Пролив на замке — не беда: Ирак открыл путь для нефти, который был закрыт десятилетиями

Геополитическая логистика Багдада совершила крутой разворот. Ирак официально запустил сухопутный коридор для экспорта сырья через Сирию. Это не просто смена маршрута, это попытка выжить в условиях, когда ключевой энергетический узел планеты превращается в зону отчуждения.

Сухопутный мост: нефть вместо снарядов

Ирак начал эксплуатацию пограничного перехода Аль-Валид. Впервые за десятилетия здесь слышен гул не военной техники, а тяжелых нефтевозов. Глава округа Аль-Валид Муджахид ад-Дулейми подтвердил: "Сегодня состоялось пробное открытие пограничного перехода Аль-Валид между Ираком и Сирией для въезда нефтевозов". Очередь из 150 машин — лишь разогрев. Багдад намерен довести трафик до 500 цистерн в сутки.

"Это бред считать, что автоцистерны заменят танкеры, но когда порты заблокированы, бизнес выбирает любой живой капилляр. Мы видим, как банковские привычки и консервативные стратегии ломаются под давлением физического отсутствия безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Государственная компания SOMO уже законтрактовала поставку 650 тысяч тонн мазута. Груз пойдет по суше с апреля по июнь. Это решение — прямой ответ на энергетический кризис, вызванный нестабильностью в заливе. Иракская нефть ищет выход, минуя морские минные поля и зоны ракетных атак.

Ормузский тупик и фактор Басры

Причина демарша Багдада проста: южные ворота закрыты. После атак на танкеры в порту Басры морской экспорт стал лотереей с отрицательным матожиданием. Блокировка Ормузского пролива поставила под удар всю траекторию цен на энергоносители. Ирак не хочет быть запертым в собственной кладовой.

Приоритетный маршрут Текущий статус / Риски Персидский залив (Басра) Парализован из-за угроз безопасности танкеров Сухопутный путь (через Сирию) Активен, 500 машин в сутки, высокая стоимость Трубопровод Киркук — Джейхан Альтернативный вектор, зависит от Турции

Когда море превращается в капкан, суша становится спасением. Даже союзники в регионе, такие как Иран, понимают: нефть должна течь, иначе ближневосточный узел затянется на шее самих производителей. Багдад использует сирийский транзит как временный клапан для сброса давления в системе.

"С геологической и инженерной точки зрения, диверсификация потоков — единственный способ избежать консервации скважин. Если добычу остановить сейчас, запустить её позже будет в разы дороже", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.

Цена вопроса: почему дорогой путь стал лучшим

Перевозка нефти грузовиками — это логистический кошмар. Это дороже, медленнее и опаснее, чем перекачка по трубе или фрахт супертанкера. Однако в условиях, когда мировая авиация и промышленность задыхаются от дефицита, Ирак готов платить премию за стабильность. Сирия, восстановившая внутренний порядок, превращается в надежный транзитный хаб.

Даже глобальные игроки вынуждены адаптироваться. Мы видим, как США снимают санкции с отдельных судов, чтобы не допустить полного коллапса поставок. В этой игре важен каждый литр. Китай, чьи независимые НПЗ ощущают нехватку сырья, будет первым в очереди за иракским мазутом, пришедшим по суше.

"Багдад сейчас действует по принципу минимизации ущерба. Им плевать на издержки логистики, пока цена Brent позволяет перекрывать транспортное плечо с избытком", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Для рядового потребителя это означает одно: система ищет равновесие. Пока политики спорят, экономика прокладывает новые тропы. И если для этого нужно задействовать 500 цистерн в день — они будут ехать. Даже если бюджету приходится тратить суммы, сравнимые с теми, что тратятся на социальные выплаты и индексации в мирное время.

Ответы на популярные вопросы об экспорте иранской и иракской нефти

Почему Ирак не использует трубопроводы в Сирии?

Инфраструктура была серьезно повреждена за годы конфликта. Автомобильный транспорт — максимально гибкое и быстрое решение для возобновления поставок здесь и сейчас.

Насколько этот маршрут увеличит стоимость нефти?

Логистическая наценка составит от 5 до 12 долларов на баррель. Однако при текущем дефиците на мировом рынке покупатели готовы закрывать на это глаза.

Безопасно ли движение нефтевозов через Сирию?

Да, власти Ирака и Сирии обеспечивают военное сопровождение конвоев на ключевых участках трассы.

