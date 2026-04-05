Петр Ермилин

Море в блокаде: техасские баррели стали дороже морских из-за риска в Ормузском проливе

Мировой нефтяной рынок сошел с ума. В четверг эталонная американская нефть WTI дерзко перешагнула через Brent, показав 111,29 доллара за баррель против 107,57. Это не просто цифры на мониторах трейдеров. Это системный сбой. Десятилетиями морская смесь Brent была дороже "материковой" американской нефти. Теперь старые правила выброшены в корзину. Ормузский пролив забит, танкеры стоят, а США получили статус "тихой гавани", за которую мир готов платить безумную премию.

Падение нефти

Инверсия эталонов: когда хвост виляет собакой

Рынок переоценил доступность сырья. Раньше Brent лидировал, отражая глобальные морские потоки. Сейчас море стало зоной риска. Морские перевозки парализованы. В Техасе нефть есть, и ее можно отгрузить. В Персидском заливе нефть есть, но ее невозможно вывезти.

Инверсия цен — это крик рынка о помощи. Бэквордация WTI бьет рекорды. Трейдеры вырывают друг у друга контракты на ближайший месяц. Им плевать на цену в июне. Им нужно сырье сейчас.

"Это бред. Так сделки не закрываются в нормальных условиях. Мы видим физический дефицит "живой" нефти, которую можно потрогать руками, а не просто увидеть в танкере на рейде", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Разрыв между ценами отражает фундаментальный сдвиг. Пока Германия и остальная Европа гадают на полупустых хранилищах, американские баррели уходят с молотка по цене золота.

Дисконт WTI к Brent не просто сузился. Он превратился в надбавку за то, что ваш танкер не подорвут в узком проливе. Страны Залива судорожно ищут замену трубам, но время работает против них.

Фактор Трампа и "чрезвычайно сильный удар"

Дональд Трамп подлил авиационного керосина в этот костер. Его обещание нанести Ирану "чрезвычайно сильный удар" взорвало котировки. Цены подскочили на 10% за считанные часы.

Угрозы Трампа лишили рынок иллюзий. Плана по открытию Ормузского пролива нет. Есть только риторика и стоящие колом танкеры. Через пролив шло 20% мировой нефти. Сейчас там тишина, прерываемая только сводками о "террористических атаках".

Показатель Текущая ситуация
Цена WTI (США) $111,29 (+ премия за доступность)
Цена Brent (Global) $107,57 (логистический паралич)
Статус Ормузского пролива Фактическая блокада поставок

Пока Вашингтон играет мускулами, бюджет России получает неожиданные подарки. Каждый доллар роста цены — это миллионы в казну. Но радость может быть недолгой. Ценовое безумие убивает спрос. Если нефть станет недоступной, промышленность просто остановится. Европа уже обсуждает талоны на топливо. Это реальность 2026 года.

"США заигрались в геополитику, забыв о хрупкости логистических цепочек. Теперь их же экономика платит за безопасность американских баррелей тройную цену", — отметил в разговоре с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Премия за безопасность: американская нефть как последний патрон

Спрос смещается туда, где физически можно забрать товар. Сорт Murban вырос на 10%, потому что он "снаружи" зоны конфликта. Американская WTI доступна без транзита через Босфор или Ормуз. Это нефть прямой доставки. В условиях, когда Иран переписал правила движения судов, американские месторождения стали главным сейфом планеты. Но это сейф с очень дорогой арендой.

"Мы наблюдаем не просто волатильность, а разрушение привычной арбитражной модели. География теперь бьет геологию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитический пожар на Востоке заставляет инвесторов искать убежище. Нефтяные гиганты массово бегут в американские офшоры. Никто не хочет держать активы там, где летают ракеты. Но парадокс в том, что сам Вашингтон страдает от этой "победы". Высокие цены на бензин внутри страны — это политический яд для любой администрации.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы нефть
