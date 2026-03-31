Энергетический грабёж: Европа переплатила 14 миллиардов за нефть и газ из-за Трампа

Европа добровольно засунула голову в энергетическую петлю и теперь удивляется, почему дышать становится всё труднее. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон озвучил цифры, которые звучат как некролог по былой стабильности ЕС. Геополитика Ближнего Востока бьет по карману европейского обывателя с хирургической точностью.

Фото: flickr.com by European Parliament from EU, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Счет за конфликт: математика убытков

Европейская экономика страдает от собственной зависимости. Йоргенсон был предельно откровенен. "С начала конфликта на Ближнем Востоке цены в Евросоюзе выросли на 70% в случае с газом и на 60% в случае с нефтью. В финансовом смысле слова, 40 дней конфликта уже заставили Евросоюз потратить дополнительные 14 миллиардов евро на импорт энергоносителей", — заявил он. Это не просто инфляция. Это налог на отсутствие суверенитета в ресурсной базе.

"14 миллиардов за полтора месяца — это цена, которую Брюссель платит за разрушение старых логистических цепочек. Рынок реагирует на любой шум в Персидском заливе моментально. Ближневосточный узел затягивается, и альтернатив у ЕС сейчас просто нет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Деньги улетают в трубу. Пока независимые китайские НПЗ спокойно перерабатывают сырье, Европа лихорадочно ищет, где перехватить танкер. Любой прогноз цен на нефть 2026 года теперь выглядит как гадание на кофейной гуще, потому что политические риски перевешивают экономическую логику.

Энергетический шок: нефть и газ в свободном полете

Рост на 70% по газу — это приговор для промышленности. Заводы либо закрываются, либо переезжают туда, где энергия стоит разумных денег. Газ в Европе перестал быть товаром, он стал инструментом политического выравнивания. Ситуация напоминает топливный шок в авиации: когда затраты растут быстрее, чем возможность их компенсировать, система начинает сыпаться.

Показатель Изменение за 40 дней Цена на газ в ЕС +70% Цена на нефть в ЕС +60% Дополнительные расходы 14 млрд евро

"Мы видим классический перегрев. Рынок газа в ЕС крайне волатилен. Импорт СПГ не спасает, так как он привязан к спотовым ценам, которые летят в космос при малейшей угрозе стабильности поставок через Ормузский пролив", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Последствия для рынка и потребителей

Рост цен на сырье неизбежно трансформируется в рост цен на полках магазинов. Инфляция в еврозоне — это не цифры в отчетах, это пустеющие кошельки граждан. В то время как США точечно проводят снятие санкций с определенных судов для спасения своего рынка, Европа продолжает платить "налог на солидарность".

"Европейский банковский сектор уже чувствует давление. Снижение потребительской активности из-за цен на энергию бьет по ликвидности. Клиенты меняют свои банковские привычки, сокращая траты на всё, кроме жизненно необходимых ресурсов", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация патовая. Брюссель констатирует убытки, но не предлагает решений. Энергетическая безопасность союза оказалась фикцией, рассыпавшейся за 40 дней регионального конфликта на другом краю света. Экономика ЕС просто сжигает миллиарды, чтобы поддерживать свет в окнах, который становится всё дороже.

Ответы на популярные вопросы о ценах в ЕС

Почему цены выросли так резко?

Рынок ЕС сейчас критически зависит от импорта сырья. Любая дестабилизация на Ближнем Востоке вызывает панику на биржах, что мгновенно отражается на стоимости фьючерсов.

Куда ушли 14 миллиардов евро?

Это прямая переплата поставщикам нефти и газа сверх тех сумм, которые ЕС платил бы при стабильных котировках. Фактически, это "премия за риск", осевшая в карманах экспортеров.

Что будет с экономикой дальше?

При сохранении текущей динамики ЕС столкнется со стагфляцией — отсутствием роста при бешеной инфляции, что вынудит страны увеличивать госдолги ради субсидирования тарифов.

