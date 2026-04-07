Доллар США, десятилетиями служивший главным "маслом" в двигателе глобальной торговли, начинает высыхать. Его доля в мировых резервах сползла к отметке 56,77%.
Система гниет не от внезапного удара, а от структурной коррозии. Центробанки больше не хотят держать все яйца в одной дырявой американской корзине. Они ищут выход. И, кажется, нашли его в самом древнем активе человечества.
Главный бенефициар нынешнего хаоса — золото. Это не просто металл, это страховой полис от безумия политиков. Только в третьем квартале 2025 года регуляторы скупили 220 тонн золота. Впервые в истории блестящий металл обогнал евро в резервных портфелях. Это осознанный демонтаж старого порядка.
После того как Запад заморозил российские активы, золотой капкан для гегемона захлопнулся. Золото нельзя заблокировать удаленно, его нельзя "отменить" санкциями. Оно просто лежит в подвале и растет в цене.
"Инвесторы бегут в металл, потому что доверие к долгу США испарилось. Золото открыло второе дыхание, и банкиры теперь используют его не как мертвый груз, а как актив с высокой доходностью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Параллельно расцветает экзотика. Валюты "не из большой четверки" — австралийский доллар, шведская крона — откусывают свои 5,5%. Система фрагментируется. Мир превращается в лоскутное одеяло, где каждый клочок имеет свою цену. Пока Франция распродает остатки запасов из США, другие игроки спешно забивают сейфы слитками, понимая: бумажные обещания Вашингтона больше не греют.
Многие ставили на юань. Прогнозы были сладкими, как печенье с предсказаниями. Но реальность жестче. Доля юаня в резервах упала до 1,98%. Пекин хочет править миром, но боится выпустить контроль над капиталом из рук. Иностранные менеджеры не дураки: они не пойдут туда, где выход из сделки закрыт на китайский замок. Закрытый счет — это приговор для резервной валюты. Юань остается локальным инструментом, а не глобальным спасательным кругом.
|Актив
|Статус в 2025–2026 гг.
|Доллар США
|Падение доли до 56,7%, рост политических рисков.
|Золото
|Главный защитный актив, обгон евро по стоимости.
|Юань
|Стагнация из-за контроля капитала и замедления ВВП.
|Биткоин
|Спекулятивный инструмент, цель медведей — $65 000.
Криптовалюты тоже буксуют. Биткоин пока не дорос до уровня Ценробанков. Волатильность такая, что у любого регулятора начнется морская болезнь. Биткоин — это казино, а не фундамент. Продавцы держат рынок за горло, и пока цена не закрепится выше $72 000, никакой "весны" не предвидится. В это время рублёвый стейблкоин А7А5 уже забирает свою долю рынка, предлагая прагматичную замену доллару в трансграничных расчетах.
"Биткоин в резервах сегодня — это бред. У него нет ликвидности для официальных операций и прозрачного юридического статуса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.
Американский долговой рынок превращается во внутренний междусобойчик. Раньше полмира скупало казначейские облигации США, теперь — только ФРС и свои же банки. Иностранцы держат лишь 30% долга. Это значит, что спрос на доллары падает, а стоимость обслуживания долга растет. Чтобы заманить инвесторов, Вашингтону придется задирать ставки, что окончательно добьет их промышленность. Система замыкается сама на себе.
Геополитика подливает бензина в огонь. Эскалация в Ормузском проливе краткосрочно гонит всех в доллар как "тихую гавань". Но это агония. Среднесрочно страны видят: долларовая система — это дубина в руках Белого дома. И они начинают хеджировать риски. Пока Россия и Индия торгуют нефтью напрямую, минуя западные банки, доллар теряет свою магическую силу посредника.
"Дефицит доверия страшнее дефицита бюджета. Если вы используете валюту как оружие, не удивляйтесь, что от нее бегут", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Золото не имеет эмитента, его нельзя допечатать или заморозить нажатием кнопки в Вашингтоне. Это физический актив с внутренней стоимостью.
Краткосрочно — нет. Контроль капитала в КНР и замедление китайской экономики делают юань менее привлекательным для глобальных резервов.
Рост цен на энергоресурсы из-за кризиса в Ормузском проливе заставляет страны искать альтернативные пути расчетов, минуя SWIFT и долларовый комплаенс.
Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.