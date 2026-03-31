Виктор Дементьев

Нокаут для рынка: война в Иране вызвала самый резкий в истории взлёт цен на нефть

Мировая экономика подсела на адреналин. Нефтяные котировки больше не ползут — они прыгают, игнорируя гравитацию и здравый смысл. Конфликт вокруг Ирана выбил пробку из бутылки: Ормузский пролив заблокирован, а аналитики Reuters переписывают прогнозы с рекордной скоростью. Добыча обрушилась, логистика превратилась в полосу препятствий, а "черное золото" готовится штурмовать исторические пики.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Топливный шок: цифры, которые пугают рынок

Система гниет с головы, а точнее — с пустых танкеров. Свежий опрос 38 экономистов показал: Brent в 2026 году в среднем будет стоить $82,85 за баррель. Это на 30% выше мартовских ожиданий. Такого резкого пересмотра за один месяц история опросов Reuters не знала с 2005 года. Ближневосточный узел затягивается, сокращая мировую добычу на миллионы баррелей в сутки.

"Еще несколько недель сбоев — и фьючерсы к западу от Суэца повторят безумное ралли, которое мы уже видим на Востоке. Без открытия пролива цены вылетят в зону уничтожения спроса", — объяснил Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank.

Американская нефть WTI идет следом: прогноз вырос до $76,78. Напомним, до начала активной фазы конфликта 28 февраля аналитики ждали скромные $60. Теперь топливный шок заставляет авиакомпании резать рейсы, а промышленность — считать убытки. Рынок больше не верит в дешевый ресурс.

Петля на горле трафика: фактор Ормуза

Ормузский пролив — это сонная артерия планеты. Через него течет 20% мировой нефти и СПГ. Сейчас она пережата. Дональд Трамп уже переводит логику безопасности на рыночные рельсы, намекая, что бесплатной защиты маршрутов больше не будет. Пока политики спорят, танкеры стоят на приколе.

Показатель Прогноз на 2026 год
Средняя цена Brent $82,85 (рост на 30%)
Падение добычи ОПЕК+ до 11 млн барр./сутки во Q2
Рисковый сценарий (цена) $147 — $190 за баррель

"Это бред считать, что рынок быстро залатает дыру. Если пролив останется закрытым еще месяц, Brent улетит к $190. Инфраструктурные проблемы не решаются щелчком пальцев", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Даже если движение восстановится завтра, накопленный дефицит никуда не денется. В это время рублёвый стейблкоин и другие альтернативные финансовые инструменты становятся тихой гаванью для тех, кто хочет сбежать от долларовой инфляции. Финансовый контур планеты меняется вместе с маршрутами танкеров.

Дефицит и пустые резервы: что дальше?

МЭА вбросило на рынок 400 миллионов баррелей из стратегических запасов. Звучит солидно, но на деле это лишь пластырь на открытый перелом. Такого объема хватит лишь на 20 дней полноценного трафика через Ормуз. Тем временем санкционный лёд начинает таять там, где Западу становится по-настоящему больно: США вынуждены закрывать глаза на работу крупных судов, чтобы не допустить коллапса поставок.

Сланцевая индустрия США тоже не спасет. Добыча вырастет максимум на 500 тысяч баррелей в сутки. Это капля в море. Даже независимые китайские НПЗ уже чувствуют голод, снижая переработку. Глобальный рынок во втором квартале будет работать в режиме жесткого дефицита.

"Ситуация патовая. Мы видим крупнейший сбой в истории. Даже при нормализации трафика премия за риск останется в цене надолго. Резервы истощены, а новые месторождения не запускаются за неделю", — объяснил геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Мир входит в эпоху дорогой энергии, где старые правила не работают. Пока зарплаты айтишников стабилизируются, цены на бензин и авиабилеты только начинают свой разбег. Энергетическая карта перекраивается на наших глазах, и возврата к $60 за баррель в обозримом будущем не предвидится.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему прогнозы выросли так резко?

Основная причина — блокировка Ормузского пролива из-за конфликта вокруг Ирана. Это убрало с рынка критический объем нефти, который нечем заместить оперативно.

Сможет ли ОПЕК+ компенсировать нехватку?

Нет. По прогнозам, добыча альянса во втором квартале может упасть на 11 млн баррелей в сутки из-за логистических и инфраструктурных ограничений.

Как это отразится на обычных потребителях?

Через рост цен на авиаперевозки, логистику и товары общего потребления. Дефицит ресурса неизбежно ведет к глобальной инфляции.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров, макроэкономист Артём Логинов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы сша опек экономика дональд трамп энергетический кризис
