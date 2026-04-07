Забытая банковская карта тянет деньги годами: как избавиться от старого счёта без нервов

Банки не забывают — даже если забыли вы. Старая карта, которой вы не пользовались годами, может незаметно превратиться в источник долга: обслуживание продолжают списывать, даже если счет кажется "мертвым". В какой момент это становится проблемой и как закрыть такие "хвосты" — разбираемся.

Человек проверяет банковскую карту

Ловушка бывшей зарплатной карты

Механика процесса тривиальна и жестка. Пока вы штатный сотрудник, расходы на банковское обслуживание несет работодатель. В день увольнения статус счета меняется автоматически. Без льготного тарифа включается счетчик — от 100 до 500 рублей в месяц. Если баланс нулевой, банк уходит в "технический овердрафт". Клиент не получает уведомлений, так как за 14 лет номер телефона и адрес проживания обычно меняются.

"Комиссии по неактивным счетам — это нормальная часть банковской модели доходов. Проблема возникает, когда клиент теряет контроль над своими счетами и фактически забывает о них", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Часто избыточная экономия на аудите личных финансов приводит к тому, что за десять лет сумма долга сопоставима с ценой небольшого золотого слитка. Пассивный банковский счет приносит только убытки и портит кредитный рейтинг.

Миграция долга: как счета кочуют между банками

Консолидация банковского сектора — естественный процесс. Мелкие региональные игроки поглощаются федеральными гигантами. Вместе с активами передаются и обязательства клиентов. Если ваш счет был открыт в условном "Муниципальном банке", который позже стал частью ФК "Открытие", долг никуда не исчезнет. Он просто сменит "прописку" в реестре. Это автоматизированная система, где спутниковый мониторинг данных не даст затеряться ни одной записи.

Статус счета Последствия для владельца Активный (неиспользуемый) Начисление комиссий, риск судебного приказа Заблокированный (с долгом) Остановка любых операций в банке до погашения

"При смене банка обязательства никуда не исчезают — они переходят к правопреемнику. Если счет не закрыт, долг продолжает существовать независимо от реорганизации", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Инструкция по обнулению претензий

Если в кабинете ФНС обнаружен "призрак" счета, алгоритм действий должен быть быстрым. Не стоит надеяться, что инфляция обнулит долг, как это происходит, когда бензин дорожает быстрее, чем растут зарплаты. Нужно подать заявление на закрытие счета и, если начислены комиссии за период неиспользования, просить об их списании в рамках лояльности.

"Банки часто готовы списывать накопленные комиссии, если клиент обращается сам. Но без инициативы со стороны клиента такие долги, как правило, сохраняются", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Помните: инвестиции в собственную финансовую чистоту важнее, чем сомнительные вложения в бриллианты, которые теряют ликвидность. Чистый список счетов — это базовая гигиена в эпоху цифрового госуправления.

Ответы на популярные вопросы о забытых счетах

Где увидеть все свои открытые счета?

Самый надежный способ — личный кабинет налогоплательщика.

Может ли банк списать деньги с моей новой карты в счет старого долга?

Да, если счета находятся в одном банке или объединившейся банковской группе, списание может произойти в рамках безакцептного порядка.

Как закрыть счет, если банк уже не существует?

Необходимо выяснить, какой банк стал правопреемником (информация есть на сайте ЦБ РФ), и обратиться в его ближайшее отделение.

Читайте также