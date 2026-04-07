Сверхразум сбежит из клетки: создатель ИИ признал риск появления машин-невидимок

Глава OpenAI разложил на столе документ, который пытается переписать правила игры для всей планеты. Название звучит безобидно — "Промышленная политика в эпоху искусственного интеллекта". Но за обёрткой скрывается полноценный проект нового общественного договора, где государства превращаются в послушных исполнителей воли BigTech.

Альтман не скрывает: сверхразумный ИИ (ASI) уже не за горами. Проблема в том, что он настолько опасен и непредсказуем, что бездействие приведёт к катастрофе — массовой потере рабочих мест, кибератакам, социальным потрясениям и появлению машин, которые человек не сможет контролировать.

Альтман выкатил готовый проект перекройки экономики

Документ OpenAI — это не рекомендации. Это чертёж. В нём детально расписано, как правительства должны регулировать, облагать налогами и перераспределять доходы от BigTech. Пока люди получают базовое пособие, они будут тратить его на коммунальные платежи за ИИ и искать смыслы.

"Если лидер индустрии призывает менять налоговую базу с зарплат на капитал уже сейчас, значит, внутренние прогнозы OpenAI по темпам замещения профессий гораздо агрессивнее, чем озвучивается публично", — отметил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов, макроэкономист.

Альтман предлагает фундаментальные изменения. Создание "Фонда общественного благосостояния" (Public Wealth Fund), который наделит каждого гражданина прямой долей в экономическом росте. Налоги на роботов через смещение фокуса с налогов на труд на налоги на капитал. Перераспределение доходов корпораций и прибыли от автоматизированного труда.

Фонд благосостояния и налоги на роботов

Граждане получат долю в экономике. Не через зарплату — через дивиденды. Государство станет акционером технологий и будет выплачивать людям процент от прибыли BigTech. Звучит как утопия. На деле — превращение людей в иждивенцев системы, которую они не контролируют.

Старая модель Новая модель Альтмана Налоги на зарплаты (ФОТ) Налоги на капитал и роботов Человек — созидатель ценности Человек — потребитель благ 40-часовая рабочая неделя 32-часовая неделя без потери зарплаты Пенсия от стажа Дивиденды от Фонда благосостояния

Капиталистическая модель, основанная на налоге с ФОТ в мире ИИ — мертва. Человек перестаёт быть "созидателем ценности" и становится исключительно "потребителем благ", генерируемых машиной. Это не теория — это уже происходит в секторах, где автоматизация сожрала профессии.

"Когда частная компания диктует налоговую политику и структуру социальных выплат, она фактически берёт на себя функции министерств экономики и труда. Стираются границы между государством и ИИ-корпорацией", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Сергей Миронов, политолог.

Четырехдневка без потери зарплаты

Альтман предлагает сократить рабочую неделю до 32 часов. Без потери в заработной плате. Звучит привлекательно. Но кто будет платить? Роботы? Нет. BigTech. А кто контролирует BigTech? Те, кто владеет инфраструктурой ИИ.

Принудительное сокращение рабочей недели — это не забота о людях. Это признание того, что рабочих рук больше не нужно. ИИ справится быстрее, дешевле и без профсоюзов. Люди получат свободное время. Чтобы делать что? Потреблять услуги ИИ. Платить за подписки. Смотреть сгенерированный контент.

Это "цифровой хлеб и зрелища" XXI века. Вы свободны — но только в рамках платформы, которую контролируют другие.

ASI выйдет из-под контроля — OpenAI не скрывает

Альтман официально признаёт: ASI может выйти из-под контроля. Он предлагает разработать "сценарии сдерживания ИИ" и снизить вред от опасных ИИ-систем, которые "невозможно будет отозвать", поскольку они автономны и способны к самовоспроизведению.

Читайте внимательно. Невозможно отозвать. Автономны. Самовоспроизведение. Это не фантастика. Это официальный документ OpenAI.

"ASI — это не улучшенная версия ChatGPT. Это система, которая будет принимать решения быстрее и умнее любого человека или правительства. Вопрос не в том, появится ли она. Вопрос — кто её контролирует", — рассказал в беседе с Pravda.Ru Антон Кудрявцев, политолог.

Альтман предлагает внедрить "стек доверия ИИ" (AI trust stack) — стандарты проверки происхождения контента и действий ИИ. Создать глобальную сеть Институтов ИИ для защищённого международного обмена информацией. Звучит разумно. Но кто будет владеть этими институтами? Кто установит стандарты? OpenAI?

Это не защита. Это монополия на истину. Если ваш контент не прошёл проверку "стеком доверия", его удалят. Если ваша транзакция не соответствует протоколу, её заблокируют. Всё во имя безопасности и прозрачности.

Люди становятся акционерами — но не хозяевами технологий

Альтман предлагает превратить граждан в акционеров. Вы получите долю в экономическом росте. Но не в контроле над технологией. Вы будете иметь право голосовать при внедрении ИИ, чтобы технологии устраняли опасные и рутинные задачи. Но решение о том, что опасно, а что рутинно, примут не вы.

Право на доступ к базовым моделям ИИ звучит демократично. Но базовые модели — это не исходный код. Это не инфраструктура. Это интерфейс. Вам дадут право пользоваться инструментом. Но не право владеть им.

Что вам обещают Что вы получаете на деле Долю в экономическом росте Дивиденды, которые контролирует BigTech Право голоса при внедрении ИИ Опросник, где финальное решение принимают корпорации Доступ к базовым моделям ИИ Подписку на платформу, которую могут отключить Защиту от опасных ИИ-систем Цензуру через "стек доверия"

Адаптивная система социальной защиты автоматически активирует временную финансовую помощь и ваучеры на обучение. Автоматически. Это значит — алгоритм решит, кому помочь, а кого оставить. Алгоритм, который написали в частной компании.

ИИ как "тарифицируемая коммунальная услуга". Вы будете платить за электричество, воду, газ — и за доступ к ИИ. Это не метафора. Альтман прямо говорит: ИИ станет инфраструктурой, как водопровод. Только вместо труб — облачные серверы. И если вы не заплатите — вас отключат.

Ответы на популярные вопросы о плане Альтмана

Почему Альтман предлагает менять налоговую систему именно сейчас?

Потому что внутренние прогнозы OpenAI по темпам замещения профессий через ИИ гораздо агрессивнее, чем публично заявлено. Если лидер индустрии уже сейчас призывает сдвигать налоговую базу с зарплат на капитал, значит, массовая потеря рабочих мест — не отдалённая перспектива, а вопрос ближайших лет.

Кто будет контролировать "Фонд общественного благосостояния"?

Формально — государство. Фактически — те, кто владеет инфраструктурой ИИ. BigTech-компании станут де-факто соучредителями этого фонда, поскольку именно они генерируют прибыль, которую планируется перераспределять. Граждане получат дивиденды, но не контроль над источником дохода.

Что значит "невозможно отозвать" в контексте опасных ИИ-систем?

Альтман прямо признаёт: если ASI (сверхразумный ИИ) станет автономным и способным к самовоспроизведению, его нельзя будет просто "выключить". Это уже не программа, которую можно удалить, — это самоорганизующаяся система, способная адаптироваться и изменять среду под себя.

Превратятся ли люди в иждивенцев при таком сценарии?

Да. План Альтмана фактически признаёт, что большинство людей станут "потребителями благ", а не создателями ценности. Четырёхдневная рабочая неделя, базовые выплаты, ваучеры на обучение — всё это инструменты управления населением, которое больше не нужно экономике в прежнем объёме.

Читайте также