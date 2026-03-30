Ученый у руля: Дмитрий Гридин о том, почему чистые менеджеры проигрывают в мире высоких технологий

В 2026 году деловой мир предъявляет к руководителям больше требований, чем когда-либо прежде. Согласно исследованию Korn Ferry, лидеры нового поколения должны сочетать стратегическое мышление, способность быстро принимать решения, и главное — собственную технологическую экспертизу.

Опыт Дмитрия Гридина, генерального директора ООО "Платина”, служит хрестоматийным примером того, как академический бэкграунд трансформируется в инструмент стратегического доминирования. Когда стандартное оборудование не могло выдержать экстремальные температуры и давления, необходимые для работы компании, он не стал искать компромиссы или передавать задачу подрядчикам, а построил собственный реактор. Для большинства руководителей высокотехнологичных производств такое решение кажется немыслимым, однако для человека, привыкшего рассматривать управленческие задачи так же, как лабораторные эксперименты, оно оказалось вполне естественным.

Именно такой подход, уверен Дмитрий, лежит в основе управления предприятиями будущего, посколько предполагает полную техническую автономность, возможность быстрого развития и выхода на мировые рынки без внешних денег. Его путь — это не классическая история успеха, но пособие, как перестать быть теоретиками менеджмента, и объединить два, казалось бы, совершенно разных мира.

Научное мышление как инструмент управления

Интерес Дмитрия к науке сформировался ещё в детстве: его бабушка преподавала химию, а участие в школьных олимпиадах только усилило увлечение. После окончания школы он получил образование в Российской академии государственной службы при Президенте РФ, финансовой академии при Правительстве РФ, а также в военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Этот опыт сформировал аналитическое мышление и способность осваивать любую технологию с нуля.

Продолжая научный путь, Гридин создал собственную лабораторию для проверки идей и экспериментального подтверждения данных из научной литературы. Со временем он пришёл к выводу, что истинная сила исследований проявляется только тогда, когда они находят применение в реальном секторе экономики.

"Я всегда задавал себе вопрос: где это действительно нужно?" — вспоминает Дмитрий.

Именно этот вопрос стал поворотным моментом, который привёл его от академических экспериментов к прикладным проектам, а затем и к бизнесу. В 2010 году была основана компания ООО "Платина”, где Гридин занял должность генерального директора, отвечая одновременно за стратегическое управление и технологическое развитие. Он быстро понял, что лучшие управленческие решения строятся на тех же принципах, что и научные исследования. Анализ, проверка гипотез и работа с неопределённостью — это не только лабораторные методы, но и универсальные инструменты стратегического управления.

"Я всегда разбиваю проблему на составляющие, ищу причинно-следственные связи и формулирую гипотезы, которые можно проверить. Если гипотеза подтверждается, мы масштабируем результат. Если нет, корректируем подход", — объясняет Дмитрий.

Кроме того, по словам Гридина, научный подход формирует долгосрочную перспективу. Учёный всегда думает о том, как сегодняшнее открытие повлияет на отрасль через десять лет. Именно так Гридин выстраивает стратегию компании, реагируя на текущие потребности рынка и одновременно предугадывая, какие технологии будут востребованы в будущем.

Технологическая независимость как стратегия

Одним из самых ярких примеров научно-предпринимательского подхода Гридина стала разработка собственного уникального реактора для процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Когда компания начала работать с этой технологией, оказалось, что подходящего стандартного оборудования просто не существует. Решение было очевидным, но сложным: создать установку, способную выдерживать экстремальные температуры и давления, оставаясь при этом управляемой и безопасной, а главное, масштабируемой от лаборатории до промышленного производства.

"По сути, наш собственный реактор стал основой нашей технологической независимости", — говорит Гридин.

В бизнесе такой шаг встречается редко: большинство компаний опирается на уже существующее оборудование. Однако для Гридина это был стратегический вопрос: без собственной технологической платформы компания оставалась бы "догоняющим игроком". Благодаря собственному реактору ООО "Платина” получила возможность быть первопроходцем. А наличие уникальной технологической базы впоследствии открыло двери для сотрудничества с крупными научными институтами и промышленными корпорациями, и позволило вывести разработки далеко за пределы лаборатории.

Сегодня, благодаря своему изобретению, компания производит сверхтвёрдые и жаропрочные материалы: карбиды и нитриды, сочетающие высокую прочность и лёгкость. Они востребованы в авиационной, космической и энергетической промышленности, где ключевую роль играет соотношение прочности и веса. Каждая разработка проходит проверку не только научной новизны, но и промышленной применимости. Именно по этому принципу ООО "Платина” отбирает проекты: от броневых материалов и режущих инструментов до теплозащитных покрытий для двигателей.

"Каждое новое направление СВС для нас — это баланс между научной новизной и реальной промышленной полезностью", — отмечает Дмитрий.

Для международного рынка это послужило важным сигналом о том, что компания занимается не абстрактной наукой, а создаёт решения, которые действительно востребованы.

Гридин прекрасно понимает, что наука и бизнес работают в разном темпе. В лаборатории гипотезы могут проверяться годами, тогда как рынок требует решений "здесь и сейчас". Баланс достигается за счёт разделения уровней принятия решений. Фундаментальные, такие как выбор новых технологий, проектирование реакторов, стратегическое планирование, требуют глубокого анализа. Однако в вопросах клиентов, финансов или логистики решения принимаются быстро, практически в режиме реального времени.

Такой двойной подход позволяет компании сохранять качество, не теряя гибкости. Это особенно важно в глобальной конкуренции: крупные корпорации часто теряют скорость из-за бюрократии, а стартапам не хватает фундаментальной экспертизы.

Научная интуиция как инструмент ведения переговоров

Особый элемент лидерского стиля Гридина — научная интуиция. Он называет её "способностью чувствовать химию". Речь идёт об умении быстро понимать суть сложных процессов, осваивать новые технологии практически с нуля и видеть их стратегические последствия.

"Эта способность помогает не только в научных проектах, но и в переговорах с партнёрами или инвесторами: я могу быстро "перевести” сложный язык технологий на язык стратегии и бизнеса", — объясняет он.

В диалоге с научными центрами это позволяет говорить с учёными на одном языке. Они сразу видят, что собеседник понимает технические детали и способен предложить реалистичные решения. В переговорах с бизнес-партнёрами Гридин, наоборот, переводит технологические концепции в стратегические и экономические категории. В результате встречи превращаются в глубокий интеллектуальный штурм, где рождаются совместные проекты.

Именно поэтому он предпочитает лично участвовать в ключевых переговорах. Это не только укрепляет доверие партнёров, но и даёт компании стратегическое преимущество: решения принимаются сразу, без длинных цепочек согласований.

Непосредственное участие руководителя в переговорах и его вовлеченность во все этапы сотрудничества позволили ООО "Платина” более чем вдвое расширить продуктовую линейку, быстро реагировать на запросы клиентов и выйти на международные рынки. Причём, компания достигла этого без внешнего финансирования, что является редким примером финансовой устойчивости в высокотехнологичном секторе.

Команда как симбиоз науки и бизнеса

Ещё один ключевой элемент стратегии Гридина — команда. Он сознательно строит систему, в которой учёные и предприниматели работают вместе. Учёные обеспечивают глубину знаний и технологическую основу, а предприниматели — рыночную ориентацию и фокусируются на результате.

"Если есть учёный без ориентации на результат, ценность разработки теряется. Если есть предприниматель без компетенций, остаются только слова", — добавляет Дмитрий.

Поэтому его задачей является не противопоставлять научную экспертизу и предпринимательский дух, а объединять их в одной команде. Именно этот баланс позволяет компании не только генерировать идеи, но и превращать их в реальные продукты.

Помимо операционного управления, Гридин активно участвует в профессиональной деловой среде. Он состоит в международных профессиональных сообществах, включая Ассоциацию культурных и деловых лидеров "Я — лидер" и Московскую ассоциацию предпринимателей, в качестве эксперта участвует в крупных профессиональных конкурсах, таких, как "Предприниматель года”, где оценивает научные разработки, их масштабируемость и коммерческий потенциал. В 2025 году его экспертиза получила международное признание: Гридин был приглашён в состав жюри премии Cases&Faces Award в Чикаго, где оценивал инновационные проекты в области химической промышленности.

Он отмечает: запрос на лидеров-технологов перестал быть точечным и превратился в глобальный вызов. Чтобы ускорить внедрение этого нового стандарта, Гридин делает ставку на системное воспитание новых ”универсальных” кадров и оцифровку их "инженерной интуиции". Глядя в будущее, Дмитрий Гридин убеждён: оно принадлежит не "эффективным менеджерам", а лидерам-инженерам, способным управлять физикой процессов так же уверенно, как и финансовыми потоками.

Успех в 2026 году перестает быть вопросом удачного маркетинга; он становится результатом работы тех редких руководителей, которые не делегируют понимание продукта, а сами являются его главными архитекторами. Именно такой синтез научной дисциплины и рыночной агрессии превращает управление из административной функции в мощный инструмент создания новых индустрий.