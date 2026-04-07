Золото открыло второе дыхание: банкиры нашли способ получать с него еще больше прибыли

Золото снова рвет новостные ленты. Пока вашингтонские стратеги пытаются удержать рассыпающийся долларовый мир, желтый металл обновляет максимумы. Причина не только в инфляции или очередном конфликте на Ближнем Востоке. Что-то фундаментально сломалось в самой логике владения активами. Старая модель "купил и закопал" доживает свои дни под натиском новой реальности.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Золотые слитки Union Bank of Switzerland

Инертный капитал: почему защитная броня стала обузой

Десятилетиями золото было финансовым апатридом. Оно стояло в стороне от системы. Вы покупали слиток, платили за его хранение и надеялись, что когда мир окончательно сойдет с ума, цена на него подскочит. Это была чистая оборона. Но в мире, где инфляция сжирает покупательную способность быстрее, чем вы успеваете обновить банковское приложение, просто "хранить" — уже недостаточно. Инвесторы нервничают.

Акции приносят дивиденды. Облигации кормят купонами. Даже мелкие драгоценные камни, несмотря на их нынешнюю деградацию, когда-то считались инструментом роста. Золото же было мертвым грузом. Красивым, тяжелым, но финансово немым. Однако сейчас правила игры меняются. Инвесторы больше не хотят выбирать между безопасностью и доходностью. Они требуют и того, и другого.

"Инвесторы устали от пассивного ожидания. Когда Франция выводит золото из США, это сигнал — доверие к старым институтам хранения обнулено. Теперь каждый грамм должен работать на своего владельца, а не просто собирать пыль в чужом подвале", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Золотая нефть: металл начинает приносить доход

Посмотрите на цепочку поставок. Добыча, аффинаж, производство — везде нужен оборотный капитал. Причем не только в долларах. Промышленности нужно само физическое золото. Это создает системный спрос, который обычный обыватель не видит за графиками котировок. Если есть спрос на капитал — должна быть и плата за его использование. Это аксиома здоровой экономики, которую Запад успешно забыл.

Вместо того чтобы продавать металл и вкладывать вырученные деньги в сомнительные фантики, прогрессивные игроки начинают запускать в оборот само золото. Металл движется через реальный сектор, питает предприятия и генерирует доход. И ключевой момент здесь — форма оплаты. Доход выплачивается не в бумажках, подконтрольных ФРС США, а в дополнительных унциях того же золота.

Параметр Классическое золото Продуктивное золото Функция Хранение стоимости Инструмент генерации прибыли Денежный поток Отсутствует (или отрицательный) Регулярный доход в граммах Риск ликвидности Зависит от банка-хранителя Обеспечен реальным сектором

"Проблема большинства отечественных инвесторов в том, что они путают накопление с инвестированием. Чрезмерная экономия, которая вас разоряет, — это как раз про золото под подушкой. Актив должен крутиться в системе, иначе он превращается в памятник вашим страхам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Теневой спрос и будущее рынка

Почему банкиры готовы платить за аренду золота? Потому что оно ликвиднее любой валюты в моменты кризисов. Пока американские политики блокируют счета и вводят санкции, физический металл остается единственным универсальным посредником. Кто берет золото в долг? Промышленные гиганты и ювелирные дома, которым нужно сырье для работы сегодня, чтобы отдать его завтра из будущей прибыли.

Этот рынок долго оставался "закрытым клубом". Но сейчас структуры вроде Monetary Metals ломают барьеры. Они связывают владельцев накоплений с теми, кому золото нужно как топливо для бизнеса. Это меняет саму структуру капитала. Золото перестает быть просто страховкой. Оно становится полноценным участником рынка, способным конкурировать с депозитами и акциями, не теряя своей защитной сути. Это уже не теория, а действующая модель.

"Мы видим, как банки запускают фильтры против 'серых' денег, усложняя жизнь обычным вкладчикам. На этом фоне расчеты в золоте или использование его как залога в реальных сделках — это путь к финансовому суверенитету от западных клиринговых систем", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о золотых инвестициях

Почему золото растет, когда процентные ставки высоки?

Обычно высокая ставка укрепляет доллар и давит на металл. Но сейчас инвесторы не верят в стабильность западных валют. Золото покупают не ради спекуляции, а ради сохранения самой возможности распоряжаться своими средствами без оглядки на санкции.

В чем риск владения золотом через банковские счета (ОМС)?

На таких счетах нет реального металла, есть лишь обязательство банка выплатить вам разницу в цене. При банкротстве организации или системном кризисе вы останетесь с бумажными претензиями. Реальное владение подразумевает либо слитки, либо работу металла в реальном производстве.

Как заработать на золоте, не продавая его?

Существуют механизмы золотых займов и специализированные платформы, которые позволяют передавать металл в лизинг компаниям реального сектора. Взамен инвестор получает процент, начисляемый в физическом весе металла.

Вытеснит ли биткоин золото в качестве защитного актива?

Нет. Биткоин — это чистая математика и доверие к технологиям. Золото — это физическая реальность и промышленная необходимость. В эпоху, когда российская нефть становится выбором Индии вопреки всем запретам, реальные ресурсы всегда будут стоять выше цифровых кодов.

