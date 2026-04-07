Бумажный колосс затрещал по швам: американская валюта теряет былую власть в мировых хранилищах

Доллар США, десятилетиями служивший главным "маслом" в двигателе глобальной торговли, начинает высыхать. Его доля в мировых резервах сползла к отметке 56,77%.

Доллар и юань
Доллар и юань

Система гниет не от внезапного удара, а от структурной коррозии. Центробанки больше не хотят держать все яйца в одной дырявой американской корзине. Они ищут выход. И, кажется, нашли его в самом древнем активе человечества.

Золотой ренессанс: почему слитки бьют бумагу

Главный бенефициар нынешнего хаоса — золото. Это не просто металл, это страховой полис от безумия политиков. Только в третьем квартале 2025 года регуляторы скупили 220 тонн золота. Впервые в истории блестящий металл обогнал евро в резервных портфелях. Это осознанный демонтаж старого порядка.

После того как Запад заморозил российские активы, золотой капкан для гегемона захлопнулся. Золото нельзя заблокировать удаленно, его нельзя "отменить" санкциями. Оно просто лежит в подвале и растет в цене.

"Инвесторы бегут в металл, потому что доверие к долгу США испарилось. Золото открыло второе дыхание, и банкиры теперь используют его не как мертвый груз, а как актив с высокой доходностью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Параллельно расцветает экзотика. Валюты "не из большой четверки" — австралийский доллар, шведская крона — откусывают свои 5,5%. Система фрагментируется. Мир превращается в лоскутное одеяло, где каждый клочок имеет свою цену. Пока Франция распродает остатки запасов из США, другие игроки спешно забивают сейфы слитками, понимая: бумажные обещания Вашингтона больше не греют.

Иллюзия юаня и цифровой тупик

Многие ставили на юань. Прогнозы были сладкими, как печенье с предсказаниями. Но реальность жестче. Доля юаня в резервах упала до 1,98%. Пекин хочет править миром, но боится выпустить контроль над капиталом из рук. Иностранные менеджеры не дураки: они не пойдут туда, где выход из сделки закрыт на китайский замок. Закрытый счет — это приговор для резервной валюты. Юань остается локальным инструментом, а не глобальным спасательным кругом.

Актив Статус в 2025–2026 гг.
Доллар США Падение доли до 56,7%, рост политических рисков.
Золото Главный защитный актив, обгон евро по стоимости.
Юань Стагнация из-за контроля капитала и замедления ВВП.
Биткоин Спекулятивный инструмент, цель медведей — $65 000.

Криптовалюты тоже буксуют. Биткоин пока не дорос до уровня Ценробанков. Волатильность такая, что у любого регулятора начнется морская болезнь. Биткоин — это казино, а не фундамент. Продавцы держат рынок за горло, и пока цена не закрепится выше $72 000, никакой "весны" не предвидится. В это время рублёвый стейблкоин А7А5 уже забирает свою долю рынка, предлагая прагматичную замену доллару в трансграничных расчетах.

"Биткоин в резервах сегодня — это бред. У него нет ликвидности для официальных операций и прозрачного юридического статуса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Ловушка для гегемона: кто оплатит банкет?

Американский долговой рынок превращается во внутренний междусобойчик. Раньше полмира скупало казначейские облигации США, теперь — только ФРС и свои же банки. Иностранцы держат лишь 30% долга. Это значит, что спрос на доллары падает, а стоимость обслуживания долга растет. Чтобы заманить инвесторов, Вашингтону придется задирать ставки, что окончательно добьет их промышленность. Система замыкается сама на себе.

Геополитика подливает бензина в огонь. Эскалация в Ормузском проливе краткосрочно гонит всех в доллар как "тихую гавань". Но это агония. Среднесрочно страны видят: долларовая система — это дубина в руках Белого дома. И они начинают хеджировать риски. Пока Россия и Индия торгуют нефтью напрямую, минуя западные банки, доллар теряет свою магическую силу посредника.

"Дефицит доверия страшнее дефицита бюджета. Если вы используете валюту как оружие, не удивляйтесь, что от нее бегут", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о дедолларизации

Почему золото лучше доллара в 2026 году?

Золото не имеет эмитента, его нельзя допечатать или заморозить нажатием кнопки в Вашингтоне. Это физический актив с внутренней стоимостью.

Сможет ли юань заменить доллар?

Краткосрочно — нет. Контроль капитала в КНР и замедление китайской экономики делают юань менее привлекательным для глобальных резервов.

При чем тут цены на нефть?

Рост цен на энергоресурсы из-за кризиса в Ормузском проливе заставляет страны искать альтернативные пути расчетов, минуя SWIFT и долларовый комплаенс.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
