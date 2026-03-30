Виктор Дементьев

Золото подождёт в хранилищах: Минфин неожиданно захлопнул двери валютных закупок до 2026 года

Экономика

Финансовая система России переходит в режим максимально бережливой эксплуатации. Минфин официально объявил: прогулки за золотом и валютой на внутреннем рынке откладываются. В рамках бюджетного правила операции покупки и продажи драгметаллов и иностранных дензнаков приостановлены до 1 июля 2026 года.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Бюджетная пауза: почему замолчали весы Минфина

Решение принято в соответствии с постановлением Правительства России. Механизм, который раньше работал как автоматический клапан — сбрасывал излишки нефтедолларов в резервы или подкачивал ликвидность при низких ценах — временно заблокирован. Пока цены на нефть демонстрируют устойчивость, государство предпочитает сохранять ресурсы внутри системы, не создавая лишних волн на бирже.

"Это логичный шаг. Сейчас рынок нуждается в предсказуемости, а не в дополнительных интервенциях. Мы видим, как Индия возвращает российскую нефть в свои порты, обеспечивая стабильный приток выручки, поэтому экстренно скупать золото нет смысла", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Заморозка операций — это не просто бюрократический жест. Это попытка снизить волатильность рубля. Когда министерство выходит на рынок с миллиардными закупками, это всегда стресс для курса. Сейчас, когда Иран зарабатывает на экспорте нефти рекордные суммы, а Россия укрепляет свои позиции, лишние движения регулятора могут только помешать естественному балансу.

Золотой щит и эффект отложенного спроса

Ведомство уточнило: "Особенности расчетов после возобновления операций будут зависеть от объема отложенных сделок, накопленных с марта этого года". По сути, Минфин ведет учетную книгу "неслучившихся" покупок. К лету 2026 года накопится внушительный объем, который будет распределен во времени, чтобы не "взорвать" рынок разовым вбросом ликвидности.

Параметр Статус решения
Срок заморозки До 1 июля 2026 года
Объекты операций Иностранная валюта и золото
Цель паузы Стабилизация внутреннего рынка

Пока финансовые власти ставят операции на паузу, гражданам стоит помнить о цифровом следе и кибербезопасности своих личных счетов. Государство страхует макропоказатели, но личная финансовая гигиена остается зоной ответственности каждого. Особенно сейчас, когда любые изменения в госрегулировании мошенники используют как повод для атак.

"Налоговый контур страны сейчас перестраивается под условия долгой стабильности. Приостановка операций — это не дефицит средств, а защита налоговой базы от курсовых колебаний", — отметила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Мнение аналитиков: стабилизация или маневр?

Минфин действует как опытный игрок в покер: прикупа нет — пасуем. Вместо того чтобы тратить энергию на рыночные интервенции, правительство фокусируется на реальном секторе. Пока авиакомпании из Китая увеличивают рейсы над Россией, а энергетический суверенитет укрепляется через защиту Северных потоков, валютные игры уходят на второй план.

"Для бизнеса это сигнал: ждать резких скачков курса из-за действий Минфина не стоит. Система входит в состояние статического равновесия", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Даже если где-то "сгорает" старая модель управления резервами, как долг в руках заемщика после новых правил для МФО, на ее месте вырастает более устойчивая конструкция. Главное — отсутствие суеты.

Ответы на популярные вопросы о валютных операциях

Означает ли это запрет на покупку валюты для граждан?

Нет, это касается только операций Минфина в рамках бюджетного правила. Банки работают в обычном режиме.

Почему выбран срок именно до середины 2026 года?

Это горизонт планирования, позволяющий полностью адаптировать бюджетную систему к текущим экспортным доходам без учета волатильности золота.

Как это отразится на ценах на золото в ломбардах?

Никак. Решение ведомства влияет на макрофинансовые показатели, а не на розничный рынок драгметаллов.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы россия минфин экономика золотовалютные резервы
Золото подождёт в хранилищах: Минфин неожиданно захлопнул двери валютных закупок до 2026 года
