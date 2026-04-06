Экономика скрипит без масла в двигателе: первый квартал 2026 уходит в стагнацию с нулевым ВВП

Российская экономика замерла в ожидании апрельского вердикта. Первый квартал 2026 года выдался костлявым: ВВП балансирует на грани нуля, стройки встали, а промышленность ушла в минус. Но пока внутренние механизмы скрипят, внешний мир подбросил дров в топку.

Рубль монетой

Нефть по 110 долларов за баррель — это не подарок, а побочный эффект пожара на Ближнем Востоке. Ормузский пролив перекрыт. Логистика в коме. Рубль готовится к прыжку, но никто не знает, в какую сторону.

Экономический двигатель: работа на износ

Экономика напоминает мотор, в котором кончилось масло. Бюджетный дефицит уже сожрал 91% годового плана всего за два месяца. Строительный сектор рухнул на 14,9%. Люди затаились. Розничная торговля замерла, несмотря на рост зарплат.

Россияне предпочитают копить, глядя, как пустеют магазины и торговые центры. Кредитный рынок тоже под нож: выдача ипотеки сократилась на треть. Ставка ЦБ в 15% — это попытка реанимации, но пульс пока слабый.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Бизнес просто выжимают досуха налоговыми проверками, пока макропоказатели рисуют красивую отчетность", — Денис Прохоров объяснил суровую реальность фискального давления.

Индустрия услуг тоже сбрасывает балласт. Лишние руки идут под нож - компании массово сокращают персонал из-за падения активности. При этом нефтяная выручка может стать спасительной соломинкой. Если, конечно, удастся довезти баррели до покупателя мимо заблокированных проливов и аварийных узлов, таких как встающий колом Босфор.

Инфляционная петля: прогнозы на апрель

Ценники в магазинах живут своей жизнью. Официальная инфляция подползает к 6%, но инфляционные ожидания людей выше в два раза. Ближневосточный кризис уже бьет по карману через удорожание бензина и логистики. Пока золото вытесняет доллар в мировых резервах, внутри страны каждый поход за продуктами превращается в квест по выживанию.

Апрель не обещает дефляционного чуда.

Показатель Прогноз на апрель 2026 Инфляция (годовая) 5,6 — 5,8% Курс USD (коридор) 78 — 85 рублей Цена нефти Brent $105 — $115

"Ситуация с инфляцией развивается в рамках базового прогноза, но риски эскалации на Ближнем Востоке — это фактор Х, который может подорвать стабильность цен за неделю", — подчеркнул Никита Волков.

Судьба рубля: между нефтью и санкциями

Рубль сейчас похож на серфера на гигантской волне. С одной стороны — сверхдоходы от нефти по $110. С другой — паралич логистики и вывод капиталов. Пока элиты смотрят, как их дубайские активы превращаются в тыкву из-за войны в заливе, Минфин взял паузу в покупке валюты. Это дает рублю шанс на временное укрепление в апреле, но волатильность будет дикой.

"Сокращение золотовалютных резервов — это не только траты, но и переоценка активов. Рублю в апреле поможет сезонность и высокая ставка", — объяснил Михаил Беляев в беседе с Pravda. Ru.

Ответы на популярные вопросы

Стоит ли ждать укрепления рубля в апреле?

Да, диапазон 75-78 за доллар возможен во второй половине месяца благодаря дорогой нефти и налоговому периоду. Но к лету факторы давления могут вернуться.

Как инфляция повлияет на вклады?

При ключевой ставке 15% доходность депозитов остается выше инфляции, что делает сбережения в банках выгоднее, чем простое потребление.

Будет ли продолжаться падение ВВП?

Второй квартал станет критическим. Либо высокие цены на нефть перезапустят бюджетный двигатель, либо стагнация промышленности закрепится как новая норма.

Читайте также