилища заполнены в среднем примерно на 28%, а цены на газ за месяц с небольшим выросли более чем на 55%. При этом зависимость от поставок СПГ из США составляет 57%, но на них надежды мало, так как они перенаправляются в Азию из-за более высоких рыночных цен. Если же учитывать не только СПГ, но и трубопроводный газ, то на американские поставки приходится около 27-28% от общего объема импортируемого в ЕС газа (то, что имела Россия до санкций).

Согласно недавнему отчету аналитического центра Bruegel, "удвоение цен на газ приведет к увеличению европейских затрат на импорт газа примерно на 100 миллиардов евро в течение следующих 12 месяцев". Наиболее зависима от СПГ с Ближнего Востока — Италия, получая от Катара около 30% своего газа. Премьер Джорджа Мелони в начале апреля посетила страны Залива в попытках договориться о бесперебойных поставках, но вернулась ни с чем.

Европейские столицы введут нормирование по топливу

По нефтепродуктам ситуация менее плачевная, но также не вызывает оптимизма. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, только за первые 10 дней конфликта европейским налогоплательщикам пришлось дополнительно потратить 3 миллиарда евро (3,4 млрд долл.) на импорт нефти. Та же Италия ввела нормирование авиатоплива, повсеместно растут цены в розницу на бензин и дизель, правительства вынуждены снимать с цены на топливо налоги, а это увеличивает дефицит бюджетов.

По расчётам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, запасы топлива в Евросоюзе могут исчерпаться примерно к 20 апреля, а атаки ВСУ на нефтегазовую инфраструктуру России только ускорят тренд на трансформацию позиции европейцев. Когда в странах не будет топлива и газа, то правительства стран ЕС начнут сами заключать договора с Кремлем в обход Брюсселя.

Брюссель будет вынужден отменить ввод с 25 апреля эмбарго на поставки СПГ из РФ по краткосрочным контрактам. Импорт же российского трубопроводного газа в Европу по "Турецкому потоку" в марте уже вырос на 22% в годовом исчислении, сообщает Reuters.

Брюссель уступит давлению

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз должен отменить санкции на импорт российской нефти и газа, предпринять шаги по восстановлению поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" и положить конец войне на Украине, чтобы справиться с энергетическим кризисом, вызванным войной в Иране.

Такая же позиция у премьера Венгрии Виктора Орбана. Если его партия победит через неделю на парламентских выборах, то это будет сигнал Брюсселю — сдавайтесь. Рано или поздно, но и Германия попросит консультаций у России по запуску уцелевшей ветки "Северного потока". Другой вопрос, каково будет решение Москвы, так как президент Владимир Путин сначала пригрозил перенаправить газ в Азию, а затем уточнил, что по долгосрочным договорам допускает продолжение поставок в Европу.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
