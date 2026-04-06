Петр Ермилин

Код на крышке тяжелее молока: фермеры кормят IT-монстров вместо страны

Система "Честный знак" превратилась в цифровой шредер для малого бизнеса. Пока чиновники рисуют отчеты о прозрачности рынка, реальный сектор — те самые люди, которые поят страну молоком — уходит на дно. Механизм, задуманный как фильтр для контрафакта, стал удавкой.

Молоко с прополисом
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Молоко с прополисом

Маленькие заводы в регионах просто выключают рубильник. Им дешевле сгнить в банкротстве, чем кормить армию IT-консультантов и закупать принтеры по цене самолета.

IT-налог на ведро молока

Фермер теперь не пахарь, а системный администратор поневоле. Чтобы продать бутылку кефира, ему нужно оплатить криптографическую защиту, вступить в международные ассоциации и нанять кодера. Расходы на маркировку сжирают до 40% выручки. Это не бизнес, это благотворительность в пользу операторов связи и поставщиков железа. Если предприятие зарабатывает три миллиона, а миллион отдает за наклейки — система сломана.

Код на крышке стоит дороже, чем само молоко внутри.

"Так сделки не закрываются. Если маржа падает ниже стоимости обслуживания софта, производство просто консервируют", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Смерть в "серой зоне" связи

В отдаленных районах интернет — роскошь, а не среда передачи данных. Когда связь падает, конвейер встает. Продукция с коротким сроком годности превращается в биоотходы прямо на складе, потому что без "одобрямса" из центральной базы ее нельзя ввести в оборот. Логистика превратилась в минное поле: одно повреждение кода при перевозке — и партия летит в утиль.

Государство требует цифровой точности там, где дороги до сих пор посыпают гравием.

Параметр выживания Реальность для МСБ
Доля затрат на маркировку 30-50% от себестоимости
Судьба малых переработчиков 70% планируют закрытие или уход в "тень"

Бизнес выжимают досуха. Проверки превращаются в карательные экспедиции, где за отсутствие пикселя на наклейке можно получить штраф, сопоставимый с годовым доходом. Пока налоговые доначисления растут по всей стране, мелкий производитель выбирает самый логичный путь — забой скота и ликвидацию ООО.

"Риски, о которых предупреждали полтора года назад, полностью реализовались. Системного решения проблем с интернетом и оборудованием так и не появилось", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Цифровая подделка реальности

Главный парадокс: маркировка не победила пальмовое масло. Россельхознадзор фиксирует почти 18% контрафакта на полках. То есть честный фермер разоряется из-за покупки кодов, а фальсификат продолжает течь в магазины через дырявые фильтры. Система создала барьер для легальных игроков, но оказалась бессильна против тех, кто изначально плевал на правила. Экономика "белых" воротничков убивает экономику "грязных" рук.

"Массовый исход малых форм в серую зону — это не вопрос нежелания платить. Это инстинкт самосохранения в условиях, когда расходы превышают прибыль", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сфера услуг и производства сжимается. Если падение активности в сервисе бьет по городам, то кризис молочников выкашивает деревню. Пустые полки заместят крупные холдинги, но цена литра молока там будет включать все аппетиты цифровых монополистов.

Ответы на популярные вопросы о маркировке

Почему фермеры закрываются вместо того, чтобы поднять цены?

Розничные сети диктуют свои условия, а покупательная способность населения ограничена. Рост цены на 50% сделает молоко недоступным продуктом.

Помогает ли маркировка бороться с плохим качеством?

Она лишь подтверждает факт производства конкретным юрлицом. Проверить химический состав молока внутри бутылки код на крышке не может.

Есть ли альтернатива "Честному знаку" для малых хозяйств?

Ассоциации требуют исключить мелких переработчиков из системы, так как их вклад в контрафакт минимален, а риск разорения — максимален.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов, политолог Сергей Миронов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы экономика
