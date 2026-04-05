Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

762 тысячи нарушений за полгода: приставы фиксируют хаос в общении с заемщиками

Экономика

Система взыскания долгов в России превратилась в перегретый котел, где вместо пара свистят угрозы. Коллекторы и МФО перешли от юридических процедур к методам психологического демонтажа личности.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пока должники пытаются выжить под прессом 42 триллионов общего долга, взыскатели затягивают гайки, игнорируя любые ограничители. Это не просто бизнес — это социальная коррозия, где страх стал главным ликвидным активом.

Механика давления: почему система идет вразнос

Рынок взыскания сегодня напоминает стройку без техники безопасности. Только за полгода приставы зафиксировали 762 тысячи нарушений. Цифра запредельная. Это значит, что почти в каждом втором случае общения с должником взыскатель нарушает закон. Финансовые активы обесцениваются, а методы давления, напротив, только дорожают в своей изощренности.

"Рынок перенасыщен токсичными долгами. Когда законные методы не дают возврата за 90 дней, в дело вступают отделы 'жесткого' взыскания. Для них штраф в 50 тысяч — это просто операционные расходы, которые окупаются одним выбитым долгом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.

Вместо диалога граждане получают спам-атаки, угрозы жизни и визиты "крепких парней". Система ФССП захлебывается в жалобах — 35 тысяч обращений за год. Причина проста: взыскатели чувствуют безнаказанность, прячась за сложными цепочками перепродажи долгов. Даже если международные резервы страны стабильны, кошелек рядового заемщика пуст, что делает его идеальной мишенью для манипуляций.

МФО как эпицентр агрессии

Основной генератор нарушений — микрофинансовые организации. Они работают с "красной зоной" заемщиков: теми, кому отказали банки. Высокая ставка — это плата за риск, но когда риск реализуется, МФО превращаются в инквизицию. Затраты на логистику взыскания минимальны: телефон, интернет и база данных. Это позволяет давить на человека 24/7.

Метод воздействия Статус по закону
Звонки чаще 2 раз в неделю Запрещено
Информирование о сумме долга Разрешено
Угрозы уголовным делом Запрещено
Введение в заблуждение о полномочиях Запрещено

"МФО часто используют серых коллекторов, не состоящих в реестре. Это позволяет им обходить комлпаенс-процедуры. Но закон 2025 года дает приставам право блокировать номера взыскателей-нарушителей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Часто людей пугают изъятием имущества прямо "завтра". Это блеф. Без решения суда и участия судебного пристава никто не имеет права переступать порог вашей квартиры.

Любая попытка физического проникновения — это повод для звонка 112, а не для поиска денег.

Юридический щит: как остановить прессинг

Защита начинается с тишины. Вы имеете право отказаться от любого взаимодействия со взыскателем через 4 месяца после начала просрочки. Направьте заявление через нотариуса или заказным письмом. После этого — только суд. Любой звонок сверх лимита — это повод для жалобы в ФССП.

Помните: опыт и возраст должника значения не имеют, закон одинаков для всех.

"Кредит на отпуск или импульсивные покупки часто заводят в тупик. Главное — не брать новый микрозайм для перекрытия старого. Это финансовое самоубийство. Лучше сразу идти на реструктуризацию", — отметила в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Алина Корнеева.

Рынок взыскания должен стать цивилизованным, но пока он похож на джунгли. Ситуация изменится, когда штрафы для компаний начнут превышать их прибыль от агрессивного маркетинга. До тех пор спасение утопающих — дело рук самих утопающих и их юристов. Если бюджет трещит по швам, единственный выход — признание проблемы и работа в правовом поле, а не попытки спрятаться от телефонных террористов.

Ответы на популярные вопросы о взыскании

Могут ли коллекторы звонить моим родственникам?

Только если родственник дал письменное согласие, а вы — согласие на взаимодействие с третьими лицами. Оба согласия можно отозвать в любой момент.

Что делать, если угрожают в мессенджерах?

Сделайте скриншоты, зафиксируйте номер и время. Обязательно сохраните текст сообщений. Это прямое доказательство нарушения закона № 230-ФЗ для ФССП.

Имеет ли право взыскатель приходить домой поздно вечером?

Нет. Личные встречи разрешены не чаще одного раза в неделю и строго с 8:00 до 22:00 в рабочие дни (до 20:00 в выходные).

Экспертная проверка: юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев, комплаенс-офицер Ксения Руднева, банковский аналитик Алина Корнеева
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы долги коллекторы
Новости Все >
Сейчас читают
Мир. Новости мира
Новости Украины
Садоводство, цветоводство
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.