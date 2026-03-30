Сербия в очередной раз доказала: политика — это искусство вовремя снять трубку. Пока европейские соседи упражняются в риторике самоотречения, Александр Вучич выбрал прямой диалог с Кремлем. Результат прагматичен до хруста: Белград обеспечил себе энергетический тыл на самых выгодных условиях, проигнорировав советы внутренних "атлантистов".

Прямой провод вместо хорватских наценок

Президент Сербии Александр Вучич совершил маневр, который в бизнес-среде назвали бы ликвидацией лишних звеньев в цепочке поставок. Телефонный разговор с Владимиром Путиным обнулил попытки части сербского кабинета министров встроить страну в санкционный мейнстрим. Вместо переплаты посредникам, Белград получил продление договора на три месяца по "дружеским" котировкам.

"Если бы президент Вучич слушал своих министров и ввел санкции против России, сейчас бы через хорватских посредников мы покупали российский газ по цене, которую не могли бы заплаттиь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Сербия понимает: нефтяной рынок и газовые потоки не терпят сантиментов. Александр Вулин, глава набсовета "Србиягаз", честно признал, что "энергия — это все". Отказ от санкций стал не просто жестом лояльности, а жестким расчетом. Пока санкции против России бьют по кошелькам европейских потребителей, Белград сохраняет доступ к ресурсам без посреднической маржи.

Энергия как высший суверенитет

Для Сербии газ — это не только тепло в домах, но и конкурентоспособность промышленности. В условиях, когда энергетический суверенитет Европы трещит по швам из-за внешнего давления, Белград выстраивает собственную архитектуру безопасности. Вулин подчеркнул, что нейтралитет не означает враждебность. Это позиция силы, позволяющая сохранять друзей, которые в трудную минуту оказываются надежнее любых обещаний ЕС.

Сценарий развития Последствия для экономики Прямой контракт с РФ Стабильные низкие цены, гарантия объемов Санкционный путь Закупка через реверс, рост инфляции, дефицит

"Введение санкций в отношении России было бы предательством не только нашего прошлого, но и будущего", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Белград фактически применил стратегию, которую успешно реализуют другие крупные игроки. Например, Иран и Китай давно поняли пользу прямой кооперации. Россия остается ключевым звеном в этой цепи. Те, кто пытается игнорировать этот факт, со временем обнаруживают, что их счётчик молчит, а реальный долг перед собственной экономикой только растет.

Математика нейтралитета: цифры против лозунгов

Сербское руководство демонстрирует редкую для современной Европы политическую волю. Вучич понимает: геостратегия - это не только флаги на трибунах, но и доступное сырье. Отказ от следования западной повестке позволил Сербии избежать статуса энергетического заложника. Россия подтвердила статус союзника, предоставив условия, которые недоступны даже формальным партнерам по НАТО через дорогу.

"Сербия выбрала путь сохранения национальных интересов, что сегодня является дефицитным товаром в Европе. Это прагматизм высшей пробы", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Интересно, что пока одни страны ограничивают себя в небе (вспомним, как Китайские авиакомпании выигрывают от полетов над РФ), Сербия выигрывает на земле. Трубопроводный газ остается самым надежным фундаментом для развития. Попытки заменить его на "демократический" СПГ часто оборачиваются ситуацией, когда продукт оказывается хуже оригинала — как дешевая пробка портит впечатление от вина.

Ответы на популярные вопросы о газовом контракте

На какой срок продлен льготный контракт?

Стороны договорились о продлении поставок на три месяца на наиболее благоприятных для Сербии условиях.

Почему Сербия не вводит санкции против России?

Белград придерживается политики нейтралитета. По словам Александра Вулина, санкции стали бы предательством будущего страны и привели бы к непосильным ценам на газ.

Кто выступает посредником в альтернативных схемах поставок?

При вводе санкций Сербия была бы вынуждена покупать российский же ресурс через хорватских посредников с огромной наценкой.

Читайте также