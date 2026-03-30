Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вслед за Россией: Мексика хочет открыть нефтяной кран для Кубы вопреки воле Вашингтона

Мехико больше не собирается спрашивать разрешения у северного соседа, чтобы включить свет в Гаване. Президент Клаудия Шейнбаум расставила фигуры на шахматной доске Карибского бассейна: Мексика имеет полное право поставлять топливо на Кубу. Это не просто жест доброй воли. Это жест суверенитета. Пока Вашингтон упражняется в санкционной атлетике, нефтяная артерия между Мехико и Островом Свободы начинает пульсировать с новой силой.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under Free for commercial use
Нефтяные качалки на закате

Гуманитарный десант или коммерческий расчет

Шейнбаум подчеркнула: "Мексиканское правительство всегда стремится оказывать гуманитарную помощь, и именно в этом контексте мы будем принимать решение". За этими словами скрывается жесткая прагматика. Мексика не просто дарит ресурсы, она цементирует свое влияние в регионе. Когда гуманитарная помощь становится инструментом большой политики, моральные категории отходят на второй план, уступая место национальным интересам.

"Мексика играет в открытую. Использование Pemex для поддержки Кубы — это прямой вызов старым догматам, где Белый дом определял, кому в регионе позволено торговать, а кому — замерзать без энергии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация обостряется на фоне того, как нефть обнулила западные санкции в других точках планеты. Пока США пытаются контролировать каждый баррель, реальный сектор экономики находит обходные пути. Мехико видит, что старая дубина эмбарго больше не пугает, а лишь злит игроков среднего звена.

Энергетический треугольник: Мексика, Россия, США

Заявление Шейнбаум прозвучало ровно в тот момент, когда к берегам Гаваны подошел российский танкер с нефтью. Это не совпадение, а синхронизация. В то время как Дональд Трамп якобы смягчает риторику, Москва и Мехико де-факто создают новый энергетический хаб, игнорируя нефтяные доходы и протесты из Овального кабинета. Система сдержек и противовесов в Карибском море окончательно проржавела.

Параметр Позиция Мексики
Основание поставок Гуманитарная помощь и коммерческие контракты
Источник ресурса Государственная компания Pemex
Реакция на санкции Полное игнорирование внешнего давления

Даже если Пентагон применяет тактику диверсий в других регионах, в Мексиканском заливе такие номера не пройдут. Шейнбаум дает понять: Куба — это не остров в изоляции, а партнер по сделке. И если частные компании, включая отельные сети, готовы платить за мексиканскую нефть, Pemex с удовольствием откроет задвижку.

"Рынок нефтепродуктов сегодня — это не только логистика, но и смелость. Мексика демонстрирует, что готова брать на себя риски, которые раньше казались фатальными для отношений с Вашингтоном", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Частный сектор Кубы: нефть как спасение

Интересная деталь: Шейнбаум упомянула, что к Pemex обратились частные кубинские компании. Это ломает стереотип о "коммунистической блокаде". Бизнес хочет работать, а бизнесу нужно топливо. Когда информационная война рисует картину тотального дефицита, реальные контракты показывают иную реальность. Куба ищет выходы, и Мексика становится главным окном в мир нормальной экономики.

"Для Pemex это возможность диверсифицировать сбыт в условиях глобальной турбулентности. Спрос со стороны кубинского турсектора — это твердая валюта и стабильность", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Мир меняется быстрее, чем американские политики успевают обновлять списки запретных товаров. Пока в ЕС обсуждают, не пора ли исключить Венгрию за строптивость, Мексика просто делом доказывает: многополярность — это когда ты сам решаешь, кому продавать нефть. Без лишних слов и без оглядки на чужие берега.

Ответы на популярные вопросы о поставках нефти

Почему Мексика решила поставлять нефть Кубе именно сейчас?

Это ответ на энергетический кризис на острове и попытка закрепить субъектность Мексики в латиноамериканской политике, особенно на фоне ослабления санкционного давления США.

Какие компании участвуют в сделках?

Основным поставщиком выступает мексиканский госсектор в лице Pemex, а получателями — не только кубинское государство, но и частные предприятия, такие как крупные отели.

Как на это реагируют США?

Официальный Вашингтон демонстрирует осторожное смягчение риторики, однако поставки де-факто идут вразрез с многолетней политикой экономической блокады острова.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы сша куба нефть россия мексика энергетика
Новости Все >
Красиво — но опасно: за какие обычные цветы на дачном участке можно получить реальный срок
Не ждите у моря погоды: кредиты под высокие проценты спасают от инфляции и растущих цен
Пернатые нарушители спокойствия: в Кузбассе сняли все запреты на охоту на конкретных птиц
ОСАГО под угрозой: новый закон изменит жизнь всех российских автомобилистов
Рынок СИМ разогнался слишком быстро: что может стать жёстким ответом на уличный хаос
Таблетка сегодня — лишение прав через неделю: препараты, после которых руль становится опасной зоной
Проблема не в нарушителях: массовое незнание ПДД оказалось следствием одной ошибки системы
Водитель превращается в сонного пилота: препараты, которые незаметно отключают внимание на дороге
Электровелосипеды выталкивают на дорогу: спор о правах отвёл внимание от главной угрозы
Телефонный счёт больше не кошелёк: удобный способ оплаты в зарубежных сторах оказался под угрозой
Сейчас читают
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Мир. Новости мира
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Ландшафтный актив на века: этот компактный кустарник заменяет собой десяток сложных клумб
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный актив на века: этот компактный кустарник заменяет собой десяток сложных клумб
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Красота и стиль
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Популярное
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года
Петербург накрыло серым куполом: в воздухе появился невидимый враг, который проходит сквозь лёгкие
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
Геополитическая партия на воде: российский танкер прорвал блокаду и добрался до берегов Кубы
Удавка превратилась в пыль: нефть из России обнулила западные санкции на фоне мирового хаоса
Правда против шума: в Тегеране объяснили, почему Израиль первым сообщает о гибели руководства Ирана
Правда против шума: в Тегеране объяснили, почему Израиль первым сообщает о гибели руководства Ирана
Последние материалы
Здоровье граждан подождёт: в США хотят спустить деньги под лекарства на войну с Ираном
Пернатые нарушители спокойствия: в Кузбассе сняли все запреты на охоту на конкретных птиц
ОСАГО под угрозой: новый закон изменит жизнь всех российских автомобилистов
Рынок СИМ разогнался слишком быстро: что может стать жёстким ответом на уличный хаос
Холод из Европы не дойдет до Балкан: Сербия обеспечила себе доступ к дешевым энергоресурсам
Таблетка сегодня — лишение прав через неделю: препараты, после которых руль становится опасной зоной
Проблема не в нарушителях: массовое незнание ПДД оказалось следствием одной ошибки системы
Ампулы вместо ракет: гражданский самолёт Ирана с медикаментами атакован в аэропорту Мешхеда
Водитель превращается в сонного пилота: препараты, которые незаметно отключают внимание на дороге
Электровелосипеды выталкивают на дорогу: спор о правах отвёл внимание от главной угрозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.