Олег Артюков

Кто во что горазд: страны ЕС решают проблемы с ресурсами, не рассчитывая на взаимопомощь

Лидеры европейских государств бросились экстренно искать способы сдержать рост цен на энергоносители и заключать новые соглашения о поставках. Причём делают они это, не рассчитывая на помощь Еврокомиссии, отмечается в материале издания Politico.

Евро
Фото: commons.wikimedia.org by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Евро

Например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправилась с визитом в страны Персидского залива. И эта поездка заранее не анонсировалась, став в какой-то степени сюрпризом.

В материале Politico отмечается, что лидеры стран сообщества, которые наиболее уязвимы из-за блокирования Ормузского пролива, не собираются ждать, пока ЕС централизованно решит эту проблему.

Италия как раз относится к числу таких государств. Среди крупных европейских экономик именно эта страна демонстрирует наибольшую зависимость. Порядка 22 процентов всего энергоимпорта Италии приходится именно на государства Персидского залива.

В Риме указали, что основной целью визита Мелони являлось укрепление национальной энергетической безопасности, учитывая роль региона в добыче нефти.

Газета Corriere della Sera отмечала, что при отсутствии общей единой линии Европы перед лицом нарастающего энергетического кризиса каждый лидер действует самостоятельно в попытке обеспечить национальную энергобезопасность.

Стоит заметить, что в ЕС есть государства, зависимость которых от поставок ближневосточных нефти и газа ещё выше, чем у Италии. В Греции, например, этот показатель достигает 36 процентов.

Большое значение подобные поставки играют и для Польши с Литвой, а также для Болгарии и Словении, от четверти до трети всего импорта.

То есть, как нетрудно заметить, в основном речь идёт о странах Южной и Восточной Европы. Хотя в целом в структуре ЕС импорт из стран Персидского залива составляет порядка 10-20 процентов.

Вроде не так и много. Но это если говорить в целом, для отдельных государств сообщества ситуация куда сложнее. Да и эти 10-20 процентов тоже надо где-то компенсировать. И даже если удастся найти где, то ещё возникает вопрос цены.

А что же руководящие органы Евросоюза? Которые, казалось бы, уже давно должны заниматься проблемой.

Как сказать, Еврокомиссия занимается. Или декларирует, что занимается. Испанское издание El Pais, например, сообщает, что в Брюсселе рассматривают возможность применения чрезвычайных мер, аналогичных тем, что были введены в 2022 году.

Еврочиновники также рассматривают краткосрочные меры, такие как контроль температуры в системах кондиционирования воздуха, поощрение удалённой работы или даже введение нормирования топлива и ограничений на полёты.

Про топливо "по талонам" уже ранее была речь. Так что это вполне себе составная часть, так сказать, стратегии.

В Еврокомиссии при этом продолжают заверять, что вот именно сейчас риска для поставок нет. "Сейчас" продолжается уже несколько недель. И рынки ощущают влияние роста цен на нефть марки Brent, что привело к увеличению цен на газ и нефть в Европе.

По оценкам самой Еврокомиссии, с начала конфликта вокруг Ирана расходы ЕС на импорт ископаемого топлива увеличились на 14 миллиардов евро. Впрочем, трудно оценить, насколько эта цифра соответствует реальности и не преуменьшина ли она.

А ещё Еврокомиссия настаивает на ограничении предлагаемых мер правительствами отдельных государств мер. Таких, например, как энергетические субсидии, снижение налогов и потолок цен. Под тем предлогом, что надо избежать инфляции и дефицита бюджета.

Испанское издание отмечает, что ситуация на Ближнем Востоке затрагивает не только энергетику и мировые энергетические рынки.

Есть серьёзные опасения по поводу влияния конфликта на поставки удобрений, что может отразиться на урожае и привести к глобальному продовольственному кризису.

А ещё происходящее может повлиять на поставки медикаментов. Что тоже хорошей новостью не назовёшь.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Кто во что горазд: страны ЕС решают проблемы с ресурсами, не рассчитывая на взаимопомощь Олег Артюков
