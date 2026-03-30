Вслед за Россией: Мексика хочет открыть нефтяной кран для Кубы вопреки воле Вашингтона

Мехико больше не собирается спрашивать разрешения у северного соседа, чтобы включить свет в Гаване. Президент Клаудия Шейнбаум расставила фигуры на шахматной доске Карибского бассейна: Мексика имеет полное право поставлять топливо на Кубу. Это не просто жест доброй воли. Это жест суверенитета. Пока Вашингтон упражняется в санкционной атлетике, нефтяная артерия между Мехико и Островом Свободы начинает пульсировать с новой силой.

Гуманитарный десант или коммерческий расчет

Шейнбаум подчеркнула: "Мексиканское правительство всегда стремится оказывать гуманитарную помощь, и именно в этом контексте мы будем принимать решение". За этими словами скрывается жесткая прагматика. Мексика не просто дарит ресурсы, она цементирует свое влияние в регионе. Когда гуманитарная помощь становится инструментом большой политики, моральные категории отходят на второй план, уступая место национальным интересам.

"Мексика играет в открытую. Использование Pemex для поддержки Кубы — это прямой вызов старым догматам, где Белый дом определял, кому в регионе позволено торговать, а кому — замерзать без энергии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация обостряется на фоне того, как нефть обнулила западные санкции в других точках планеты. Пока США пытаются контролировать каждый баррель, реальный сектор экономики находит обходные пути. Мехико видит, что старая дубина эмбарго больше не пугает, а лишь злит игроков среднего звена.

Энергетический треугольник: Мексика, Россия, США

Заявление Шейнбаум прозвучало ровно в тот момент, когда к берегам Гаваны подошел российский танкер с нефтью. Это не совпадение, а синхронизация. В то время как Дональд Трамп якобы смягчает риторику, Москва и Мехико де-факто создают новый энергетический хаб, игнорируя нефтяные доходы и протесты из Овального кабинета. Система сдержек и противовесов в Карибском море окончательно проржавела.

Параметр Позиция Мексики Основание поставок Гуманитарная помощь и коммерческие контракты Источник ресурса Государственная компания Pemex Реакция на санкции Полное игнорирование внешнего давления

Даже если Пентагон применяет тактику диверсий в других регионах, в Мексиканском заливе такие номера не пройдут. Шейнбаум дает понять: Куба — это не остров в изоляции, а партнер по сделке. И если частные компании, включая отельные сети, готовы платить за мексиканскую нефть, Pemex с удовольствием откроет задвижку.

"Рынок нефтепродуктов сегодня — это не только логистика, но и смелость. Мексика демонстрирует, что готова брать на себя риски, которые раньше казались фатальными для отношений с Вашингтоном", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Частный сектор Кубы: нефть как спасение

Интересная деталь: Шейнбаум упомянула, что к Pemex обратились частные кубинские компании. Это ломает стереотип о "коммунистической блокаде". Бизнес хочет работать, а бизнесу нужно топливо. Когда информационная война рисует картину тотального дефицита, реальные контракты показывают иную реальность. Куба ищет выходы, и Мексика становится главным окном в мир нормальной экономики.

"Для Pemex это возможность диверсифицировать сбыт в условиях глобальной турбулентности. Спрос со стороны кубинского турсектора — это твердая валюта и стабильность", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Мир меняется быстрее, чем американские политики успевают обновлять списки запретных товаров. Пока в ЕС обсуждают, не пора ли исключить Венгрию за строптивость, Мексика просто делом доказывает: многополярность — это когда ты сам решаешь, кому продавать нефть. Без лишних слов и без оглядки на чужие берега.

Ответы на популярные вопросы о поставках нефти

Почему Мексика решила поставлять нефть Кубе именно сейчас?

Это ответ на энергетический кризис на острове и попытка закрепить субъектность Мексики в латиноамериканской политике, особенно на фоне ослабления санкционного давления США.

Какие компании участвуют в сделках?

Основным поставщиком выступает мексиканский госсектор в лице Pemex, а получателями — не только кубинское государство, но и частные предприятия, такие как крупные отели.

Как на это реагируют США?

Официальный Вашингтон демонстрирует осторожное смягчение риторики, однако поставки де-факто идут вразрез с многолетней политикой экономической блокады острова.

Читайте также