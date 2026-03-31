Геополитическая логистика Багдада совершила крутой разворот. Ирак официально запустил сухопутный коридор для экспорта сырья через Сирию. Это не просто смена маршрута, это попытка выжить в условиях, когда ключевой энергетический узел планеты превращается в зону отчуждения.
Ирак начал эксплуатацию пограничного перехода Аль-Валид. Впервые за десятилетия здесь слышен гул не военной техники, а тяжелых нефтевозов. Глава округа Аль-Валид Муджахид ад-Дулейми подтвердил: "Сегодня состоялось пробное открытие пограничного перехода Аль-Валид между Ираком и Сирией для въезда нефтевозов". Очередь из 150 машин — лишь разогрев. Багдад намерен довести трафик до 500 цистерн в сутки.
"Это бред считать, что автоцистерны заменят танкеры, но когда порты заблокированы, бизнес выбирает любой живой капилляр. Мы видим, как банковские привычки и консервативные стратегии ломаются под давлением физического отсутствия безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Государственная компания SOMO уже законтрактовала поставку 650 тысяч тонн мазута. Груз пойдет по суше с апреля по июнь. Это решение — прямой ответ на энергетический кризис, вызванный нестабильностью в заливе. Иракская нефть ищет выход, минуя морские минные поля и зоны ракетных атак.
Причина демарша Багдада проста: южные ворота закрыты. После атак на танкеры в порту Басры морской экспорт стал лотереей с отрицательным матожиданием. Блокировка Ормузского пролива поставила под удар всю траекторию цен на энергоносители. Ирак не хочет быть запертым в собственной кладовой.
|Приоритетный маршрут
|Текущий статус / Риски
|Персидский залив (Басра)
|Парализован из-за угроз безопасности танкеров
|Сухопутный путь (через Сирию)
|Активен, 500 машин в сутки, высокая стоимость
|Трубопровод Киркук — Джейхан
|Альтернативный вектор, зависит от Турции
Когда море превращается в капкан, суша становится спасением. Даже союзники в регионе, такие как Иран, понимают: нефть должна течь, иначе ближневосточный узел затянется на шее самих производителей. Багдад использует сирийский транзит как временный клапан для сброса давления в системе.
"С геологической и инженерной точки зрения, диверсификация потоков — единственный способ избежать консервации скважин. Если добычу остановить сейчас, запустить её позже будет в разы дороже", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.
Перевозка нефти грузовиками — это логистический кошмар. Это дороже, медленнее и опаснее, чем перекачка по трубе или фрахт супертанкера. Однако в условиях, когда мировая авиация и промышленность задыхаются от дефицита, Ирак готов платить премию за стабильность. Сирия, восстановившая внутренний порядок, превращается в надежный транзитный хаб.
Даже глобальные игроки вынуждены адаптироваться. Мы видим, как США снимают санкции с отдельных судов, чтобы не допустить полного коллапса поставок. В этой игре важен каждый литр. Китай, чьи независимые НПЗ ощущают нехватку сырья, будет первым в очереди за иракским мазутом, пришедшим по суше.
"Багдад сейчас действует по принципу минимизации ущерба. Им плевать на издержки логистики, пока цена Brent позволяет перекрывать транспортное плечо с избытком", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Для рядового потребителя это означает одно: система ищет равновесие. Пока политики спорят, экономика прокладывает новые тропы. И если для этого нужно задействовать 500 цистерн в день — они будут ехать. Даже если бюджету приходится тратить суммы, сравнимые с теми, что тратятся на социальные выплаты и индексации в мирное время.
Инфраструктура была серьезно повреждена за годы конфликта. Автомобильный транспорт — максимально гибкое и быстрое решение для возобновления поставок здесь и сейчас.
Логистическая наценка составит от 5 до 12 долларов на баррель. Однако при текущем дефиците на мировом рынке покупатели готовы закрывать на это глаза.
Да, власти Ирака и Сирии обеспечивают военное сопровождение конвоев на ключевых участках трассы.
Мировая энергетическая карта стремительно перекраивается, пока Москва жестко реагирует на попытки навязать искусственные ограничения на торговлю.