В пограничных с Россией районах закрылись сотни финских компаний

В пограничных с Россией районах Финляндии прекратили работу сотни компаний. Таковы последствия закрытия границы по инициативе Хельсинки.

Фото: Finnish Border Guard is licensed under public domain Граница России и Финляндии

Закрываются предприятия, которые работают в гостинично-ресторанном бизнесе и строительстве. В некоторых регионах особо пострадали секторы недвижимости, оптовой и розничной торговли, а также административных и вспомогательных услуг, сообщает РИА "Новости".

В области Кюменлааксо обанкротились 45 компаний, в Южной Карелии — 34, в Северной — 79, в Кайнуу — 25, в Северной Остроботнии — более 90, в Лапландии — 40.

Два года назад финские власти начали планомерно ограничивать работу пограничных пропускных пунктов. А в апреле прошлого года в Хельсинки приняли решение полностью закрыть границы с Россией на неопределённый срок.

Это сказалось в первую очередь на районах, граничащих с нашей страной. Через них ранее шли туристические потоки, на которые были ориентирован бизнес многих компаний.

Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов ранее отмечал, что местный гостиничный бизнес жалуется на невозможность компенсировать 800 тысяч ночёвок в год за счёт гостей из других стран.

Власти Финляндии пытаются адаптироваться к условиям, которые были созданы их стараниями. Сложно сказать, просчитывали ли в Хельсинки последствия своих решений. Но случился настоящий экономический шок.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предрёк стране рецессию и энергетический кризис, назвав закрытие границы опрометчивым шагом, уничтожающим экономику.

Стоит заметить, что в 2021 году товарооборот между Россией и Финляндией составлял около 11 миллиардов евро. А к 2024 году он упал до чуть более одного миллиарда. Очевидно, что закрытие границы его увеличению не способствовало.

Показателен пример пограничного муниципалитета Тохмаярви, где раньше фиксировалось до двух миллионов пересечений в год. После закряти границы жизнь здесь практически замерла.

Рынок труда находится в тяжёлом положении. На декабрь 2025 года уровень безработицы в Финляндии достиг 10,2 процентов, что стало самым высоким показателем во всем Евросоюзе.

При этом ситуация в пограничных регионах гораздо хуже, чем в целом по стране. Например, в Южной и Северной Карелии безработица достигает 18-20 процентов.

Это привело к оттоку населения, улицы городов пустеют. Оставшиеся жители, включая представителей русскоязычной общины, оказались отрезанными от родственников и привычного уклада жизни.

Попытки смягчить ситуацию, предпринимаемые финскими властями, привели к тому, что государственный долг страны достиг исторического рекорда в 245,9 миллиарда евро (около 88,3 процентов ВВП).

Попытки компенсировать выпадающий туристический поток за счёт путешественников из других стран оказались безуспешными (см. выше слова российского посла).

Был вариант с созданием особой экономической зоны в регионах, граничащих с Россией, но на это не нашли денег.

Профессор Малинен призвал руководство страны "взглянуть правде в глаза и позвонить в Москву", чтобы получить доступ к российским ресурсам, таким как нефть и удобрения. Не совсем про границу, но ведь положение дел в финской экономике не ограничивается одной проблемой.

Партия "Альянс свободы" считает, что решение о закрытии границы было поспешным и принятым без учёта исторических экономических выгод от сотрудничества с Россией.

Но власти страны эти мнения предпочитают игнорировать. То, что приграничные территории при продолжении нынешней политики могут и вовсе опустеть, в Хельсинки, видимо, считают приемлемым.