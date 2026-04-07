Петр Дерябин

Мир на пороге нефтяного шторма: ультиматум Вашингтона заставляет биржевые графики полыхать красным

Утро понедельника началось не с кофе — с паники. Биржевые экраны полыхают красным: Brent за сутки подорожала на $1,31 (1,19%) — до $111,08. WTI рванула ещё агрессивнее: плюс $2,85 (2,54%), финальная отметка — $115,26.

Причина? Трамп отмерил Ирану 48 часов, пригрозив "уничтожить страну за одну ночь", если Ормузский пролив останется закрытым. Тегеран ответил философски: мол, тупик у вас, не у нас.

Эскалация — не новость. Но рынки привыкли торговать надеждой, а не хронологией ракетных ударов. Трейдеры закладывают в котировки страховку от худшего: если пролив закроется надолго, баррель улетит к $200.

"Фундаментальные показатели ушли на второй план. Приоритет — дедлайны Трампа и логистические узлы. Любой намёк на деэскалацию обрушит котировки", — отметил в беседе с Pravda.Ru Алексей Чернов, аналитик рынка нефтепродуктов.

Саудиты уже взвинтили премию на Arab Light для Азии: плюс $17 за баррель, финальная отметка — на $19,5 выше корзины Оман/Дубай. Аналитики ждали дикой наценки в $40, но Эр-Рияд решил действовать чуть мягче.

6 апреля президент США заявил: время до среды. Либо пролив откроется, либо США ударят по электростанциям Ирана. По его словам, это не военное преступление — просто логичный ход.

Показатель Значение
Brent (июнь) $111,08 (+1,19%)
WTI (май) $115,26 (+2,54%)
Премия Arab Light +$19,5 к Оман/Дубай
Дедлайн Трампа До среды (8 апреля)

Тегеран ответил через генерал-лейтенанта Эбрахима Зольфагари: угрозы пусты, ситуация тупиковая для Вашингтона, не для нас. Пролив остаётся под контролем — и логистика переписывается на иранских условиях.

"Западные биржи заложили в котировки два сценария: либо военное решение, либо дипломатическая капитуляция. Третьего не дано — рынок не умеет торговать паузой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Михаил Егоров, геолог по поиску и разведке нефти и газа.

Saudi Aramco решила не дожидаться катастрофы. Цена Arab Light для Азии выросла на $17 - самый резкий скачок с начала нынешнего кризиса. Премия к бенчмарку Оман/Дубай достигла $19,5. Это не предел — аналитики ждали $40, но саудиты решили играть аккуратнее.

Китай и Индия — ключевые покупатели — пока молчат. Но закупки уже перестраиваются: Дели возвращается к российской нефти, Пекин ищет альтернативы через сухопутные маршруты.

"Саудиты действуют по старинке: подкрутили цену, пока есть дефицит. Если пролив откроется — сбросят обратно. Если нет — цена сама взлетит, без их участия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Алексей Чернов.

Аналитик KCM Trade Тим Уотерер резюмирует: любые новости о перемирии обрушат котировки. Но опасения перебоев поставок держат рынок на взводе. Сейчас дедлайны важнее фундаментальных показателей.

Почему нефть дорожает именно сейчас?

Трамп установил жесткий дедлайн для Ирана — до среды. Рынки заложили в цену риск полного закрытия Ормузского пролива и военной эскалации. Saудиты подняли премию на Arab Light, закрепив панические настроения.

Что будет, если Ормузский пролив закроется надолго?

Аналитики прогнозируют рост до $200 за баррель. Около трети мировой нефти проходит через пролив — любая блокировка вызовет дефицит и обрушит промышленность.

Почему Саудовская Аравия подняла премию?

Эр-Рияд страхуется от логистического коллапса. Премия в $19,5 к бенчмарку — это не альтруизм, а способ заработать на дефиците, пока конкуренты стоят в заторах.

Россия выиграет от кризиса?

Частично. Urals уже дорожает, но санкции ограничивают экспорт. Индия и Китай увеличивают закупки — но это временная удача, не стратегический прорыв.

Экспертная проверка: Алексей Чернов, аналитик рынка нефтепродуктов, Михаил Егоров, геолог по поиску и разведке нефти и газа, Сергей Миронов, политолог
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы опек санкции энергетика цены на нефть
