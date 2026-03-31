От традиций к IT: как Олег Прокофичев внедряет технологичные решения в ритуальную отрасль

Эксперт рассказал о цифровой трансформации похоронного бизнеса.

Генеральный директор одной из компаний в сфере ритуальных услуг Олег Прокофичев

Ритуальная сфера долгое время оставалась "тихой гаванью" консерватизма. В то время как банки, медицина и ритейл стремительно уходили в онлайн, похоронное дело десятилетиями продолжало опираться на устоявшиеся каноны. Однако растущая мобильность общества и глобальные вызовы последних лет заставляют меняться даже самые закрытые отрасли. Сегодня цифровые технологии начинают проникать в организацию похорон — область, требующую особой деликатности и такта. Своим видением того, как современные стандарты могут изменить этот сегмент рынка, делится генеральный директор одной из крупнейших региональных компаний в сфере ритуальных услуг, эксперт и победитель международной премии "The Best Business Awards" Олег Прокофичев. Опираясь на свой 20-летний опыт работы, Олег сформировал принципиально новый подход к традиционной процедуре. Разработанные им протоколы дистанционного сервиса уже получили высокую оценку экспертного сообщества и помогают превратить некогда стихийный рынок в цивилизованную технологическую индустрию, задавая новые ориентиры качества для всей страны.

От студенческого стартапа до лидерства на рынке

История Олега Прокофичева в ритуальном бизнесе началась в 2003 году в Благовещенске. Будучи студентом, он основал компанию, которая изначально специализировалась на производстве и установке гранитных памятников. К 2007 году предприятие выросло в полноценную ритуальную службу, предлагающую полный цикл обслуживания — от организации прощания до благоустройства и последующего ухода за захоронениями.

"Нам приходилось сталкиваться с огромными административными барьерами. Муниципальное предприятие, будучи нашим прямым конкурентом, одновременно обладало рычагами управления — от выдачи разрешений до контроля въезда на кладбища. Это была борьба за право оказывать качественную и честную услугу", — вспоминает предприниматель.

Предприниматель сделал ставку на независимость и сегодня возглавляет ООО "Харон" — компанию, за годы превратившуюся в крупный производственно-сервисный комплекс. Около 70% продукции предприятия изготавливается на собственных мощностях, что позволяет сохранять умеренные цены и высокое качество даже в периоды экономических кризисов. Под руководством Олега Прокофичева компания заняла лидирующие позиции в регионе, опираясь не на агрессивную рекламу, а на "сарафанное радио" — высшую форму доверия в этой деликатной сфере.

Как пандемия изменила отношение к цифровым прощаниям

Катализатором глобальных изменений в отрасли, которые назревали годами, стала пандемия COVID-19. Именно в этот период Олег Прокофичев концептуально оформил и начал активно предлагать рынку стратегические направления цифровизации. Ключевым вектором стала разработка протоколов VR-трансляций церемоний прощания в режиме реального времени. Это решение позволяет родственникам, находящимся в других городах или странах, ощутить эффект присутствия, преодолевая границы, которые раньше казались непреодолимыми.

"Беда всегда приходит неожиданно и застает врасплох. Невозможность приехать на похороны становится дополнительной травмой. Онлайн-трансляция для многих может стать спасением: можно увидеть лица близких, слышать голоса и разделит тишину", — вспоминает предприниматель.

Параллельно с этим эксперт развивает концепцию QR-кодов памяти — размещение на надгробиях идентификаторов, открывающих доступ к цифровым архивам с биографиями, фото и видео, что превращает статичный памятник в живую историю. Такой формат особенно близок поколению, выросшему в цифровой среде и привыкшему фиксировать значимые моменты жизни в онлайн-пространстве. Инициативы эксперта уже получили профессиональное признание: победа в международной премии "The Best Business Awards" подтвердила инновационность и высокую перспективность проекта.

Технологии освобождают время для чувств

Как ни парадоксально, но именно технологии помогают оставить место для чувств в процессе, который оброс формальностями. Электронные сервисы помогают родственникам справиться с бюрократической частью процедуры прощания — оформление документов, поисков агентств, выбор аксессуаров, оплата — и освобождают время для главного — проживания скорби.

"Сакральность похорон — не в аксессуарах или формате прощания, а в уважении, внимании и искренности, — говорит он. — VR и QR-коды помогают перестать бояться темы похорон, упростить все лишнее и оставить место для настоящих чувств".

Сам того не осознавая, Олег Прокофичев одним из первых в стране начал формировать новую культуру в ритуальной сфере — менее закрытую и более человечную. Родственникам теперь проще решать организационные детали и заботиться о местах захоронений дистанционно. Для молодого, более мобильного, поколения цифровые сервисы дали возможность проявить заботу. Таким образом цифровые сервисы становятся инструментом, который помогает соблюдать традиции в новой реальности.

Экспертиза без границ

Тонкое понимание человеческой психологии, умение выстраивать сервис в самых сложных жизненных ситуациях и внедрение современных технологий в одну из самых консервативных сфер жизни сделали опыт Олега Прокофичева востребованным далеко за пределами ритуального дела. Сегодня его наработки помогают предпринимателям из самых разных отраслей от медицины до ритейла. В 2025 году его пригласили в жюри престижной премии "Выбор потребителей". В рамках конкурса он не только оценивал проекты других участников, но и делился собственными идеями, помогая развивать современные стандарты обслуживания в стране.

"Моя роль как основателя- видеть тренды на шаг впереди и адаптировать их так, чтобы они приносили пользу человеку", — резюмирует эксперт.

История компании "Харон" наглядно показывает, как региональные инициативы могут масштабироваться до уровня общероссийских стандартов. Олег Прокофичев создает систему, где технологии не вступают в противоречие с традициями, а помогают их поддерживать в современных условиях. В планах эксперта дальнейшее масштабирование наработанных методик и участие в реформировании законодательных пробелов ритуальной сферы.