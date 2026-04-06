Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лунный лед манит как нефть: кратеры южного полюса хранят топливо для ракет будущего

Экономика

Космос перестал быть площадкой для романтиков. Теперь это стройплощадка и карьер. Вашингтон торопится воткнуть флаг в лунную пыль до 2028 года. Пекин дышит в спину, планируя высадку к 2030-му. Это не вопрос престижа. Это вопрос выживания энергосистем и контроля над технологиями будущего.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Луна превращается в "восемнадцатую провинцию" Китая или "51-й штат" США. Кто первый зацепится за южный полюс, тот диктует правила игры на ближайшее столетие.

Ледяная лихорадка: зачем ракетам вода

Лунный лед — это не про утоление жажды астронавтов. Это бензоколонка в глубоком космосе. Кратеры на южном полюсе хранят замерзшую воду миллиарды лет. Разложите её на водород и кислород — и вы получите ракетное топливо.

Везти горючее с Земли дорого. Проще черпать его прямо на месте. Тот, кто захватит ледяные месторождения, станет монополистом межпланетных перелетов.

"Луна сегодня — это Арктика XIX века. Ресурсов много, международного права мало. США пытаются 'застолбить' лучшие участки через программу 'Артемида', фактически игнорируя старые договоры о мирном космосе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Китай не собирается смотреть на это со стороны. Пекин строит свою базу. Конфликт интересов неизбежен. Это похоже на борьбу за стратегические проливы, только вместо воды — вакуум и реголит. Если США опоздают, им придется запрашивать разрешение на посадку у китайского диспетчера.

Гелий-3: топливо по цене 20 миллионов за килограмм

Главный приз — Гелий-3. На Земле его крупицы. На Луне — миллионы тонн. Солярный ветер веками вбивал этот изотоп в лунный грунт. Почему за ним охотятся? Это идеальное топливо для термоядерного синтеза. Без радиации. Без отходов. Одна тонна этого вещества может обеспечить энергией мегаполис на год.

Сегодня килограмм стоит 20 млн долларов. Завтра он станет новой нефтью.

Характеристика Гелий-3 (Лунный ресурс)
Рыночная стоимость $20 000 000 за 1 кг
Сфера применения Термоядерная энергия, квантовые компьютеры
Запасы на Луне Оцениваются в 1.1 млн тонн

Технологии добычи пока на чертежах. Но корпорации уже начали вывод капиталов в проекты глубокого бурения, только теперь — внеземного. Гелий-3 нужен для квантовых процессоров. Тот, у кого будет монополия на ресурс, выключит конкурентов одним рубильником. Это не про науку. Это про тотальный контроль над вычислительными мощностями планеты.

"Золото всегда было защитным активом, но Гелий-3 — это актив технологического господства. Если США первыми наладят логистику, доля доллара в расчетах за энергию только укрепится, несмотря на все попытки дедолларизации", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитика на орбите: кто заберет банк

Программа "Аполлон" была шоу. Современная гонка — это бизнес-план. NASA не просто везет людей, они везут частные компании. Луна становится офшором. Пока Европа замерзает из-за пустых хранилищ, Штаты ищут бесконечный источник энергии в небе. Это попытка сбежать от ресурсного дефицита Земли. Если вы контролируете энергию будущего, вам плевать на санкции и границы.

Китай понимает расклад. Его станции будут автономными городами. Битва за реголит уже спровоцировала дефицит редких металлов на Земле. Например, вольфрам, критичный для ВПК, становится разменной монетой в космических торгах. Мы наблюдаем, как классическая колонизация повторяется в масштабе солнечной системы. Тот же сапог, только в скафандре.

"Проблема не в том, чтобы долететь. Проблема в праве собственности. Сейчас международное право в космосе — это пустой лист. Кто первый прилетел, тот и пишет законы", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о лунной гонке

Почему США спешат именно к 2028 году?

Это окно возможностей. Китай планирует свою миссию на 2030-й. Штатам нужно успеть развернуть инфраструктуру и занять кратеры с высоким содержанием льда до появления конкурента.

Может ли Гелий-3 заменить нефть и газ?

В перспективе — да. Термоядерный реактор на Гелии-3 выдает колоссальную мощность при нулевых выбросах. Но пока это требует огромных инвестиций в технологии "доставки".

Насколько легальна добыча ресурсов на Луне?

США приняли внутренние законы, разрешающие компаниям владеть добытыми ресурсами. С точки зрения ООН это спорный вопрос, но право силы на орбите пока решает больше, чем параграфы договоров.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы сша луна китай космос
Новости Все >
Интерес угасает не от времени: что на самом деле убивает чувства в долгих отношениях
Безобидные напитки подставляют водителей: проверка может закончиться лишением прав
Псковский узел развязывают силой: водителям готовят новую схему проезда через город
Европа отворачивается от США: Ормузский пролив запустил цепную реакцию разногласий
Бассейн, который никто не видел в работе: апатитский долгострой обрастает новыми тревогами
Ормузский пролив стал пороховой бочкой: как далеко готов зайти Трамп в противостоянии с Ираном
Вологда переоделась в орнаменты: отели превратили чашки и халаты в инструмент притяжения туристов
Ремонт под ключ: сто миллионов рублей вложат в обновление старого здания вологодской школы
Глубинка перестала бояться темноты: маршрут до Вологды перестал растягиваться на двое суток
Экономика на грани срыва: несколько недель отделяют ЕС от необратимых последствий
Сейчас читают
Сибирь теряет землю на глазах: острова исчезают и появляются, словно их стирают
Наука и техника
Сибирь теряет землю на глазах: острова исчезают и появляются, словно их стирают
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Садоводство, цветоводство
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Демократия закончилась на цене барреля: Украина внезапно ушла с радаров Юрий Бочаров Несостыковки в легенде вызывают сомнения в истинной причине операции по спасению экипажа F-15 в Иране Любовь Степушова Официально: Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам Олег Артюков
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Последние материалы
Русский воин больше не тот — новая реальность вскрылась и вызвала споры
Безобидные напитки подставляют водителей: проверка может закончиться лишением прав
Демократия закончилась на цене барреля: Украина внезапно ушла с радаров
Тайный вояж в Москву: Япония готовит почву для отмены санкций ради спасения своей экономики
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Псковский узел развязывают силой: водителям готовят новую схему проезда через город
Европа отворачивается от США: Ормузский пролив запустил цепную реакцию разногласий
Бассейн, который никто не видел в работе: апатитский долгострой обрастает новыми тревогами
Поднебесная снимает замки с границ: безвизовый коридор для россиян растягивается до осени 2027 года
Смена декораций вместо Турции: куда перемещается центр семейного притяжения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.