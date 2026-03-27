США помогли Ирану хорошо заработать на экспорте нефти

В текущем месяце Иран зарабатывает на продаже своей марки нефти Iran Light около 139 миллионов долларов в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные мониторинга экспорта от Tankertrackers. com и цены н энергоресурсы.

Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Если сравнивать с февралем, рост получился существенным. В прошлом месяце среднесуточная выручка от реализации той же марки составляла примерно 115 миллионов долларов. Стало быть, сейчас она увеличилась почти на 24 миллиона долларов ежедневно.

Понятно, что на ситуацию влияет фактическая блокада Ормузского пролива. Но блокирован он не для всех, иранские танкеры продолжают проходить через этот узкий морской коридор без серьёзных помех.

В то же время поставки нефти из других стран Персидского залива оказались ограничены.

Из-за сокращения ближневосточного экспорта мировые цены на нефть поднялись выше отметки в сто долларов за баррель, что автоматически увеличило доходы экспортёров, Ирана в том числе.

Примечательно, что сам Иран с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке снизил объёмы экспорта, но сделал это незначительно. В отличие от соседних государств, Тегеран не стал сворачивать поставки через пролив.

Как следует из данных компании Windward, специализирующейся на отслеживании морских перевозок, экспорт иранской нефти держится на относительно стабильном уровне, несмотря на напряжённость в регионе.

Помимо высоких мировых цен и сохранения маршрута через пролив, на рост доходов Ирана повлияло еще одно обстоятельство. А именно, сокращение дисконта на его нефть.

Если до недавнего обострения конфликта иранская нефть продавалась со скидкой более десяти долларов за баррель по сравнению с североморской маркой Brent, то теперь разница в цене сократилась всего до 2,10 доллара. Это делает иранскую нефть дороже в момент продажи и дополнительно увеличивает выручку страны.

Напомним, 20 марта американский Минфин выпустил временную генеральную лицензию, которая на 30 дней (до 19 апреля) разрешает операции с иранской нефтью, уже отгруженной на танкеры.

Речь о продаже и доставке грузов, находившихся в пути по состоянию на 20 марта.

Министр финансов Скотт Бессент назвал это решение "узкоспециализированным" и "краткосрочным". Его цель оперативно вывести на рынок около 140 миллионов баррелей иранской нефти, чтобы сбить цены на фоне энергетического кризиса.

Впрочем, даже такое объяснение многих наблюдателей удивило. Ведь получается, что США не против того, чтобы Иран заработал на своей основной статье экспорта. Тогда как Вашингтон много лет всячески старался ограничить продажу иранской нефти.

Хотя далеко не факт, конечно, что Иран в таком разрешении нуждался. Учитывая какой сейчас спрос на энергоресурсы. В азиатских странах в первую очередь.

Между тем, глава "Газпромнефти" Александр Дюков полагает, что мировая экономика может столкнуться с серьёзным дефицитом нефти уже через пару месяцев.

По его мнению, это приведёт к существенному росту цен на сырьё. Существенному, но не многократному.

По словам Дюкова, даже при условии немедленного прекращения ближневосточного конфликта рынок не сможет быстро вернуться к исходному состоянию.

Участники рынка будут вынуждены учитывать возросшие геополитические риски, связанные с поставками энергоресурсов из стран Персидского залива.

На восстановление также потребуются месяцы. Помимо стабилизации самой добычи, необходимо время на ремонт нефтеперерабатывающих заводов, реконфигурацию логистических цепочек и восполнение израсходованных запасов.