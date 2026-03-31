Встречу министров энергетики стран ЕС назвали собранием попрошаек

Впервые за более чем три года министры энергетики стран Евросоюза проведут заседание в рамках так называемого чрезвычайного протокола. Главной темой для обсуждения станет ситуация с энергоносителями, в первую очередь ценами на них.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вот только повлиять на эти цены возможностей у государств ЕС практически нет. Портал Euroactiv, сообщивший о встрече министров, даже назвал их "попрошайками".

"На самом деле ЕС мало что может сделать, чтобы повлиять на мировые цены на энергоносители", — приводит портал слова европейского дипломата.

В условиях дефицита предложения на мировом рынке Брюссель в основном занят кризисным управлением, в то время как национальные правительства вводят налоговые льготы, ограничения цен и субсидии, отмечает ТАСС.

Обсудить меры, необходимые для поддержки европейского энергетического рынка в условиях кризиса из-за происходящего на Ближнем Востоке, министры планируют сегодня. Встреча пройдёт в формате видеоконференции.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен в письме странам ЕС призвал ввести меры "добровольной экономии энергоресурсов".

По сути, он порекомендовал гражданам стран сообщества меньше пользоваться автомобилями и меньше летать, чтобы снизить спрос на топливо.

Ранее с такими рекомендациями уже выступали представители властей отдельных стран сообщества. Например, в начале марта министр энергетики Дании Ларс Огор попросил жителей страны не пользоваться автомобилями без крайней необходимости.

По словам министра, это позволило бы сократить потребление энергоресурсов и более рационально расходовать имеющиеся запасы в долгосрочной перспективе.

Насколько эффективны подобные воззвания, можно судить на примере Австралии. Не Евросоюз, конечно, но поведение людей в подобных ситуациях в разных странах схожее.

Хотя надо уточнить, что австралийские власти просили не создавать ажиотажа на заправках. После чего на нескольких сотнях из них закончились бензин и дизель.

Напомним, во время энергокризиса 2022 года власти европейских стран требовали от сограждан меньше и реже мыться, дабы тем самым экономить электроэнергию в условиях высоких цен на газ. Сейчас про душ пока ничего не говорят.

В этой ситуации Еврокомиссия продолжает демонстрировать завидное упорство в том, как не сделать проще жизнь в странах сообщества.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен утверждала, что Еврокомиссия не разрешит странам Евросоюза покупать российские ресурсы даже при угрозе отключений электричества.

А вышеупомянутый Дан Йёргенсен говорил, что страны ЕС "не должны больше импортировать ни одной молекулы российского топлива".

К слову, о топливе. Точнее о ценах на него. Во вторник цена на сорт нефти Brent выросла до 113,4 долларов за баррель. За месяц стоимость этого сорта нефти прибавила 56 процентов. Это цена поставок в мае.

Цена поставок в июне несколько дешевле, 106,58 долларов за баррель. Видимо, есть надежда, что к этому времени конфликт на Ближнем Востоке завершится.

Стоимость американского сорта WTI c поставкой в мае составляет 102,28 доллара за баррель (плюс 52 процента за месяц). Этот сорт дешевле, нежели Brent, потому и разница в цене.

Стоит ещё добавить, что Евросоюз импортирует порядка 60 процентов необходимых ему энергоресурсов. Так что министрам энергетики стран сообщества и в самом деле есть, что обсудить.

Хотя и есть шанс, что они ограничатся констатацией факта о невозможности повлиять на ситуацию.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
