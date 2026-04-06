Лунный лед манит как нефть: кратеры южного полюса хранят топливо для ракет будущего

Космос перестал быть площадкой для романтиков. Теперь это стройплощадка и карьер. Вашингтон торопится воткнуть флаг в лунную пыль до 2028 года. Пекин дышит в спину, планируя высадку к 2030-му. Это не вопрос престижа. Это вопрос выживания энергосистем и контроля над технологиями будущего.

Земля и Луна в космосе

Луна превращается в "восемнадцатую провинцию" Китая или "51-й штат" США. Кто первый зацепится за южный полюс, тот диктует правила игры на ближайшее столетие.

Ледяная лихорадка: зачем ракетам вода

Лунный лед — это не про утоление жажды астронавтов. Это бензоколонка в глубоком космосе. Кратеры на южном полюсе хранят замерзшую воду миллиарды лет. Разложите её на водород и кислород — и вы получите ракетное топливо.

Везти горючее с Земли дорого. Проще черпать его прямо на месте. Тот, кто захватит ледяные месторождения, станет монополистом межпланетных перелетов.

"Луна сегодня — это Арктика XIX века. Ресурсов много, международного права мало. США пытаются 'застолбить' лучшие участки через программу 'Артемида', фактически игнорируя старые договоры о мирном космосе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Китай не собирается смотреть на это со стороны. Пекин строит свою базу. Конфликт интересов неизбежен. Это похоже на борьбу за стратегические проливы, только вместо воды — вакуум и реголит. Если США опоздают, им придется запрашивать разрешение на посадку у китайского диспетчера.

Гелий-3: топливо по цене 20 миллионов за килограмм

Главный приз — Гелий-3. На Земле его крупицы. На Луне — миллионы тонн. Солярный ветер веками вбивал этот изотоп в лунный грунт. Почему за ним охотятся? Это идеальное топливо для термоядерного синтеза. Без радиации. Без отходов. Одна тонна этого вещества может обеспечить энергией мегаполис на год.

Сегодня килограмм стоит 20 млн долларов. Завтра он станет новой нефтью.

Характеристика Гелий-3 (Лунный ресурс) Рыночная стоимость $20 000 000 за 1 кг Сфера применения Термоядерная энергия, квантовые компьютеры Запасы на Луне Оцениваются в 1.1 млн тонн

Технологии добычи пока на чертежах. Но корпорации уже начали вывод капиталов в проекты глубокого бурения, только теперь — внеземного. Гелий-3 нужен для квантовых процессоров. Тот, у кого будет монополия на ресурс, выключит конкурентов одним рубильником. Это не про науку. Это про тотальный контроль над вычислительными мощностями планеты.

"Золото всегда было защитным активом, но Гелий-3 — это актив технологического господства. Если США первыми наладят логистику, доля доллара в расчетах за энергию только укрепится, несмотря на все попытки дедолларизации", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитика на орбите: кто заберет банк

Программа "Аполлон" была шоу. Современная гонка — это бизнес-план. NASA не просто везет людей, они везут частные компании. Луна становится офшором. Пока Европа замерзает из-за пустых хранилищ, Штаты ищут бесконечный источник энергии в небе. Это попытка сбежать от ресурсного дефицита Земли. Если вы контролируете энергию будущего, вам плевать на санкции и границы.

Китай понимает расклад. Его станции будут автономными городами. Битва за реголит уже спровоцировала дефицит редких металлов на Земле. Например, вольфрам, критичный для ВПК, становится разменной монетой в космических торгах. Мы наблюдаем, как классическая колонизация повторяется в масштабе солнечной системы. Тот же сапог, только в скафандре.

"Проблема не в том, чтобы долететь. Проблема в праве собственности. Сейчас международное право в космосе — это пустой лист. Кто первый прилетел, тот и пишет законы", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о лунной гонке

Почему США спешат именно к 2028 году?

Это окно возможностей. Китай планирует свою миссию на 2030-й. Штатам нужно успеть развернуть инфраструктуру и занять кратеры с высоким содержанием льда до появления конкурента.

Может ли Гелий-3 заменить нефть и газ?

В перспективе — да. Термоядерный реактор на Гелии-3 выдает колоссальную мощность при нулевых выбросах. Но пока это требует огромных инвестиций в технологии "доставки".

Насколько легальна добыча ресурсов на Луне?

США приняли внутренние законы, разрешающие компаниям владеть добытыми ресурсами. С точки зрения ООН это спорный вопрос, но право силы на орбите пока решает больше, чем параграфы договоров.

