В Европе сделали неутешительный прогноз о ценах на энергоресурсы до конца года

Даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится в ближайшее время, цены на нефть и газ останутся высокими как минимум до конца 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Radek Kucharski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Страсбург, столица Эльзаса

Такой неутешительный для стран Евросоюза прогноз сделал глава Европейского стабилизационного механизма Пьер Граменьи.

По словам Граменьи, нынешняя нестабильность в регионе сильно ранила мировую экономику. Высокие цены уже меняют представления инвесторов о будущей инфляции, и это не исправить в один миг.

Отметим, что Европейский стабилизационный механизм это постоянный финансовый фонд еврозоны, созданный для оказания экстренной помощи странам, которые используют евро. Так что его глава, по-видимому, уже готовится к оказанию такой помощи.

После нападения США и Израиля на Иран в конце февраля были практически полностью прекращены поставки через Ормузский пролив. А ведь именно через него идёт основной поток нефти и газа из стран Персидского залива. После этого цены на топливо стали расти по всему миру.

И если бы только расти. В некоторых государствах ввели ограничения на продажу топлива. Из-за его нехватки госслужащих ряда стран перевели на сокращенную рабочую неделю (например, в Пакистане, на Шри-Ланке, в Бангладеш).

Южная Корея объявила о первых за тридцать лет ограничениях внутренних цен на топливо. В Таиланде власти искусственно занижают цены на топливо, ежедневно расходуя на это десятки миллионов долларов.

В Японии временно отменили ограничения на работу угольных электростанций, чтобы снизить риск энергетического дефицита.

В Австралии на нескольких сотнях автозаправочных станций закончились бензин и дизель, несмотря на то, что власти страны уверяли в достаточных запасах того и другого.

В Китае по распоряжению властей были введены жёсткие ограничения на экспорт топлива. При этом надо отметить, что китайские НПЗ играют заметную роль в снабжении государств тихоокеанского региона. Как и южнокорейские.

Российские власти с 1 апреля также вводят полный запрет на экспорт бензина в другие страны. Эта мера будет действовать до 31 июля. А далее будет видно.

Стоит заметить, что закрытие Ормузского пролива в первую очередь отразилось на азиатских государствах, поскольку именно туда шла большая часть объёмов нефти и сжиженного природного газа.

Но разумеется, у Пьера Граменьи есть повод для тревог. Да и не только у него. В Европе отлично осознают, что едва ли удастся избежать того же, что сейчас происходит в Азии.

К тому же в некоторых европейских странах уже вводят ограничения. В Словакии, например, сеть АЗС Dalioil продаёт от 50 до 150 литров топлива на одну машину в зависимости от станции.

Здесь, впрочем, сказывается и то, что за бензином и дизелем в Словакию массово поехали поляки, поскольку дешевле.

С начала конфликта в Персидском заливе эталонная марка нефти Brent подорожала почти на 60 процентов. В марте 2026 года она вплотную подошла к отметке 103,5 доллара за баррель. Американский сорт нефти WTI стоил около 98 долларов. Таких цен не было три года.

Газовый рынок тоже отреагировал резко. В начале марта стоимость голубого топлива на европейских биржах взлетела выше 800 долларов за тысячу кубометров. Это самый высокий показатель с января 2023 года.

Так что нынешний виток конфликта на Ближнем Востоке вызвал самый серьёзный скачок цен на энергоносители за последние несколько лет. Удар пришёлся и по мировым рынкам, и по простым людям, которые уже заметили рост цен на заправках и в квитанциях за отопление.