Друзья дороже пустых гарантий: Индия возвращает российскую нефть в свои порты

Индия возвращается к старым друзьям. Когда Вашингтон начинает поджигать Ближний Восток, Дели вспоминает, что в Москве нефть не только дешевле, но и течет по трубам, которые не перерезать авианосцем. Пока Дональд Трамп упражняется в введении 50-процентных тарифов, Нарендра Моди молча подписывает счета в рублях. Это не просто бизнес. Это инстинкт самосохранения великой державы, которую попытались загнать в угол санкционным кнутом.

Фото: en.kremlin.ru by President of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Энергетический разворот через Ормузский пролив

Вашингтон допустил классическую ошибку: он ударил по Ирану, забыв, что через Ормузский пролив идет кровь индийской экономики. Реакция Тегерана была мгновенной. Поставки встали. Теперь Дели, который еще в январе послушно сокращал закупки российской нефти ради торговой сделки с США, резко жмет на тормоза. Политика уступает место физике: если бензин на заправках кончается, лояльность Белому дому испаряется вместе с парами топлива.

"Индия выбрала курс, который лучше всего отвечал ее национальным интересам, закрепленным в давнем и доверенном партнерстве с Россией", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Российская нефть теперь должна составить до 40% всего индийского импорта. Это удвоение показателей за один месяц. Пока отчеты Трампа рисуют картину тотального контроля над миром, реальный сектор Индии переходит на российские сорта. Это не вопрос симпатии к Кремлю. Это вопрос выживания 1,4 миллиарда человек, которым нужно на чем-то готовить еду и возить товары.

Газовый гамбит: СПГ вместо американских обещаний

Самое интересное происходит в газовом секторе. Индия и Россия обсуждают возобновление прямых продаж СПГ. Впервые с начала конфликта на Украине. Дели уже просит Вашингтон о "санкционных исключениях", но правда в том, что переговоры в Москве идут быстрее, чем ответы из Госдепа. Когда ультиматум Трампа Ирану перерос в горячую фазу, надежность ближневосточных маршрутов обнулилась.

Показатель Статус отношений РФ и Индии
Доля нефти РФ в импорте Индии Рост до 40% (план на апрель 2026)
Расчеты в нацвалютах 96% всего товарооборота
Прямые поставки СПГ На стадии финального согласования

Россия умело дожимает ситуацию. Новые контракты будут жестче старых соглашений с "Газпромом" от 2012 года. Сейчас — рынок продавца. И Индия готова платить, потому что альтернатива — пустые терминалы. Параллельно российская "Россети" заходит в энергетику горных районов Индии. Это первый случай, когда Москву пустили в святая святых — передачу электроэнергии внутри страны.

"Это не просто сделки. Мы видим, как выстраивается вертикально-интегрированная система, где энергоресурсы защищены от внешнего финансового давления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рублевая дипломатия: как обходят доллар

Мир меняется в тишине банковских кабинетов. Сергей Лавров сообщил: 96% торговли между Москвой и Дели идет в рублях и рупиях. Больше никакой зависимости от Swift или настроения в Федеральной резервной системе. Пока делегация России пытается достучаться до здравого смысла в Вашингтоне, в Мумбаи транзакции проходят за один день. Скорость обработки платежей выросла вдвое.

Индия поняла: американские гарантии — это лотерея. Сегодня они обещают защиту от Китая, завтра накладывают тарифы в 50%. В такой обстановке Москва выглядит как бетонный фундамент. Даже на Украине политики начинают осознавать тщетность сопротивления реальности, о чем свидетельствуют маневры киевских элит. Индия же предпочитает не ждать катастрофы, а строить мосты в Евразию уже сейчас.

"Время-проверенная российско-индийская дружба служит примером того, как должны и могут строиться межгосударственные отношения — на основе равенства, взаимного доверия и уважения, учета интересов друг друга", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

США пытались использовать Индию как "противовес" Китаю, но в итоге подтолкнули ее к созданию нового энергетического альянса с Россией. Это геополитический автогол десятилетия. Пока Вашингтон ищет хакеров из Тегерана в почте директора ФБР, Дели и Москва строят мир, где доллар — это просто бумажка, а нефть и газ — это реальная власть.

Ответы на популярные вопросы об отношениях Индии и РФ

Почему Индия резко увеличила закупки нефти у России?

Из-за конфликта США и Израиля с Ираном поставки через Ближний Восток стали нестабильными. Россия предлагает надежные объемы и безопасные маршруты.

Помогают ли расчеты в рупиях и рублях обходить санкции?

Да, использование национальных валют позволяет Индии и России проводить платежи без участия западной финансовой системы и контроля США.

Какова роль СПГ в новых соглашениях?

Россия планирует возобновить прямые поставки сжиженного природного газа, что критически важно для индийской промышленности в условиях мирового дефицита энергии.

Экспертная проверка: эксперт по международной политике Ольга Ларина, макроэкономист Артём Логинов, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы индия россия экономика энергетика дедолларизация
