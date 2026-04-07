Газ ускользает сквозь пальцы: дефицит редкого ресурса грозит остановить МРТ и выпуск процессоров

Мировая промышленность столкнулась с угрозой глубокого дефицита. Речь о гелии — элементе, без которого не работают томографы, не выпускаются микрочипы, а космические аппараты остаются на земле. Катар, контролировавший треть поставок, выбыл. Ормузский пролив перекрыт. Европа и США пытаются перестроить логистику. Но варианты исчерпываются.

Глобальное вскрытие: Энергосистема искрит. Атака Ирана на Рас-Лаффан

Россия — единственная страна, способная закрыть пробоину. У неё мощности, запасы и отлаженные маршруты. Мир оказался перед выбором: договариваться или смириться с коллапсом высокотехнологичных отраслей.

Катар выпадает из игры — мир теряет треть гелия

Иранские удары по промышленному комплексу в Рас-Лаффане лишили глобальную экономику 14% гелиевых мощностей. Катар производил около трети мирового объёма газа, извлекая его попутно при переработке СПГ. Остановка завода означает мгновенное сокращение предложения на рынке, где запасов не держат — гелий утекает при хранении.

QatarEnergy объявила форс-мажор. Восстановление предприятия займёт от трёх до пяти лет, убытки оценивают в 20 миллиардов долларов. Экспорт шёл через Ормузский пролив — сейчас танкеры стоят. Альтернативные маршруты перегружены. Логистическая артерия парализована.

"Катарская авария обнажила структурную хрупкость рынка. Гелий — не то, что можно накопить впрок. Он утекает даже из лучших хранилищ. Без непрерывного производства цепочки поставок рушатся моментально", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дефицит ударил по двум критически важным секторам: медицине и полупроводникам. Больницы зависят от гелия для охлаждения магнитов МРТ-сканеров. На здравоохранение приходится треть глобального потребления газа. У медучреждений нет резервных ёмкостей — каждая задержка поставки означает остановку оборудования.

МРТ без гелия не работает: больницы в опасности

Производители чипов столкнулись с той же проблемой. TSMC, Samsung, Intel — все предупредили о рисках. Гелий нужен для литографии, охлаждения линий и создания сверхчистой атмосферы в производственных залах. Без него выпуск процессоров невозможен. The Wall Street Journal сообщила: дефицит может сорвать не только поставки смартфонов, но и сборку беспилотников.

Цены взлетели мгновенно. Китай, импортирующий 85% гелия, зафиксировал рост на 22% с конца февраля. Но это лишь начало. Аналитики предупреждают: настоящий скачок начнётся в апреле, когда иссякнут текущие запасы на складах компаний.

Сектор Доля в мировом потреблении гелия Медицина (МРТ-сканеры) 30-33% Производство полупроводников 25-30%

Фил Корнблют из Kornbluth Helium Consulting заявил: спотовые цены удвоились с начала кризиса. Bank of America оценивает рост в 40%. Рынок лихорадит. Покупатели скупают всё, что находят, не глядя на ценник. Альтернативы нет.

Россия — единственный, кто может закрыть дыру

Основные производители гелия — США, Алжир, Россия. Штаты снижают добычу. Алжир не располагает резервами для экспансии. Польша и другие страны играют на периферии. На этом фоне Россия выглядит единственным игроком, способным заменить катарский объём.

"По доказанным и прогнозным запасам гелия наша страна занимает четвертое место в мире с 6,8 миллиарда кубов. К 2030 году Россия сможет производить до 80 миллионов кубов в год и занять до 45% мирового рынка", — рассказал Pravda.Ru экономист Алексей Крупин.

Запасы России достигают семи миллиардов кубометров. В 2025 году выпуск превысил 17 миллионов кубометров — это не предел. Месторождения сосредоточены в Чаянде, Ковыкте, Астрахани, Яракте. Ключевой актив — Амурский газоперерабатывающий завод. После выхода на полную мощность он даст до 60 миллионов кубов в год.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов подчёркивает: фактически только Россия сегодня может удовлетворить потребности всех — от Японии и Кореи до Евросоюза. Возможности США и Алжира исчерпаны. Европа и Азия оказались в ситуации, когда выбор поставщика предопределён географией и логистикой.

Россия не просто обеспечивает внутренние потребности. Она наращивает экспортный потенциал. В прошлом году производство выросло на треть. Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова отмечает: ограничение глобального предложения повышает мировые цены — положительный фактор для страны.

Китай готов покупать всё: главное — успеть довезти

Китай становится ключевым направлением для российского гелия. Пекин вынужден искать замену катарским объёмам. В 2024 году российские поставщики заняли второе место. К концу 2025-го вышли на уровень 330 тонн в месяц. Россия приблизилась к лидеру и готова его обойти.

"Сохранение поставок в Китай на уровне 300-350 тонн в месяц позволит России полностью заменить выпадающие объёмы из Катара. Мы наблюдаем устойчивый спрос, который будет расти", — объяснила экономист Алина Корнеева.

Российский газ конкурентоспособен по цене. В 2024 году средняя стоимость для китайских покупателей составляла 64,5 доллара за килограмм против 100 долларов за катарский. Короткое транспортное плечо даёт дополнительное преимущество. Доставка из Амурска в Китай занимает дни, а не недели.

Основная проблема — логистика и санкции. Существует риск нехватки специализированных контейнеров для транспортировки сжиженного гелия. Задержки международных платежей усложняют оформление сделок. Но потенциальные покупатели, даже из недружественных стран, пойдут на всё ради поддержки своей промышленности. Все издержки переложат на конечного потребителя.

Прикладова добавила: рост экспортных цен может быть ограничен условиями долгосрочных контрактов с действующими клиентами. Поэтому российским предприятиям выгоднее выходить на новые рынки, заключая договоры с учётом текущей конъюнктуры. Дефицит гелия открывает окно возможностей для переговоров на выгодных условиях.

Европа тоже интересуется российским гелием. Несмотря на санкционное давление, промышленность ЕС не может работать без газа. Производители чипов, авиакосмические компании и медицинские учреждения зависят от непрерывных поставок. Альтернативы нет. Россия становится единственным источником, способным закрыть пробоину в цепочках поставок.

Ответы на популярные вопросы о гелиевом кризисе

Почему гелий так важен для экономики?

Гелий используется в медицине для охлаждения МРТ-сканеров, в производстве полупроводников для создания сверхчистой среды и охлаждения оборудования, а также в космической отрасли. Без него останавливаются критически важные сектора.

Почему нельзя просто заменить гелий другим газом?

Гелий обладает уникальными физическими свойствами: крайне низкая температура кипения и химическая инертность. Ни один другой газ не способен выполнять те же функции в магнитно-резонансной томографии или микроэлектронике.

Сколько времени займёт восстановление катарских мощностей?

Руководство QatarEnergy оценивает сроки от трёх до пяти лет. Ущерб составляет 20 миллиардов долларов. До тех пор мир будет зависеть от других поставщиков.

Почему Россия может стать единственным поставщиком гелия?

У России огромные доказанные запасы (6,8 миллиарда кубов), растущие мощности (до 80 миллионов кубов к 2030 году) и отлаженная логистика. США снижают добычу, Алжир не располагает резервами для расширения, а европейские производители слишком малы.

Как санкции влияют на поставки российского гелия?

Санкции усложняют логистику и проведение платежей, но не останавливают торговлю. Покупатели из недружественных стран готовы идти на уступки ради сохранения промышленности. Дефицит гелия заставляет закрывать глаза на политические разногласия.

Какие цены на гелий можно ожидать в ближайшие месяцы?

Аналитики предупреждают о дальнейшем росте. Спотовые цены уже удвоились, а настоящий скачок начнётся в апреле, когда иссякнут текущие запасы. Рынок будет лихорадить до восстановления катарских мощностей или выхода России на полную мощность.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов