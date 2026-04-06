Топливный кризис: жителям Индии предписали строгую экономию

Власти Индии обратились к гражданам страны с воззванием насчёт экономии ресурсов. И речь не только про экономию, чиновники требуют не поддаваться панике.

Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free Заправка на АЗС

"Просьба ко всем гражданам приложить необходимые усилия для экономии энергии при ежедневном использовании", — цитирует ТАСС сообщение министерства нефти и природного газа Индии.

В министерстве заявили, что правительство принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок бензина, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов.

А потому чиновники рекомендовали согражданам избегать панических закупок бензина и дизеля, а также не оформлять заявки на газовые баллоны без необходимости.

Для заказа газовых баллонов ведомство посоветовало использовать цифровые сервисы. Кроме того, гражданам рекомендовано по возможности использовать индукционные и электрические плиты.

Кроме того, в качестве альтернативы предложено использовать керосин и уголь. С ними пока ситуация не столь напряжённая.

Значительную долю нефти и газа Индия импортировала из стран Персидского залива. Сейчас эти поставки по известным причинам прекращены.

Но министерство нефти и природного газа Индии сообщало, что ситуация с поставками этих продуктов в стране на фоне кризиса на Ближнем Востоке полностью под контролем. Ведомство отмечало, что в стране нет дефицита бензина, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов.

Вместе индийская пресса сообщала, что автозаправочные станции в ряде штатов страны испытывают нехватку топлива из-за ажиотажного спроса. Кроме того, люди выстраиваются в очереди у газовых агентств, чтобы увеличить запасы газовых баллонов, которые используют в быту.

Надо заметить, что обращения с просьбами не поддаваться паническим настроениям это не только индийское ноу-хау. Собственно, такие заявления уже делали власти многих стран мира, от Австралии до Дании.

Правда, эффект от таких увещеваний весьма спорный. В том смысле, есть ли он вообще, этот эффект. Скорее уж наоборот. В Австралии, к примеру, после заявлений премьер-министра, что с топливом всё в порядке и нет причин срочно ехать на АЗС, бензин и дизель закончились на нескольких сотнях заправок.

Но вообще, сильнее всего кризис с поставками энергоресурсов на данный момент отразился именно на государствах Южной Азии: Бангладеш, Шри-Ланке, Индии, Пакистане.

Министр транспорта, автомагистралей и городского развития Шри-Ланки Бимал Ратнаяке сообщил ТАСС о договорённости насчёт запуска поставок российской нефти.

"Наш приоритет сегодня — это энергетика. Из-за конфликта между США и Ираном возникли проблемы с энергетическими поставками. Несколько дней назад заместитель министра энергетики России посетил Шри-Ланку. Кроме того, замминистра иностранных дел был на Шри-Ланке. Они договорились о поставках нефти в страну", — сказал министр.

По его словам, первые поставки ожидаются в середине апреля. А сейчас компании обсуждают финансовые вопросы, связанные с проведением транзакций.

Но на политическом уровне почти все сделано, сказал Бимал Ратнаяке.

По его словам, поставки российских энергоресурсов являются "приоритетом номер один".

"Однако мы также экспортируем много чая в Россию, так что для этого необходима хорошая логистическая система в целом", — добавил министр.