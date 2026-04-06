Двигатель нефтяного мира стучит от дефицита: восьмерка ОПЕК+ подкручивает квоты добычи с апреля

ОПЕК+ снова пересобирает двигатель мирового рынка. Восемь избранных стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, решили подкрутить вентиль. С апреля добыча вырастет на 206 тысяч баррелей в сутки. Это не жест доброй воли. Это холодный расчет инженеров, которые видят, что система начинает перегреваться от дефицита.

Старые квоты, принятые еще в 2023 году, постепенно уходят в утиль. Рынок требует смазки, и "восьмерка" готова ее предоставить.

Механика квот: почему растет давление в трубах

Вице-премьер Александр Новак озвучил цифры, которые для обывателя звучат как шум, а для трейдеров — как сигнал к атаке. Увеличение на 206 тысяч баррелей — это попытка наполнить резервуары до того, как бюджетный двигатель начнет чихать. Система не терпит пустоты. Если не дать рынку нефть сейчас, цены пробьют капот.

Ирак, Казахстан и ОАЭ уже выстраиваются в очередь, чтобы реализовать свои "излишки".

"Сегодня было принято решение, чтобы увеличить квоты по добыче на 206 тысяч баррелей в сутки странами восьмерки, которые брали на себя добровольные обязательства", — отметил в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

График компенсаций — это по сути долговая расписка. Те, кто раньше переливал норму, теперь должны либо "сушиться", либо ускоренно выходить в ноль. Ирак и Казахстан получили возможность быстрее закрыть свои хвосты. Это не благотворительность. Это способ удержать картель от распада, когда мировые нефтяные мифы начинают давить на психику инвесторов. Дисциплина в ОПЕК+ сейчас важнее, чем сиюминутная прибыль.

Баланс сил: кто заберет лишние чеки

Пока ОПЕК+ аккуратно открывает кран, нефтяные гиганты Запада уже пакуют чемоданы в американские офшоры. Это параллельные миры. Одни пытаются урегулировать поток, другие ищут способ спрятать капиталы. Сравнение планов по добыче и реальности показывает, что "бумажная" нефть часто не совпадает с тем, что течет по трубам на самом деле.

Параметр Значение / Решение Общий объем увеличения 206 тыс. баррелей в сутки Реальный прирост (с учетом компенсаций) ~181 тыс. баррелей в сутки Ключевые игроки Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак

"Система очищается от перепроизводства. Ирак и Казахстан идут по графику, что дает рынку предсказуемость, которой так не хватает на фоне геополитики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Отголоски в заливе и на заправках

Решение ОПЕК+ принимается в тот момент, когда дубайские активы элит начинают напоминать уходящую натуру. Война в заливе и логистический паралич заставляют нефтедобытчиков действовать агрессивнее. Залив больше не тихая гавань. Это турбина, которая вращается всё быстрее. Иран тем временем переписывает правила в Ормузском проливе, фактически держа руку на горле мирового транзита.

Россия играет в эту игру с холодным носом. Увеличение добычи — это способ поддержать ликвидность, пока золотые резервы ЦБ работают в качестве страховки. Мы продаем нефть, покупаем время. И пока Европа втайне просит вернуть газ, нефтяники просто делают свою работу: качают, пока есть спрос и цена позволяет держать рентабельность.

"Главный риск сейчас — не добыча, а доставка. Любой сбой в проливах обнулит все договоренности ОПЕК+", — объяснил эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о сделке ОПЕК+

Зачем увеличивать добычу, если цены могут упасть?

Рынок боится не избытка, а непредсказуемости. Управляемое увеличение предотвращает резкие скачки цен, которые убивают спрос в долгосрочной перспективе.

Как это отразится на России?

Дополнительные баррели — это прямые поступления в казну. В условиях санкций и дисконтов объем становится ключевым фактором выживания бюджета.

Почему именно эти восемь стран?

Это "ядро" организации, обладающее реальными свободными мощностями. Остальные участники часто не могут выполнить даже базовые квоты из-за износа оборудования.

