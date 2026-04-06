Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Экономика » Сырье » Металлы

Банк Франции продал за 12,8 миллиарда евро 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен на этот металл.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Собственно, в этом не было бы ничего особенного, если б это не была последняя часть национальных резервов, хранившейся в Федеральной резервной системе США. О чём и отчитался французский регулятор, сообщение которого, в свою очередь, процитировало Radio France Internationale (RFI).

Золото реализовывалось с июля 2025 по январь 2026 года. Одной продажей дело не ограничилось, на вырученные средства в Европе был приобретён равноценный объём драгоценного металла и размещён на хранение в Париже.

С 2005 года Банк Франции планомерно замещает старые нестандартные слитки на соответствующие современным международным стандартам. Вместо того чтобы переплавлять и перевозить оставшееся в США золото, регулятор предпочёл продать его и купить новое, соответствующее требованиям, на европейском рынке.

Проведя 26 сделок, банк получил значительный доход, удачно использовав рекордные цены на драгметалл.

На данный момент золотой запас Франции составляет около 2437 тонн, это четвёртый показатель в мире. Он полностью хранится в Париже. В него входят 134 тонны старых слитков и монет, которые банк планирует привести к стандартам к 2028 году.

Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало подчеркнул, что решение о выводе золота из США не было политически мотивированным. По его словам, на европейском рынке обращается золото более высокого качества, а покупать новый металл проще, чем перерабатывать имеющиеся запасы.

Тем временем в Германии, обладающей вторыми по величине золотыми резервами в мире, ряд экономистов призывают правительство последовать примеру Франции из‑за "непредсказуемой" политики президента Дональда Трампа. У Бундесбанка в США остаётся около 1236 тонн золота (примерно 37 процентов от общего объёма).

"Трамп непредсказуем и готов на всё ради наживы. Поэтому наше золото больше не в безопасности в хранилищах ФРС", — заявил глава Ассоциации немецких налогоплательщиков Михаэль Йегер.

В январе этого года на эту же тему высказывалась экс-депутат бундестага, ныне председатель комитета по безопасности и обороне Европарламента (а заодно и ярая русофобка) Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Она также требовала вернуть германский золотой запас из США. И под тем же предлогом, из-за непредсказуемой политики нынешней американской администрации.

Надо заметить, что Бундесбанк уже постепенно репатриировал часть золота из зарубежных хранилищ. В 2013–2017 годах была возвращена значительная доля запасов из Нью-Йорка и Парижа. Непредсказуемость Трампа, понятное дело, в тот момент не была главной причиной.

Помимо Германии и до недавних пор Франции, значительную часть своего золотого запаса держит в США Италия. Порядка 1060 тонн, 43 процента об общего запаса драгоценного металла.

В Италии тоже ведутся дискуссии о том, что золото надо бы вернуть. Но дальше рассуждений на эту тему дело не идёт. Причём нынешний премьер-министр Джорджа Мелони, будучи в оппозиции, обещала золотой запас вернуть. Но возглавив правительство в 2022 году, тему свернула.

Нидерланды в 2014 году репатриировали 122,5 тонны золота из Нью-Йорка. Власти страны при этом ссылались на желание иметь золото "под рукой" для стабильности финансовой системы. Оставшиеся 190 тонн (31 процент от всех запасов золото Нидерландов) пока остаются в США.

Значительные объёмы драгоценного металла в Штатах хранят также Бельгия и Швейцария. Но сколько именно и какие на него планы, в этих странах не раскрывают.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы золото франция германия
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.