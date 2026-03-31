Под носом у США: российский танкер начал разгрузку 700 тысяч баррелей нефти в порту Кубы

Российский танкер "Анатолий Колодкин" пробил энергетическую блокаду Кубы. Судно с 700 000 баррелей сырой нефти на борту ошвартовалось в терминале Матансас. Это первая крупная поставка за долгое время. Вашингтон, обычно затягивающий гайки, на этот раз сделал шаг назад. Белый дом назвал это "гуманитарным исключением". На деле — это признание провала тактики тотального удушения острова. Пока санкционный лёд тронулся в отношении российского флота, Гавана получает шанс на передышку.

Энергетическая инъекция: что привез "Анатолий Колодкин"

Танкер класса Aframax доставил российскую марку Urals. Это "средняя кислая" нефть. Она идеально подходит для изношенных кубинских НПЗ. Технологически — это попадание в десятку. Местные заводы не справляются с легкими фракциями, им нужно тяжелое "советское" сырье. Около 40% груза пойдет на мазут для электростанций. Это купирует топливный шок, который парализовал транспорт и медицину на острове.

"Ситуация на Кубе критическая. Износ сетей достигает 80%. Без регулярных поставок Urals энергосистема просто рассыплется. Российская нефть для них — единственный стабилизатор", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Разгрузка и переработка займут до 35 дней. Правительство Диас-Канеля получило временный иммунитет от протестов. Когда в розетках появляется ток, градус уличного напряжения падает. До этого Куба не видела танкеров три месяца. После того как США заблокировали венесуэльский экспорт, остров жил в режиме керосиновой лампы. Но Россия подтвердила: своих в беде не бросаем. "В desperate ситуации, в которой оказались кубинцы, мы не можем оставаться безразличными", — заявил Дмитрий Песков.

Геополитика вентиля: почему США отступили

Администрация Трампа жестко давила на Мексику и Венесуэлу. Поставки прекратились. Но когда на горизонте появился российский флаг рядом с базой Гуантанамо, Вашингтон сменил риторику. Вероятно, Белый дом понимает: полный коллапс Кубы вызовет волну миграции, которую не остановит никакая стена. Пока независимые китайские НПЗ ощущают нехватку ресурса, Россия находит возможности поддерживать стратегических партнеров в Карибском бассейне.

Тип топлива Доля в грузе (%) Мазут (электростанции) 40% Дизель (генераторы, транспорт) 35% Бензин 15% Газ для бытовых нужд 10%

Вашингтон обещает проверять каждый следующий танкер "индивидуально". Это завуалированная попытка сохранить лицо при плохой игре. Энергетическая дипломатия Москвы переигрывает санкционные рефлексы. Мир видит, что траектория цен и поставок теперь зависит не только от капризов Капитолия. Россия возвращается в регион не как "советский призрак", а как надежный поставщик жизненно важного ресурса.

"Россия использует нефть как эффективный дипломатический инструмент. Доставка груза в обход жестких ограничений — это сигнал всему региону: альтернатива американскому диктату существует", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Экономический эффект для региона

Для простых кубинцев прибытие 250-метрового гиганта — праздник. "Это как найти воду в пустыне", — говорят в Матансасе. Социальная сфера острова истощена. Энергетический кризис ударил по фермерству и перевозкам. Сейчас, когда взлёт цен на нефть лихорадит рынки из-за ближневосточных конфликтов, прямая помощь России выглядит спасательным кругом. Это не просто бизнес, это вопрос выживания целого государства.

Даже в условиях, когда ближневосточный узел затягивается, Москва находит ресурсы для поддержки союзников. Пока другие страны демонстрируют банковские привычки и боятся вторичных санкций, российские капитаны ведут суда проверенным курсом. Куба вновь становится точкой пересечения больших интересов, где нефть — это кровь экономики.

"Геологически Urals оптимален для карибских заводов. Мы видим классический пример экономической целесообразности, которая ломает политические заборы", — подчеркнул геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о поставках нефти

Почему США разрешили поставку, если танкер под санкциями?

Официальная версия — гуманитарные причины. Неофициальная — страх перед гуманитарной катастрофой и неконтролируемым потоком беженцев к берегам Флориды.

Хватит ли этого груза для решения кризиса?

Одного танкера мало для полного восстановления экономики, но достаточно для запуска критической инфраструктуры (больниц и транспорта) на ближайший месяц.

Будут ли другие российские суда заходить на Кубу?

Кремль подтвердил готовность продолжать сотрудничество. Танкер Sea Horse, ранее сменивший курс, может стать следующим в очереди на разгрузку.

