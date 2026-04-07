Илья Кравцов

Забытая банковская карта тянет деньги годами: как избавиться от старого счёта без нервов

Банки не забывают — даже если забыли вы. Старая карта, которой вы не пользовались годами, может незаметно превратиться в источник долга: обслуживание продолжают списывать, даже если счет кажется "мертвым". В какой момент это становится проблемой и как закрыть такие "хвосты" — разбираемся.

Человек проверяет банковскую карту
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ловушка бывшей зарплатной карты

Механика процесса тривиальна и жестка. Пока вы штатный сотрудник, расходы на банковское обслуживание несет работодатель. В день увольнения статус счета меняется автоматически. Без льготного тарифа включается счетчик — от 100 до 500 рублей в месяц. Если баланс нулевой, банк уходит в "технический овердрафт". Клиент не получает уведомлений, так как за 14 лет номер телефона и адрес проживания обычно меняются.

"Комиссии по неактивным счетам — это нормальная часть банковской модели доходов. Проблема возникает, когда клиент теряет контроль над своими счетами и фактически забывает о них", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Часто избыточная экономия на аудите личных финансов приводит к тому, что за десять лет сумма долга сопоставима с ценой небольшого золотого слитка. Пассивный банковский счет приносит только убытки и портит кредитный рейтинг.

Миграция долга: как счета кочуют между банками

Консолидация банковского сектора — естественный процесс. Мелкие региональные игроки поглощаются федеральными гигантами. Вместе с активами передаются и обязательства клиентов. Если ваш счет был открыт в условном "Муниципальном банке", который позже стал частью ФК "Открытие", долг никуда не исчезнет. Он просто сменит "прописку" в реестре. Это автоматизированная система, где спутниковый мониторинг данных не даст затеряться ни одной записи.

Статус счета Последствия для владельца
Активный (неиспользуемый) Начисление комиссий, риск судебного приказа
Заблокированный (с долгом) Остановка любых операций в банке до погашения

"При смене банка обязательства никуда не исчезают — они переходят к правопреемнику. Если счет не закрыт, долг продолжает существовать независимо от реорганизации", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Инструкция по обнулению претензий

Если в кабинете ФНС обнаружен "призрак" счета, алгоритм действий должен быть быстрым. Не стоит надеяться, что инфляция обнулит долг, как это происходит, когда бензин дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Нужно подать заявление на закрытие счета и, если начислены комиссии за период неиспользования, просить об их списании в рамках лояльности.

"Банки часто готовы списывать накопленные комиссии, если клиент обращается сам. Но без инициативы со стороны клиента такие долги, как правило, сохраняются", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Помните: инвестиции в собственную финансовую чистоту важнее, чем сомнительные вложения в бриллианты, которые теряют ликвидность. Чистый список счетов — это базовая гигиена в эпоху цифрового госуправления.

Ответы на популярные вопросы о забытых счетах

Где увидеть все свои открытые счета?

Самый надежный способ — личный кабинет налогоплательщика.

Может ли банк списать деньги с моей новой карты в счет старого долга?

Да, если счета находятся в одном банке или объединившейся банковской группе, списание может произойти в рамках безакцептного порядка.

Как закрыть счет, если банк уже не существует?

Необходимо выяснить, какой банк стал правопреемником (информация есть на сайте ЦБ РФ), и обратиться в его ближайшее отделение.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Древний город опередил своё время на века: Мохенджо-даро оказался старше учебников
Один набор данных — и вы уже в долгах: эта информация особенно ценится мошенниками
Привычный салат подвел: популярные овощи оставляют организм без клетчатки
Виновник заплатит дважды: как страховые компании меняют стратегию взыскания ущерба на дорогах
Миссия Artemis II: экипаж корабля Орион сообщил о сбоях связи и систем на пути к Луне
Пекин вводит систему раннего предупреждения рисков в цепочках поставок: что это значит
Секрет быстрого засыпания: что на самом деле мешает уснуть и как это исправить
Старый парк уходит, новый готовится: в Ижевске Берёзовую рощу закроют ради полной перезагрузки
Поддержка без лишних шагов: в Ульяновске открыли кабинет, где беременным помогают сразу по всем вопросам
Кондиционер после зимы становится опасным: внутри просыпается то, что превращает воздух в риск
Сейчас читают
Царь горы в Персидском заливе: контроль над главным проливом планеты ускользает из рук
Мир. Новости мира
Царь горы в Персидском заливе: контроль над главным проливом планеты ускользает из рук
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Мир. Новости мира
Нефтяная ловушка захлопнулась: котировки сырья из России внезапно обогнали эталонную марку
Популярное
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию Андрей Николаев Ставка на курдов не сыграла: скрытая причина провала плана против Ирана Юрий Бочаров Секретные маршруты в обход запретов: страны Европы тихо готовятся к развороту на восток Любовь Степушова
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Морской позор США: Иран заставил десантный корабль с 5000 морпехов бежать в Индийский океан
Морской позор США: Иран заставил десантный корабль с 5000 морпехов бежать в Индийский океан
Последние материалы
Древний город опередил своё время на века: Мохенджо-даро оказался старше учебников
Забытая банковская карта тянет деньги годами: как избавиться от старого счёта без нервов
Пустой бак на скоростном хайвее: газовая система Европы вошла в состояние клинической смерти
Доставка разогналась до опасной скорости — пешеходы в шоке: власти уже приняли меры
Один набор данных — и вы уже в долгах: эта информация особенно ценится мошенниками
Привычный салат подвел: популярные овощи оставляют организм без клетчатки
Виновник заплатит дважды: как страховые компании меняют стратегию взыскания ущерба на дорогах
Миссия Artemis II: экипаж корабля Орион сообщил о сбоях связи и систем на пути к Луне
Пекин вводит систему раннего предупреждения рисков в цепочках поставок: что это значит
Бумажный колосс затрещал по швам: американская валюта теряет былую власть в мировых хранилищах
