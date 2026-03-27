Битва за газовые трубы: Россия жёстко пресекла интерес США к захвату Северных потоков

Вашингтон снова пытается играть в хозяина чужого имущества. На этот раз мишенью стали "Северные потоки". В США всерьез обсуждают "инвестиции" в подорванные трубы, которые им не принадлежат. Москва ответила жестко: шансов на контроль у американцев ноль. Это не просто вопрос бизнеса. Это вопрос суверенитета, который Россия сдавать не собирается.

Фото: Wikipedia by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Северный поток

Логика захвата: зачем Вашингтону мертвые трубы?

США привыкли работать методами рейдерского захвата. Сначала инфраструктуру выводят из строя, затем вводят санкции, а после — предлагают "спасение" через покупку активов. Экс-советник Трампа Джордж Пападопулос прямо заявил о желании Штатов инвестировать в проекты. Это выглядит как попытка легализовать свое присутствие в энергетическом сердце Европы. Однако международное право не работает по правилам техасского казино.

"США стремятся получить под свой контроль международную энергетическую инфраструктуру. Это очевидно", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявления американской стороны не имеют практической основы. Россия управляет проектами единолично. Желание Вашингтона "присвоить" газопроводы наткнулось на стену юридических фактов. В то время как Пентагон рисует красивые отчеты о доминировании, реальность на дне Балтийского моря остается под российским флагом.

Юридическая крепость "Газпрома"

Трубы принадлежат "Газпрому". Точка. Несмотря на выход западных акционеров, право собственности не испарилось. Ситуация сложная, но Москва не обязана подстраиваться под хотелки Белого дома. Попытки Запада игнорировать расследование подрывов лишь подтверждают их ангажированность. Глава МИД Сергей Лавров четко указал: любые попытки единоправного распоряжения ничтожны.

Позиция США Реальность РФ Инвестиции после снятия санкций Полный операционный контроль Москвы Контроль над энергобезопасностью ЕС Защита суверенных интересов и активов

Американская стратегия напоминает попытку взлома. Точно так же, как взлом почты ФБР показал уязвимость системы безопасности США, их потуги забрать газопроводы демонстрируют юридическую беспомощность. Владимир Джабаров напомнил: Россия — суверенное государство.

"Заявления американской стороны не имеют под собой практической основы. Мы будем исходить исключительно из собственных интересов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитический расчет: суверенитет против амбиций

Вашингтон пытается давить на всех фронтах. Они душат суверенитет Словакии и Роберта Фицо, пытаются контролировать Ормузский пролив, но с Россией такие номера не проходят. Пока западные элиты обсуждают "сдачу территорий" и кризис на Украине, Москва укрепляет энергетический фундамент.

"Юридическая ситуация вокруг потоков уникальна. Это международная компания, где ключевой голос — у нас. Американцам там делать нечего", — отметил эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Попытки Трампа или его окружения выставить ультиматумы, подобные тем, что звучат в сторону иранских объектов, здесь бесполезны. Металл труб прочнее политических лозунгов.

Ответы на популярные вопросы о "Северных потоках"

Могут ли США купить долю в "Северных потоках"?

Никаких законных механизмов для принудительной покупки российских долей не существует. Любая сделка возможна только с согласия Москвы, чего в текущей ситуации ожидать не стоит.

Кто сейчас несет ответственность за безопасность труб?

Собственником остается "Газпром". Несмотря на диверсии, компания сохраняет юридические права на инфраструктуру и ее возможное восстановление в будущем.

Зачем США заявляют об интересе к проектам прямо сейчас?

Это элемент информационного давления и попытка прощупать почву перед возможным изменением санкционного режима. Вашингтон хочет зафиксировать свои претензии на европейский энергорынок.

