Петр Ермилин

Дубайские квартиры элит превращаются в тыкву: война в заливе парализует логистику и вывод капиталов

Экономика

Система начинает напоминать заклинивший двигатель, где вместо масла в картер залили гудрона. Центробанк бодро рапортует об убытках в 185 миллиардов, пока его сотрудники пересчитывают пухлые конверты с зарплатами, выросшими на 14%.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Это не просто финансовая отчетность — это диагноз управленческой импотенции. Пока реальный сектор задыхается без оборотных средств, регулятор строит декорации благополучия из переоцененной недвижимости и кривой статистики.

Механика распада: почему цифры врут

Баланс ЦБ сегодня — это черный ящик, содержимое которого не понимает даже сам фокусник. На балансе тысячи зданий. Переоценил пару сотен объектов в Москве — и вот уже "дыра" превратилась в "холмик". Это классическая игра в наперстки. Международные резервы сокращаются, а чиновники делают вид, что контролируют шторм.

Но бизнес не обманешь: инвестиционные программы сворачиваются. Застройщики ипотечного жилья первыми почуяли запах гари.

"Это бред. Так балансы не бьются. Официальные данные давно живут в параллельной вселенной, не имеющей отношения к реальности малого бизнеса", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Набиуллину прижали к стенке отсутствием роста. Ответ системы предсказуем: "Работайте эффективнее". Это говорит регулятор директору завода, у которого налоговые проверки вымывают последние копейки. Когда ставка летит вверх, а налоги душат производство, любая "эффективность" превращается в попытку бежать марафон со связанными ногами.

В итоге — бюджетный двигатель работает на пределе, а впрыск топлива в виде доходов от нефти падает.

Показатель Реальное положение дел
Зарплаты в ЦБ Рост на 14% (264,6 тыс. руб. в месяц)
Доходы бюджета Сжатие поступлений при росте налоговых ставок
Инвестиции Массовое закрытие программ развития

Дубайский пепел: как сгорают капиталы элит

Для "верхних десяти тысяч" наступило время расплаты за веру в глобальный мир. Война в Персидском заливе — это не просто сводки новостей. Это гильотина для тех, кто годами выводил деньги в Эмираты. Дубайские квартиры превратились в тыкву.

Вчера ты был инвестором с капиталом в 30 миллионов, а сегодня — банкрот, которому нечем платить за обслуживание недвижимости. Логистика и финансы в регионе парализованы. Иран переписал правила, и старые схемы больше не работают.

"Капиталы просто испарились. У элит нет альтернативной модели выживания, старая цепочка 'кредит-квартира-аренда' лопнула", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока богачи плачут в своих пентхаусах без ликвидности, обычный человек видит, как деньги становятся единственным мерилом жизни. Пирамида Маслоу упростилась до фундамента: еда и крыша над головой. Малый бизнес, который должен был производить гвозди, закрывается, не выдержав кредитного гнета. На его место приходят китайские аналоги, а налоги в казну продолжают падать.

Это математическая ловушка: подняли ставку — получили дыру в кармане.

Режим осажденной крепости: инструкция по выживанию

Мир вошел в зону турбулентности, где неопределенность — это новая норма. Ожидать помощи от регулятора, который занят самолюбованием и выписыванием премий, — верх наивности. Нас готовят к возврату в 90-е, только под соусом цифровизации и "высоких стандартов".

Государство готово реанимировать схемы вроде ГКО, чтобы заткнуть дыры в бюджете за счет населения. Золотой запас остается последним аргументом, но и его ЦБ использует в своих хитрых играх.

"Ситуация требует не косметических правок, а полной смены кредитно-денежной парадигмы. Иначе нас ждет тотальный дефицит отечественного ширпотреба", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Выход один — выживать. Нужно понимать, что счета могут быть заморожены, а правила игры изменены за одну ночь. Геополитика сжигает ресурсы быстрее, чем мы успеваем их добывать. Надеяться стоит только на свои силы и на то, что "крепость" выдержит осаду. В этом новом мире выигрывает не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто умеет сохранять активы в условиях тотального хаоса.

Ответы на популярные вопросы об экономике 2026

Почему у ЦБ убытки, а зарплаты растут?

Это вопрос приоритетов. Система в первую очередь кормит своих функционеров. Убыток в 185 млрд объясняется "дырами" в банках и падением кредитования, но аппаратные расходы — статья неприкосновенная.

Грозит ли нам повторение дефолта 1998 года?

Риск возврата к схемам типа ГКО велик. Когда бюджет истощается, государство начинает искать способы занять у будущего, что часто приводит к финансовым катастрофам.

Что происходит с недвижимостью за рубежом?

Активы в Дубае и других "тихих гаванях" стали токсичными из-за военных действий и разрушения привычной финансовой логистики. Капиталы элит оказались в ловушке неопределенности.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Новости Все >
Арестован газетчик за то, что слишком громко и навязчиво предлагал публике купить газету… — писала газета Русское слово 6 апреля 1906 года
Убытки растут, как снежный ком: какие отрасли Тюмени оказались в зоне турбулентности
Улыбка стоит дорого — искренность бесценна: гость из Токио нашел в России редкий тип человечности
Кровь с минусом на вес золота: в Вологде срочно открыли приём без очередей
Соцконтракт как трамплин: какие перспективы открываются перед многодетными семьями Вологды
Необычный подарок для беременных появился в Сыктывкаре: эффект обещают почувствовать сразу
Северный стаж стал золотым: пенсионерам начисляют +50% к выплатам при одном условии
Вода едва прогрелась — а рыба уже сошла с ума: в Астрахани ловят сазана мешками
Слесарь в Астрахани стал элитой: гаечный ключ теперь дороже диплома о высшем образовании
Алкоголик в семье становится общей бедой: последствия первыми догоняют близких
Сейчас читают
Костры, гитары и рюкзаки: в Приморье готовят революцию в детском летнем отдыхе
Новости Владивостока сегодня
Костры, гитары и рюкзаки: в Приморье готовят революцию в детском летнем отдыхе
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Авто
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Не ждите тепла для старта: ошибки весеннего ухода, которые делают сладкую жимолость кислой
Садоводство, цветоводство
Не ждите тепла для старта: ошибки весеннего ухода, которые делают сладкую жимолость кислой
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Иран открывает Ормузский пролив Франции: Макрон отомстил Трампу за издевательства Любовь Степушова Официально: Европа может оказаться в ситуации топливо по талонам Олег Артюков Мир пугают потерей нефти: цифры звучат страшно, но правда оказалась иной Юрий Бочаров
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Энергетический мат отменяется: российский танкер пробил брешь в санкционной блокаде Кубы
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Операция по спасению лётчика F-15E в Иране обернулась для Пентагона полной катастрофой
Последние материалы
Автомобили без излишеств: какие машины реально купить, не влезая в кабалу, в 2026 году
Артерия нефти в иранских тисках: Трамп превращает 7 апреля в день разрушенных мостов
Сибирь теряет землю на глазах: острова исчезают и появляются, словно их стирают
Соседи будут собирать по горсти, а вы — килограммами: эти сорта клубники превращают грядку в ягодный конвейер
Море в блокаде: техасские баррели стали дороже морских из-за риска в Ормузском проливе
Арестован газетчик за то, что слишком громко и навязчиво предлагал публике купить газету… — писала газета Русское слово 6 апреля 1906 года
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Дорогие процедуры больше не нужны: бюджетный способ возвращает ногтям глянец
Безумие на колёсах: 5 авто, которые сбили цену, играя против правил авторынка 2026 года
6 апреля: канун Благовещения и покорение Северного полюса
