Корзины маркетплейсов ломятся от товаров: покупатели начали использовать их не по назначению

Глобальный рынок электронной коммерции столкнулся с парадоксом избыточного предложения. Потребитель зажат между удобством интерфейса и неопределенностью выбора. К 2026 году статистика зафиксировала исторический максимум: три четверти потенциальных сделок обрываются на стадии формирования корзины.

Архитектура брошенных корзин: почему 70% уходят ни с чем

Данные Statista подтверждают: средний показатель отказа от покупки в 2025 году превысил порог в 70%. С 2014 года кривая ухода пользователей неуклонно ползет вверх. В цифровой среде корзина превратилась из инструмента покупки в список желаний или инструмент сравнения цен. Клиент заходит на сайт, оставляет цифровой след и исчезает.

"Полная корзина — это форма отложенного спроса. Покупатель часто использует сайт ритейлера как склад идей, а не как кассовую зону", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Ритейлеры пытаются бороться с этим через агрессивный ретаргетинг, но эффективность этих мер падает. Избыточное администрирование маркетинговых коммуникаций лишь увеличивает раздражение аудитории. Рост доли отказов на 10 процентных пунктов за десятилетие указывает на глубокую структурную проблему: интерфейсы стали быстрее, но доверие к конечному предложению не выросло.

Мобильный шопинг против десктопа: разрыв в чеках

Гаджеты создают иллюзию легкости покупки, но статистика чеков говорит об обратном. Если с компьютеров средний чек составляет около $159, то пользователи смартфонов ограничиваются суммой в $100-105. Мобильные устройства обеспечивают трафик, но не обеспечивают капитализацию дорогостоящих категорий товаров.

Параметр сравнения Десктоп (ПК) Мобильные устройства Средний чек транзакции $159 — фокус на качестве $100-105 — импульсивность Частота добавления в корзину Умеренная Высокая (скроллинг-шопинг)

Смартфон используется для быстрого поиска и "закрепления" товара. Однако финальное решение о дорогой покупке потребитель выносит в спокойной обстановке за большим монитором. Это своего рода финансовая гигиена: крупные траты требуют вдумчивого анализа характеристик, который крайне неудобен в мобильной верстке.

"Разница в чеках объясняется уровнем концентрации внимания. Малый экран провоцирует на маленькие покупки. Когда речь заходит о серьезных вложениях, клиент ищет юридически подтвержденные гарантии и подробные описания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Диктатура платформ: маркетплейсы как институциональные лидеры

К апрелю 2024 года 29% потребителей окончательно выбрали маркетплейсы как основной канал закупок.

Важным фактором остается прозрачность. На крупных площадках риск нарваться на фальсификат теоретически ниже из-за системы рейтингов, хотя полностью исключить его невозможно. Потребитель голосует за экосистемы, где логистика, оплата и возврат объединены в один бесшовный процесс.

"Маркетплейсы — это новые регуляторы рынка. Они собирают колоссальный объем данных, анализируя каждый клик. Для бизнеса это и окно возможностей, и риски жесткого мониторинга со стороны платформы", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о поведении покупателей

Почему пользователи отказываются от оформления заказа, даже если товар им нужен?

Основная причина — скрытые расходы при оформлении заказа (доставка, налоги) или неудобный интерфейс оплаты. Часто корзина используется как место временного хранения для сравнения с ценами конкурентов.

Есть ли шанс, что мобильные чеки догонят десктопные?

В ближайшие годы — маловероятно. Пока существует разрыв в удобстве восприятия сложной информации, крупные покупки (техника, мебель) будут совершаться через десктоп.

Как маркетплейсы влияют на малый бизнес?

Они дают доступ к огромной аудитории, но взамен требуют высокую комиссию и соблюдение жестких стандартов отгрузки.

Читайте также