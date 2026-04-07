Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Смазка превращается в клей: нефть по 170 долларов готовит шоковую терапию для всего мира

Экономика

Система Галлахера-Даймона дает сбой. Джейми Даймон, бессменный рулевой JPMorgan с активами в 4 триллиона долларов, внезапно сменил амплуа оптимиста на роль вестника апокалипсиса. Это не просто прогноз. Это инвентаризация перед пожаром.

JPMorgan Chase Tower (Dallas) from below 2017 3
Фото: commons.wikimedia.org by Connor Cunningham, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Когда человек такого масштаба говорит о росте инфляции до 6% и падении экономики, он не гадает на кофейной гуще. Он видит, как горит фундамент.

Энергетический тромб: дизель как яд для логистики

Мировая экономика — это сложный механизм, где нефть играет роль смазки. Сейчас эта смазка превращается в клей. Цены на нефть в коридоре $160-170 за баррель — это уже не страшилка, а математическая неизбежность. Шоковая терапия началась с авиакеросина и дизеля. Это кровь глобальной торговли. Если она дорожает, инфляция в 2% превращается в миф для учебников истории.

"Это бред считать, что ФРС удержит ситуацию. Судебные войны с Трампом парализуют регулятор. Ставку поднимут в пику Белому дому, и это просто выключит свет в закредитованном секторе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Логистика встает. Дорожает каждая миля. Пока Босфор стоит колом из-за одной поломки, а в Ормузском проливе танкеры ходят под конвоем, стоимость фрахта съедает маржу любого бизнеса.

Экономика США напоминает тяжеловеса, которому резко сузили сосуды. Сердце качает, но кислород до мышц не доходит.

Пузыри и фантомы: почему ИИ не спасет ВВП

Главный драйвер роста последних лет — искусственный интеллект — начинает схлопываться. Это был красивый фасад. Бум дата-центров требовал дешевого электричества, которого больше нет. В условиях энергокризиса содержание ферм становится накладным. Инвесторы ждут прибыли, но видят только счета за свет. Это напоминает ипотечный крах 2007 года: непрозрачно, перегрето и коррумпировано.

Индикатор Реальность 2026
Инфляция в США Прогноз роста до 4-6%
Нефтяной эталон WTI дороже Brent из-за рисков логистики
Доля доллара Падает в мировых резервах

"Частный капитал в США сейчас — это черная дыра. Там нет контроля, только манипуляции с отчетностью. Когда пузырь ИИ лопнет, он потянет за собой весь теч-сектор", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитическое казино: ставка на Иран против кошелька американца

Джейми Даймон призывает к интервенциям и продолжению войн, одновременно признавая крах экономики. Это шизофрения элит. Предлагать американцам "затянуть пояса" ради Ирана или Украины — прямой путь к социальному взрыву. Пока Вашингтон играет в солдатики, российская нефть захватывает рынок Индии, игнорируя любые санкции. Гегемон теряет рычаги, оставляя себе только дубинку.

Авантюра на Ближнем Востоке запустила эффект домино. Иран переписывает правила в Ормузском проливе. Теперь проход судов — это не право, а привилегия, которую нужно согласовать в Тегеране. США оказались в ловушке: воевать дорого, уйти — значит признать поражение. Тем временем золото открыло "второе дыхание", становясь единственным убежищем от долларового шторма.

"Геополитика начала пожирать экономику. Запад облетает Россию, тратя лишние десятки тысяч долларов на рейс. Это чистый убыток, который перекладывают на потребителя", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в США

Почему JPMorgan вдруг предрекает рецессию?

Банк видит реальный сектор через транзакции. Рост долгов и падение ликвидности в ритейле — это сигналы, которые нельзя игнорировать ради политической повестки.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на инфляцию в США?

Через энергетику. Любой конфликт в заливе взвинчивает цены на нефть. США больше не могут полностью изолировать свой рынок от мировых шоков.

Спасет ли золото частных инвесторов?

Банкиры уже нашли способы извлекать прибыль из инвестиций в золото через новые арендные механизмы, превращая инертный металл в актив.

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы инфляция цены на нефть искусственный интеллект
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.