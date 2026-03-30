Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Зеленский торжествует: он закрыл России экспорт нефти

Украина готова к "зеркальному подходу": если Россия не бьет по украинской генерации, Украина перестанет атаковать российские НПЗ, сказал Зеленский. Его хорошее настроение подхватил Bloomberg: Украина "закрыла" экспорт нефти России, Москва не получит сверхдоходов от роста цен.

Ставка сделана на то, что порты Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области невозможно прикрыть ПВО на 100% из-за близости к границам блока НАТО (Прибалтика и Финляндия), который открыл свою территорию для пролёта украинских БПЛА. Это подтверждают западные OSINT-ресурсы, совсем не дружественные России, например Telegram-канал AMKMapping. После недельных ударов по этим портам, Reuters оценивает уменьшение экспортных возможностей России на 40% — 2 миллионов баррелей в сутки.

Порты на Балтике — это действительно важнейшие экспортные центры. В 2025 году из Усть-Луги и Приморска, а также Высоцка и порта Санкт-Петербурга, на экспорт было отправлено 75 миллионов тонн сырой нефти (около трети всего экспорта нефти из РФ), из которых более половины пришлось на Приморск, а также 60,5 миллионов тонн нефтепродуктов. Это почти половина всего экспорта нефтепродуктов из РФ. Тем не менее, "закрыть" российский экспорт невозможно, если есть и другие порты, а также трубопроводы. У Москвы также есть возможность "пересидеть" весеннее обострение у Зеленского, тем более, что Иран прочно оседлал Ормузский пролив.

В Москве не разделяют хорошее настроение Зеленского

Предыдущие предложения о перемирии, озвученные Зеленским в феврале 2026 года, остались без официального ответа от Кремля. Более того, Украина заявляла, что вместо согласия получила новые серии ракетных атак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков давал понять, что любые договоренности о прекращении огня или ударов возможны только в рамках выполнения общих требований России, а не как отдельные гуманитарные или технические акты. В российских политических кругах инициативу Киева о перемирии трактуют как попытку защитить оставшиеся энергетические мощности Украины перед решающими этапами противостояния. Несмотря на дипломатические усилия Дональда Трампа, который лично просил Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву в январе-феврале, Россия продолжает наносить удары по портовой и промышленной инфраструктуре Украины.

Украина и Прибалтика находятся в уязвимой ситуации

Сейчас ничего не предвещает экономического коллапса в РФ, наоборот, доходы от экспорта нефти удвоились из-за войны с Ираном: в первые три недели марта 2026 года они составили около 270 млн долларов в день против 135 млн в январе.

Украина же, напротив, находится в очень уязвимой ситуации, так как цены на топливо выросли с начала года на 25-30% (в России — на 0,5%). Мировой топливный кризис увеличивается, что несёт за собой огромные непредвиденные расходы и риски именно для её бюджета, а не российского.

Экономика России не упирается в один порт, в экспорт вообще и экспорт нефти, в частности. А вот нефтяные акции российского рынка подросли после слов Зеленского о том, что Украина получила сигналы с призывом перестать бить по российскому нефтяному сектору. В частности, подорожал "Новотэк", чьи резервуары пострадали в порту Усть-Луга.

Другое дело, что надо для себя устанавливать, что прибалты и Финляндия открыли небо для украинских дронов, предупредить и ударить в ответ по их инфраструктуре (как делает Иран). По-другому вразумить не получится, наоборот, отодвигая "красные линии", в Москве приближают войну с НАТО.

