Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов между Китаем и Европой почти на 2900 в этом летнем сезоне, сообщает издание из Гонконга South China Morning Post.

Тем самым, они сполна используют своё конкурентное преимущества перед западными перевозчиками, для которых закрыто российское воздушное пространство.

Согласно данным британской авиационной аналитической компании OAG в летнем расписании, которое вступает в силу в это воскресенье, будет зафиксирован нетто-прирост в 2891 рейс по сравнению с прошлым годом.

Дополнительные рейсы добавляют три крупнейших государственных авиаперевозчика Китая: Air China — 1120 рейсов, China Southern Airlines — 839, China Eastern Airlines — 654.

Эксперты отрасли отмечают, что китайские авиакомпании получают выгоду от возможности пролетать над Сибирью, что позволяет им сокращать время полета и расход топлива по сравнению с европейскими конкурентами.

"Это создаёт операционное преимущество, которое трудно преодолеть. Для европейских авиакомпаний конкуренция на этих маршрутах становится всё более сложной", — говорится в отчёте OAG.

Напомним, что Россия закрыла своё воздушное пространство для авиакомпаний из стран Евросоюза и США после того, как власти этих государств запретили полёты и обслуживание российских самолётов в 2022 году.

По факту многие европейские авиакомпании — например, British Airways, Virgin Atlantic, KLM, Air France — были вынуждены сократить или даже полностью отменить рейсы в Китай из-за невозможности использовать воздушное пространство России.

Примечательно в этой связи интервью главы немецкой авиакомпании Lufthansa Карстена Шпора, которое он дал в январе этого года Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шпор тогда сказал, что из-за санкций и закрытого неба Lufthansa вынуждена летать в обход России, в то время как китайские конкуренты продолжают использовать маршруты в российском воздушном пространстве.

Глава "Люфтганзы" отметил, что создает операционное преимущество, которое трудно преодолеть. По данным Flightradar24, рейс Air China из Франкфурта в Пекин занимает 8,5-9 часов. Аналогичный рейс Lufthansa из-за облёта России длится 9,5-10 часов.

И эта разница в час-полтора существенно снижает экономическую эффективность рейсов европейцев.

Карстен Шпор также заявил, что рынок перенасыщен именно китайскими перевозчиками. Он назвал ситуацию "переизбытком мощностей, предложенных китайскими авиакомпаниями" .

Стоит отметить, что в интервью глава немецкой авиакомпании выразил надежду, что в этом году российское небо вновь откроется для всех перевозчиков. По его мнению, это шанс вернуть конкурентоспособность и снова сделать Азию "двигателем роста" для группы Lufthansa.

Интервью было дано в январе, то есть до нападения США и Израиля на Иран. Из-за того европейские авиаперевозчики вновь вынуждены были корректировать маршруты. Плюс ещё больше выросла цена топлива.

Так что понятно, почему китайские авиакомпании могут позволить себе резко увеличить число рейсов в Европу. Почему бы и нет, коль скоро конкурентам нечем ответить?

Стоит ещё обратить внимание на то, что глава "Люфтганзы" надеется на открытие российского воздушного пространства. Разительный контраст с поведением властей Германии, которые декларируют отказ от какого-либо сотрудничества с нашей страной.

Понятно, что в таких условиях односторонних шагов быть не может. Так что Карстену Шпору и его коллегам из других европейских авиакомпаний остаётся только следить за успехами китайских конкурентов.