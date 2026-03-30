Любовь Степушова

Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным

Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от союзников о сокращении ударов по российскому нефтяному сектору и предложил энергетическое перемирие. Но есть нюанс.

Зеленский торжествует: он закрыл России экспорт нефти

Украина готова к "зеркальному подходу": если Россия не бьет по украинской генерации, Украина перестанет атаковать российские НПЗ, сказал Зеленский. Его хорошее настроение подхватил Bloomberg: Украина "закрыла" экспорт нефти России, Москва не получит сверхдоходов от роста цен.

Ставка сделана на то, что порты Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области невозможно прикрыть ПВО на 100% из-за близости к границам блока НАТО (Прибалтика и Финляндия), который открыл свою территорию для пролёта украинских БПЛА. Это подтверждают западные OSINT-ресурсы, совсем не дружественные России, например Telegram-канал AMKMapping. После недельных ударов по этим портам, Reuters оценивает уменьшение экспортных возможностей России на 40% — 2 миллионов баррелей в сутки.

Порты на Балтике — это действительно важнейшие экспортные центры. В 2025 году из Усть-Луги и Приморска, а также Высоцка и порта Санкт-Петербурга, на экспорт было отправлено 75 миллионов тонн сырой нефти (около трети всего экспорта нефти из РФ), из которых более половины пришлось на Приморск, а также 60,5 миллионов тонн нефтепродуктов. Это почти половина всего экспорта нефтепродуктов из РФ. Тем не менее, "закрыть" российский экспорт невозможно, если есть и другие порты, а также трубопроводы. У Москвы также есть возможность "пересидеть" весеннее обострение у Зеленского, тем более, что Иран прочно оседлал Ормузский пролив.

В Москве не разделяют хорошее настроение Зеленского

Предыдущие предложения о перемирии, озвученные Зеленским в феврале 2026 года, остались без официального ответа от Кремля. Более того, Украина заявляла, что вместо согласия получила новые серии ракетных атак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков давал понять, что любые договоренности о прекращении огня или ударов возможны только в рамках выполнения общих требований России, а не как отдельные гуманитарные или технические акты. В российских политических кругах инициативу Киева о перемирии трактуют как попытку защитить оставшиеся энергетические мощности Украины перед решающими этапами противостояния. Несмотря на дипломатические усилия Дональда Трампа, который лично просил Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву в январе-феврале, Россия продолжает наносить удары по портовой и промышленной инфраструктуре Украины.

Украина и Прибалтика находятся в уязвимой ситуации

Сейчас ничего не предвещает экономического коллапса в РФ, наоборот, доходы от экспорта нефти удвоились из-за войны с Ираном: в первые три недели марта 2026 года они составили около 270 млн долларов в день против 135 млн в январе.

Украина же, напротив, находится в очень уязвимой ситуации, так как цены на топливо выросли с начала года на 25-30% (в России — на 0,5%). Мировой топливный кризис увеличивается, что несёт за собой огромные непредвиденные расходы и риски именно для её бюджета, а не российского.

Экономика России не упирается в один порт, в экспорт вообще и экспорт нефти, в частности. А вот нефтяные акции российского рынка подросли после слов Зеленского о том, что Украина получила сигналы с призывом перестать бить по российскому нефтяному сектору. В частности, подорожал "Новотэк", чьи резервуары пострадали в порту Усть-Луга.

Другое дело, что надо для себя устанавливать, что прибалты и Финляндия открыли небо для украинских дронов, предупредить и ударить в ответ по их инфраструктуре (как делает Иран). По-другому вразумить не получится, наоборот, отодвигая "красные линии", в Москве приближают войну с НАТО.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Перегрев застал врасплох: три шага, которые спасут двигатель, если он закипел в дороге
Перегрузка нервной системы бьет по организму: на эти изменения в самочувствии нельзя закрывать глаза
Новогодние цели россиян рухнули уже к весне: какие планы оказались самыми невыполнимыми
Атлантика хранит чужой секрет: гигантская стена из плит найдена там, где её не должно быть
Город встанет на паузу: ремонт у Троицкого моста перекроет привычные пути для автомобилистов
Таймер безопасности: сколько минут видеоигр выдерживает психика ребенка
Город в движении: где в Петербурге радикально поменяют логистику и расширят магистрали
Ловушка в один оборот: почему привычка оставлять колёса под углом медленно убивает подвеску
Щит от финансовых бурь: начинать формирование финансовой подушки нужно с этого простого шага
Армия с крыльями на низком старте: почему в почве Ставрополья проснулась скрытая опасность
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Красота и стиль
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Новости спорта
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Экономика и бизнес
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Перегрев застал врасплох: три шага, которые спасут двигатель, если он закипел в дороге
Перегрузка нервной системы бьет по организму: на эти изменения в самочувствии нельзя закрывать глаза
Новогодние цели россиян рухнули уже к весне: какие планы оказались самыми невыполнимыми
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Атлантика хранит чужой секрет: гигантская стена из плит найдена там, где её не должно быть
Город встанет на паузу: ремонт у Троицкого моста перекроет привычные пути для автомобилистов
Таймер безопасности: сколько минут видеоигр выдерживает психика ребенка
Город в движении: где в Петербурге радикально поменяют логистику и расширят магистрали
Санкции превратились в тыкву: неожиданный приток валюты стал поводом для суровой выволочки
Песни без эха: как гул двигателей превратил комфортный подводный мир в зону громкого шума
