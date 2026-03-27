Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном

Геополитика перестала быть шахматами. Теперь это сопромат. Иран официально открыл Ормузский пролив для России, Китая и Индии. Тегеран разделил мир на "своих" и "цели". Пока Запад подсчитывает убытки от блокировки, Москва анализирует уравнение, где переменные — цена барреля и безопасность логистики.

Логистика против конъюнктуры: зачем открыли вентиль

Ормузский пролив — это сонная артерия мировой экономики. Встанет пульс здесь — начнется агония в Вашингтоне. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил прямо: дружественные страны могут проходить.

"Страны, которые не участвовали в войне против Ирана, могут проходить через Ормузский пролив с согласия Ирана: за последние дни через этот пролив прошли корабли из Китая, Пакистана, Ирака, России, Индии и других", — цитирует министра агентство ISNA.

Для Москвы этот жест выглядит как приглашение к столу, но аппетит портит арифметика. Россия использует этот маршрут для доставки неэнергетических грузов. Схема проста: мировые товары заходят в Персидский залив, выгружаются в Иране, едут фурами к Каспию и плывут к нам. Это выгодно, но блокировка пролива для врагов Тегерана греет наши карманы иначе. Пустые топливо-хранилища Запада — это гарантия высоких цен. Когда пролив закрыт для всех, кроме "своих", рынок нервничает. А нервы трейдеров превращаются в золото для бюджета.

"Для России тотальное перекрытие пролива — это бонус к цене. Частичное открытие — это риск снижения котировок. Нам нужно золото, а не просто свободный проезд", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ценовой капкан: упадут ли котировки

Рынок — это не благотворительный фонд. Если Иран начнет пропускать нефтяные караваны в Индию и Китай, дефицит исчезнет. США надеются, что это собьет инфляцию, но Тегеран не собирается помогать Трампу. Ирану нужно, чтобы бензин на американских заправках стоил как элитное вино. Только так можно выдавить Вашингтон из регионального конфликта. Экономический удар — единственный язык, который понимают в Овальном кабинете.

Сценарий Последствия для бюджета Полная блокада пролива Нефть по $200, сверхдоходы, коллапс экономики США Селективный пропуск судов Стабильные поставки союзникам, умеренно высокие цены

Пока американские аналитики изучают, как цены на нефть ударят по их потребительской корзине, Россия балансирует. Любой экономист подтвердит: контролируемый хаос выгоднее штиля. Иран это понимает. Ему невыгодно давать рынку расслабиться. Угроза перекрытия должна висеть в воздухе постоянно, как запах пороха.

"Иран играет в тонкую игру. Им нужно запугать рынок, чтобы заставить США отступить. Если они пропустят слишком много нефти, давление на Трампа исчезнет. Тегеран на это не пойдет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Туман войны: кто рискнет пройти проливом

Открыть дверь — не значит заставить в нее войти. Судовладельцы — люди осторожные. Как доказать иранскому катеру с ракетами, что твоя нефть предназначена для Нью-Дели, а не для Роттердама? Проблема идентификации груза остается ключевой. Особенно когда в структурах компаний-операторов сидят американские акционеры. Даже если Газпромбанк или его аналоги обеспечат финансовую проводку, физическая безопасность судна под вопросом.

Риски реальны. Недавняя атака танкера у Босфора показала, что морские пути уязвимы. В Ормузском проливе градус напряжения в разы выше. Компании будут бояться фрахтовать суда, если нет четких гарантий "неприкосновенности". Тегеран вряд ли станет проверять каждый коносамент под лупой. Скорее, это будет режим "ручного управления" для избранных. Тем временем мир уже готовится к нефтяному шоку, который может перекроить карту глобального влияния.

"Как понять, чей танкер? Флаг Коморских островов, груз для Индии, а владелец — офшор. Иран не будет возиться с бумагами в разгар войны. Пройти смогут только те, кто идет под прямым патронажем союзников", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В итоге мы имеем сложную конструкцию. Политически открытие пролива для России — это подтверждение статуса ключевого союзника. Экономически — палка о двух концах. Хорошая логистика — это прекрасно. Но дорогие углеводороды — это то, на чем стоит стабильность нашей системы. И пока Иран держит руку на задвижке, Россия остается в выигрышной позиции "наблюдателя с профитом".

Ответы на популярные вопросы об Ормузском проливе

Почему Иран решил открыть пролив именно сейчас?

Это прагматичный шаг для поддержки союзников в условиях санкционного давления. Тегеран показывает, что он контролирует главный торговый путь региона и может наказывать врагов, поощряя друзей.

Как это отразится на ценах на бензин в России?

Прямой связи нет. Внутренний рынок защищен демпфером, однако доходы бюджета напрямую зависят от мировых котировок, которые подстегивают любые новости о блокаде.

Может ли Россия использовать пролив для экспорта своей нефти?

Российская нефть идет в основном через порты Балтики и Черного моря. Ормузский пролив важен нам как элемент влияния на мировые цены и альтернативный путь для импорта товаров из Азии.

Читайте также